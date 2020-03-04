Депутат Михаил Дегтярев – о конкурсе «Лидеры России. Политика»: Вкладывать убеждения в головы участникам не будем. Дадим знания!

- Михаил Владимирович, скажите, почему вы согласились выступить в качестве наставника на конкурсе «Лидеры Россия. Политика»? Не смутило, что конкурс проводит власть?

- Я говорил уже на пресс-конференции и еще повторюсь: такого конкурса я ждал всю сознательную жизнь. Я 20 лет занимаюсь общественно-политической работой. Мне лично повезло, меня 15 лет назад заметил Владимир Жириновский, за что я ему очень благодарен. Он вообще многим простым ребятам сделал карьеры, вытащил из регионов в Москву, из муниципалитетов в областные парламенты. А сколько талантов ждут, чтобы их заметили и помогли им встать на крыло? Это государственная задача, и Конкурс поручил провести Президент России Владимир Путин. Конкурс нужный, своевременный, интересный. И мне интересно будет поделиться опытом политической работы с другими.

- Вы представляете ЛДПР, Гартунг – «Справедливую Россию», Смолин – КПРФ, все остальные наставники – «Единую Россию». Не получится так, что обучать своих подопечных вы будете как Лебедь, Рак и Щука из басни Крылова?

- Конечно, мы будем набирать в свои группы или, если можно так сказать, политические мастерские тех участников, с которыми у нас будет взаимный интерес. Однако к партийным предпочтениям это не имеет никакого отношения. Лекции будут читать лидеры партий, ведущие политики разных взглядов. Конкурс «Лидеры России. Политика» он не про левых и не про правых, не про власть и не про оппозицию. Он про политический менеджмент. И то, что среди 12 наставников присутствуют представители всех политических партий, это доказывает.

Кто бы ты ни был – коммунист, западник или центрист, тебя выбирает народ, и ты обязан оправдать доверие людей. Депутаты - каждый на своем уровне - нужны для того, чтобы защищать интересы людей. Это первая наша задача. Вторая – законотворчество. И третья - контроль. Чтобы грамотно и профессионально делать эту работу, нужны навыки и знания. А самое главное – нужна большая мотивация служить обществу, служить людям. Служение - вот чего ждет народ от депутатов.

- Кого ждете на выходе из конкурса?

- Я лично жду от конкурса много толковых карьеристов. Карьеристы есть везде: в армии, в науке, в бизнесе, на госслужбе. Нам не хватает политических карьеристов. Любой политик - карьерист. Уважаю карьеристов. Кто не хочет сделать карьеру? Лукавят те, кто говорят, что не хотят себе или своим детям хорошей карьеры. Конкурс как раз дает равные шансы всем сделать карьеру. Первый этап Конкурса – это отбор людей, выявление самых мотивированных, наиболее «заточенных» под такую работу. И второй этап – это обучение победителей. Мы вооружаем их необходимыми профессиональными знаниями, делимся накопленным опытом. В итоге получаем тех, кто лучше прочих готов к тому, чтобы представлять интересы людей в органах представительной власти.

- Кстати, по поводу отбора. В интернете конкурс уже обвиняют в том, что отбор будет происходить не по способностям, а в соответствии с тем, как это выгодно Кремлю. Как бы вы могли прокомментировать эти обвинения?

- Вы точно про «Лидеров России» сейчас говорите? Или так происходит отбор тех уличных «оппозиционеров», кто кочует с митинга на митинг, из города в город за зарплату? Кириенко и «Лидеров России» можно обвинять в чем угодно. Что они выпускают слишком умных управленцев, которых просто не понимают чиновники. Что это все прекраснодушные романтики, которые не понимают реалий и того, как все устроено в коридорах власти. Но говорить о том, что там кто-то что-то подтасовывает или кого-то продвигает - это несерьезно. Я следил за «Лидерами России». Нескольких финалистов узнал недавно лично - ребята из глубинки, очень грамотные, их заметили благодаря конкурсу. Знаю я как устроена оценочная система, как работает система контроля, функции которой выполняет Наблюдательный совет. Политический конкурс будет «судить» тот же самый Набсовет в том же самом составе, что и основных «Лидеров России». Там все автоматизировано и технологизированно до предела – все процессы оценки и контроля. Любимчики местных начальников не проскочат. Все эти обвинения в предвзятости, в каких-то злоупотреблениях - это просто смешно. Конкурс абсолютно чист и прозрачен, и это очевидно всем. Кроме уличной деструктивной оппозиции, но у них работа такая. За печеньки критиковать всё отечественное.

- Вы говорили про то, что среди наставников есть и коммунисты. Но, например, Николай Харитонов считает, что конкурс политиков – это такой «политический инкубатор», потому что все черпают идеи из одного источника.

- Позволю себе не согласиться с уважаемым Николаем Михайловичем. Главный политический инкубатор в России – это как раз КПРФ. На 70-80% в силу возраста весь политический класс - выходцы из КПСС, партбилеты хранят в сейфах и под подушкой. Вот это был инкубатор, до сих пор мозги враскоряку у многих. И в церковь ходят, и в казаки записываются, и Ильича почитают.

В "Лидерах России" никто не будет вкладывать в головы участникам и победителям конкурса какие-то политические идеи, прививать им какие-то взгляды. Убеждения у них должны быть свои. Именно таких людей – со стержнем, с активной жизненной и общественной позицией и будут отбирать на конкурсе. А давать им будут знания. Главный приз – это обучение по программе подготовки общественно-политических лидеров, подготовленной Мастерской «Сенеж» и ВШГУ. Я там сам учился. Это круто. Там будут давать профессиональные вещи, будут учить законотворчеству. Подготовленный, обученный человек всегда лучше недоучки на любом месте - и электрика, и космонавта, и предпринимателя, и депутата. Я не вижу ничего плохого в том, что победителям конкурса будут давать знания и навыки, которые сделают их более подготовленными к работе народного представителя, к работе депутата. Только плюсы.