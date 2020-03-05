Как тебе такое, Илон Маск: Электрический трактор для Сталина

В мире новый тренд – электромобили. Их уже выпускает несколько фирм, включая знаменитую компанию «Тесла» Илона Маска. А ведь у нашей страны еще 70 лет назад был шанс оказаться впереди планеты всей и первой наладить производство подобной техники для села.

- Как свидетельствуют обнародованные мной, в том числе и в «Комсомольской правде», документы и опросы окружения Сталина, его убил Берия! – говорит исследователь политической истории мира Николай НАД. - Если бы не это убийство, Советский Союз сохранился бы поныне, обогнал в своём развитии самые передовые страны. И, что особенно важно сегодня, когда Россию подсадили на импортную «пальму», наше сельское хозяйство было бы, согласно установке Сталина, «застраховано от случайностей погоды навсегда»!

НЕ ПУСТЫЕ СЛОВА

- В 1952 г. в работе «Экономические проблемы социализма в СССР», Сталин пришёл к выводу, что впервые все необходимые условия для того, чтобы накормить народ и освободить его от тяжёлого деревенского труда, созрели.

Чтобы не говорили, будто это пустые слова, вспомним главные высоты, достигнутые всего за 7 лет после самой разрушительной из войн.

Были созданы атомное и водородное оружие, разработана ракета «Р-7», на которой в 1961 году в космос полетит Юрий Гагарин.

- Триумф Гагарина приписывают Хрущеву. Хотя специальный Комитет № 2 по ракетам был создан в СССР еще в 1946-м по инициативе наркома вооружений Дмитрия Устинова. В первую очередь для противовоздушной обороны – сбивать на дальних рубежах атомные бомбардировщики США. И доставлять советские ядерные боеголовки на территорию агрессора. А потом уж пришла пора осваивать космос. Недаром за полет Гагарина Устинов закрытым указом получил вторую Звезду Героя.

- Благодаря мощному ядерному щиту из бомб и ракет к 1953 г. в СССР впервые был обеспечен мирный труд на многие десятилетия. А значит – и возможность вкладывать гораздо большие средства в сельское хозяйство и, прежде всего, в его всестороннюю электрификацию!

В Отчётном докладе XIX съезда осенью 1952 года, который готовился под руководством Сталина, об этом было прямо сказано:

«Большие перспективы открываются для сельского хозяйства в связи со строительством грандиозных электростанций и оросительных систем на Волге, на Дону, Днепре и Аму-Дарье и в связи с вводом в действие Волго-Донского судоходного канала имени В. И. Ленина. Сооружение этих станций и оросительных систем обеспечит орошение новых земель на площади свыше 6 миллионов гектаров, обводнение пастбищ с выборочным орошением на площади 22 миллиона гектаров и открывает широкие возможности электрификации сельскохозяйственного производства, внедрения электропахоты, применения электрокомбайнов и других сельскохозяйственных машин с электроприводом…

В результате осуществления намеченных больших работ по развитию орошения, созданию полезащитных лесонасаждений и осушению заболоченных земель наше сельское хозяйство поднимется на высшую ступень, и страна будет застрахована от случайностей погоды навсегда».

«Хвостом вертит»

- Знаменитый писатель Герберт Уэллс, посетив Москву, назвал Ленина кремлевским мечтателем. На Сталина такого фантаста не нашлось…

- С Ленина, кстати, все и началось.

- Помню-помню отлитую в граните ленинскую формулу: «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны!»

- Она не сводилась лишь к тому, чтобы в каждой крестьянской хате светила «лампочка Ильича». Прежде всего означала развитие экономики, автоматизацию народного хозяйства с помощью электричества. На это и был направлен знаменитый ленинский план ГОЭЛРО.

Ровно сто лет назад, весной 1920-го, рабочие-энтузиасты Петроградской городской электростанции организовали… электропахоту.

Действовала конструкция просто: электролебёдки на автомобильных шасси по очереди тянули по краям поля прикреплённый к тросам плуг. По сути, это был первый полуавтомат на пути перехода к роботам будущего высокоразвитого сельского хозяйства!

Новинку запечатлела кинохроника. Ею заинтересовался Ленин. 22 октября 1921 года он прибыл на государственное испытание первого электроплуга в подмосковном Бутырском хуторе. По воспоминаниям очевидцев, Ильич до темноты ходил «за плугом и как зачарованный смотрел, как ровно и красиво укладываются 8 пластов земли». Впрочем, вождю не понравилось, что на очень твердой почве плуг выскакивал из борозды: «Какого черта он у вас хвостом вертит?!» Были и другие замечания.

Ленин потребовал доработать электроплуг, чтобы начать массовое производство. 20 усовершенствованных опытных образцов позже отправили под Петроград и Кострому, в Закавказье и Среднюю Азию.

Но электроплуг с канатной тягой не выдержал конкуренцию с обычным трактором. Поэтому уже при Сталине ставку решили сделать на трактор электрический. 8 января 1932 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение выделить на закупку новейшего иностранного оборудования для Электрозавода 485000 валютных рублей, что, по тем временам, означало огромные деньги!

Ленин на испытаниях электрического плуга 22 октября 1921 года. Картина была написана позже - в 1939 году. Фото: Финогенов К. И./Собрание фондов Музея В. И. Ленина

ЭВМ для пахоты

- К 1937 г. Всесоюзный Институт Электрификации Сельского Хозяйства разработал и создал электротрактор ВИМЭ-2, - продолжает рассказ Николай Над. - Два образца с успехом испытали на полях Поволжья. А модель ВИМЭ-4 показали на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1939 г.

- Чем электротрактор отличался от обычного?

