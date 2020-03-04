2020-03-03T10:39:49+03:00
Анекдоты

Заголовком по мозгам: Опера назло соседям

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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ИСТОЧНИК KP.RU

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