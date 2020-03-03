Разрушительный торнадо в США унес жизни 19 человек

Число погибших в результате торнадо в США возросло до 19 человек, сообщает агентство Associated Press. Стихия обрушилась на американский город Нэшвилл, штат Теннесси, в ночь на 2 марта. Всего за один день торнадо принес колоссальный урон всему городу. Сейчас в регионе разрушено порядка 40 зданий, во многих домах сорваны крыши и выбиты окна. Помимо 19 погибших, не менее 156 человек находятся в больницах. Губернатор города Билл Ли заявил, что на данный момент некоторые люди вовсе считаются пропавшими без вести.

Последствия торнадо в СШАФото: REUTERS

Ко всему прочему, торнадо разрушил линии электропередачи. Это привело к тому, что порядка 47 тысяч жителей остались без электроэнергии.

Последствия торнадо в СШАФото: REUTERS

Власти города организовали аварийные убежища недалеко от метро. Губернатор Билл Ли уже связался с Белым домом и попросил помощи в ликвидации стихийного бедствия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/764370" frameborder="0"></iframe> Последствия торнадо в штате Теннесси.

- Молитвы за всех тех, кто пострадал от разрушительных торнадо в Теннесси. Мы будем продолжать следить за развитием событий. Федеральное правительство всегда рядом с вами в это трудное время, - слова поддержки, которые написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter.