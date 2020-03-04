2020-03-04T19:11:10+03:00
Общество

На полигоне в Новосибирске запустили две мусоросортировочные линии

Это первый опыт механической сортировки отходов на полигонах города
Анна ГЛАДКИХ
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Площадка позволит нарастить мощность и создать крупнейший в правобережной части города объект переработки отходовПлощадка позволит нарастить мощность и создать крупнейший в правобережной части города объект переработки отходовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Новосибирске на Гусинобродском полигоне запустили две мусоросортировочные линии, общая производительность которых 50 тыс. тонн в год.

Значительная часть отходов, поступающих на полигон, это полиэтилен, алюминиевые банки, гофрокартон, стекло, ПЭТ, пригодные для вторичного использования. Ввод в эксплуатацию двух сортировочных линий мощностью по 25 тыс. тонн в год позволит повысить эффективность выборки такого сырья и избавиться от ручного метода переработки.

По словам представителей администрации города, имеющаяся площадка позволяет нарастить мощность и создать крупнейший в правобережной части города объект переработки отходов производства и потребления, не относящихся к твёрдым коммунальным отходам.

«После того, как сортировочная линия отработает полгода, мы планируем поставить на второй полигон еще две подобные линии», – сообщила председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова.

Оператором площадки выступает муниципальное «Спецавтохозяйство», обслуживающее два полигона ТКО. Новые комплексы способны обработать около 10% привозимого на Гусинобродский полигон мусора.

«Сортировочные комплексы позволят отбирать фракции для запуска во вторичную переработку. Две линии способны перерабатывать до 10% всего мусора, привозимого на Гусинобродский полигон», – сообщил Глава города Анатолий Локоть. По данным мэра, Новосибирск ежедневно производит свыше 1 тыс. тонн мусора.

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