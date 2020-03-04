Группа Little Big: что известно об участнике Евровидения-2020 от России

Наконец-то Россию на «Евровидении» представит не пресный поп-артист и не участник популярного телешоу. Первый канал решил рискнуть и отправить в Нидерланды (конкурс состоится 12 - 16 мая в Роттердаме) модную, современную, творчески злую и энергичную группу из Питера Little Big. Парадоксально, но факт: молодежь от ребят без ума, а люди постарше о них и слыхом не слыхивали.

1. Кто они такие вообще?

Little Big (англ., буквально: «Маленький большой») образовалась в 2013 году в Санкт-Петербурге. Команда играет электронную музыку в жанре рейв. Но это не просто рейв, а скажем так, рейв юмористического толка. В основе их творчества - абсурд и китч, разрушение логических клише, как можно более неожиданные ходы. В клипах много затейливой хореографии - артисты часами репетируют, чтобы синхронно выполнить движения. Иногда их песни приобретают социальный или даже политический контекст: так, в одном клипе высмеивается массовая культура, эксплуатирующая интерес к сексу, а герой другого видео - северокорейский лидер, влюбленный в атомную бомбу.

2. А чего по-английски?

Да, с самого начала Little Big творит почти исключительно на английском. Причем это весьма своеобразный английский - над ним иногда шутят носители языка. Но текст в их песнях условен, главное тут - музыка и общая идея. Иногда и переводить нечего. Например, в песне Go Bananas («Сойти с ума» на сленге) весь текст - это строчка Bana-nana-nana-na-na-na! Ya! I'm Banana Man («Бана-нана-на! Да, я банановый человек!»).

3. Как они прославились?

Группа сразу резво начала - на первом публичном выступлении летом 2013 года они разогревали публику перед питерским концертом хип-хоп-группы из ЮАР Die Antwoord. В 2014-м они выпустили первый альбом From Russia With Love («Из России с любовью»). Но настоящая слава пришла в 2018-м после клипа на песню Skibidi, ставшего вирусным и собравшего в YouTube более 400 млн (!) просмотров. Танец из этой песни стал заразным примером для разных слоев населения. Все, от Ивана Урганта до строителей - в банях, школах и библиотеках начали воспроизводить песню, повторяя припев песни со словами: «Скибиди, ва-па-па». Этот трек стал своего рода российским аналогом корейского вирусного хита Gangnam Style. Флешмоб #skibidichallenge подхватили в Европе и Америке. Как следствие, летом 2018 года команда успешно выступила на фестивале Sziget - крупнейшем музыкальном событии Европы, проходящем в Будапеште.

Little Big сегодня: Илья Прусикин (1), Сергей Макаров (2), Антон Лиссов (3) и Софья Таюрская (4). Фото: Первый канал.

4. Кто там главный?

Фронтмен Little Big - Илья Прусикин по прозвищу Ильич. Также в нынешний состав группы входят Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. Еще один важный член команды - режиссер клипов Алина Пязок.

5. Почему выбрали именно их?

Группу любят, она на пике развития и популярности, не боится экспериментов и в определенной степени является эпатажным и иногда даже шокирующим фрик-проектом, а такие частенько побеждают на европейском смотре песни и пляски. Лучше кандидатуры не придумаешь!

Вопрос дня: Ну и как вам выбор российского участника?Фото: Валентин ДРУЖИНИН

ВОПРОС ДНЯ

Ну и как вам выбор российского участника?

Филипп КИРКОРОВ, певец:

- Прекрасный выбор: креативный, современный, неожиданный. И я думаю, удивится вся Европа. Ребята очень способные, талантливые. Я за ними давно слежу и вообще их поклонник.

Юрий ЛОЗА, музыкант:

- Little Big не может называться русской группой. Группа с английским названием будет петь шведскую песню. Что же в них русского? Почему они не Сергей, Илья и Софья? Почему они Little Big? Они работают на чужую культуру, на британскую мельницу. Я не понимаю, как россияне могут болеть за англичан. Глупое название для русской группы.

Тина КАНДЕЛАКИ, ведущая Радио «КП» (97,2 FM):

- Во-первых, мало кому удавалось заставить всю Европу как загипнотизированную повторять десяток движений «Скибиди». Во-вторых, «Евровидение» - это фестиваль, а группа Ильи Прусикина уже давно завоевала европейские фестивали. В-третьих, тут вам и хитовость, и эпатаж, и какой-то запредельный драйв.

Бари АЛИБАСОВ, продюсер:

- «Евровидение» - это не про музыку, это про телевидение. А это совсем разные вещи. Поэтому и участвуют в этом конкурсе такие вот артисты. Ну попрыгают они, поковыряются в носу. Может быть, тряпки какие-то наденут, выйдут ряженые. Может, пукнут в микрофон… Но на этом всё. Будет какая-то картинка, но к музыке это отношения не имеет.

Наталья ПОКЛОНСКАЯ, депутат Госдумы:

- Знаете, все это уже и есть большая победа. Раньше у нас было два мира. Телевизор существует отдельно, а интернет - отдельно. Одни боялись других. Прямо как две деревни, переругавшиеся вдрызг. А теперь брать для нас «Евровидение» поедут как раз парни из мира «этих ваших интернетов». Можно смело сказать, что два мира признали друг друга. И теперь они будут существовать в неразрывной спайке. Этот великий русский разлом преодолен.

Антон, читатель сайта KP.RU:

- А кто это такие? Откуда они взялись? Я про них первый раз слышу...