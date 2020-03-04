Заголовком по мозгам: Опера назло соседям
В китайском Ухане запертая женщина выбралась из окна восьмого этажа и спустилась по зданию без страховки, чтобы сбежать из карантина
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В Чувашии сотрудник колонии отпустил заключенного за лотерейным билетом
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Старушка научила попугая петь оперные арии назло соседям
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Малыши из пермского детсада отпраздновали Масленицу под песню про водку
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В Иране замминистра здравоохранения, не поверивший новостям об эпидемии коронавируса, сам заразился коронавирусом
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ИСТОЧНИК KP.RU