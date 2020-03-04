Заголовком по мозгам: Опера назло соседям

В китайском Ухане запертая женщина выбралась из окна восьмого этажа и спустилась по зданию без страховки, чтобы сбежать из карантина

* * *

В Чувашии сотрудник колонии отпустил заключенного за лотерейным билетом

* * *

Старушка научила попугая петь оперные арии назло соседям

* * *

В Екатеринбурге девочку не допускают до финала турнира по мини-футболу, потому что она не мальчик

* * *

Малыши из пермского детсада отпраздновали Масленицу под песню про водку

* * *

В Иране замминистра здравоохранения, не поверивший новостям об эпидемии коронавируса, сам заразился коронавирусом

* * *

В индийском штате Орисса годовалого ребенка женили на собаке, чтобы отпугнуть от него злых духов

* * *

Покойнику пожелали «светлого будущего» в сертификате о смерти

* * *

Модель решила окрасить белки глаз и ослепла