2020-03-03T20:30:34+03:00
Происшествия

Разрушительный торнадо в США унес жизни 19 человек

Порядка 156 пострадавших остаются в больницах [видео]
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Последствия торнадо в штате ТеннессиПоследствия торнадо в штате ТеннессиФото: REUTERS
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Число погибших в результате торнадо в США возросло до 19 человек, сообщает агентство Associated Press. Стихия обрушилась на американский город Нэшвилл, штат Теннесси, в ночь на 2 марта. Всего за один день торнадо принес колоссальный урон всему городу. Сейчас в регионе разрушено порядка 40 зданий, во многих домах сорваны крыши и выбиты окна. Помимо 19 погибших, не менее 156 человек находятся в больницах. Губернатор города Билл Ли заявил, что на данный момент некоторые люди вовсе считаются пропавшими без вести.

Последствия торнадо в США Фото: REUTERS

Последствия торнадо в СШАФото: REUTERS

Ко всему прочему, торнадо разрушил линии электропередачи. Это привело к тому, что порядка 47 тысяч жителей остались без электроэнергии.

Последствия торнадо в США Фото: REUTERS

Последствия торнадо в СШАФото: REUTERS

Власти города организовали аварийные убежища недалеко от метро. Губернатор Билл Ли уже связался с Белым домом и попросил помощи в ликвидации стихийного бедствия.

Последствия торнадо в штате Теннесси.

- Молитвы за всех тех, кто пострадал от разрушительных торнадо в Теннесси. Мы будем продолжать следить за развитием событий. Федеральное правительство всегда рядом с вами в это трудное время, - слова поддержки, которые написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Торнадо в штате Теннесси.(c) Daniel Alley

ИСТОЧНИК KP.RU

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