- Двигатель внутреннего сгорания меняли на электромотор. На раму трактора устанавливали барабан с гибким кабелем. Электромотор и кабельный барабан были защищены обтекаемым капотом. Кабель подсоединялся к полевой электростанции или передвижной трансформаторной подстанции, подключенной к высоковольтной сети, и в процессе работы наматывался и разматывался специальным механизмом с направляющей стрелой. Подстанция подключалась напрямую к высоковольтным проводам с помощью особой мачты. Длина кабеля вместе со стрелой - до 750 метров. Без перемещения подстанции трактор мог обрабатывать 15- 60 гектаров земли, а при использовании дополнительной кабельной тележки - свыше 200 га.

Однако до массового производства дело не дошло. Главная проблема - надёжность и долговечность кабелей.

- Тракторы фактически были на привязи, как коровы?

- Мощных аккумуляторов тогда не было. А потом и вовсе началась война.

- Фронт требовал танки, а не тракторы.

- После войны разработка и развитие сельскохозяйственной техники на электрической тяге снова были поставлены под особый контроль Сталина. Заведующий сельхозотделом ЦК А.И. Козлов постоянно отслеживал все плюсы и минусы фундаментального проекта и регулярно докладывал о них вождю.

В 1948-м в Свердловской области на землях колхоза «Заря» в присутствии специального партийного представителя прошли обстоятельные испытания целой группы электротракторов: «ЭТ-2», «ЭТ-3», «ЭТ-4», «ЭТ-5» и «ЭТ-8» Наиболее совершенной оказалась «пятая» модель. Сталину доложили: «По сравнению с обычным трактором «СТЗ-НАТИ» электрический трактор на каждом обработанном гектаре высвобождает до 20 килограммов жидкого топлива и экономит до 70% смазочных материалов».

Экономия нефтепродуктов в условиях послевоенного дефицита стала на тот момент одним из главных факторов в пользу развития электротракторного хозяйства.

Электротрактор, к тому же, был еще и удивительно бесшумным по сравнению с обычным собратом, настоящим подарком для механизаторов.

- Да уж, в детстве мне приходилось кататься на гусеничном ДТ. Грохот жуткий не только в кабине, но и рядом.

- Совершенствование электротракторов обещало и заметную экономию металлов, идущих на их производство.

Ещё один важный плюс (цитирую отчет): «Электрический трактор всегда готов к действию. Простое нажатие кнопки и он пущен в ход. Это преимущество особенно заметно в холодное время, когда запуск обычного трактора становится трудным делом».

В 1949 году лучшие марки электротракторов отправили в Мытищинскую МТС Подмосковья и под Киев в Корсунь-Шевченковскую МТС, в Баженовскую МТС Свердловской области и в Рыбновскую МТС под Рязань.

Результаты испытаний окончательно позволили Сталину сделать вывод, что пришло время начинать новую революцию в сельском хозяйстве – автоматизацию! В октябре 1952-го XIX съезд партии включает эту сталинскую линию в пятый пятилетний план: «Считать одной из важнейших задач внедрение электротракторов и сельскохозяйственных машин, работающих на базе использования электроэнергии, особенно в районах крупных гидроэлектростанций».

К тому времени в СССР была создана мощнейшая в Европе ЭВМ (электронно-вычислительная машина, предок современного компьютера) для общего управления электротехникой на полях страны. Сейчас эта ЭВМ находится в Политехническом музее на Лубянке.

Иосиф Сталин.Фото: РИА Новости

- А что с «привязью», Николай?

- Увы, кабельное электроснабжение по-прежнему оставалось серьезной проблемой. Кабели часто пробивало. «Привязанность» к электролиниям ставила под вопрос масштабность использования этой техники.

Однако инженеры не отчаивались и готовы были искать выход: поначалу в создании сверхмощных аккумуляторов и солнечных батарей, а потом и в разработке малогабаритных атомных и даже термоядерных реакторов. Если уж в СССР быстро создали атомную, водородную бомбы, мощные ракеты, то с проблемой автономного энергоснабжения сельскохозяйственной электротехники уж точно справились бы. Ведь Сталин поставил такую задачу.

Но смерть Иосифа Виссарионовича в марте 53-го поставила крест на планах полной электрификации, автоматизации советского села.

Правда, Маленков, ставший после смерти вождя Председателем Совета Министров, пытался продолжать фундаментальный перевод сельского хозяйства на электрические рельсы. Вот что говорил в начале 1954 г в интервью журналу «Огонек» академик Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина (ВАСХНИЛ) В. А. Желиговский:

«Предстоящей весной на орошаемые Волго-Донским судоходным каналом земли Ростовской области выйдут электрические тракторы и комбайны. В Семикаракорском и Романовском районах строятся электромашинно-тракторные станции. Энергию им подаст Цимлянская ГЭС. Такие же ЭМТС в недалеком времени появятся на обширных пространствах нашей Родины - от Днепра на западе до Оби на востоке, от Камы на севере до Аму-Дарьи на юге. Заодно с энергогигантами будет действовать множество межколхозных и колхозных электростанций, строительство которых развернулось сейчас в стране. Малые реки, торф, бурый уголь, ветер - все местные источники энергии используются с выгодой».

- Ветер – это в духе модной сегодня «зеленой энергетики»!

- Увы… свергнувший Маленкова Хрущёв быстро прикрыл сталинские «затеи» с электричеством. Он решил бросить все силы на освоение целины. Целина, по его маниловским представлениям, должна была сразу дать столько хлеба, что хватило бы не только людям (как говорил Никита Сергеевич) вволю наесться лепёшек, но ещё и до отвала накормить всю скотину и, понимаешь ты, разную прочую живность.

Деньги-то Хрущёв в целину вбухал. Но вместо пышных пшеничных лепешек народ получил липкий кукурузный хлеб.

- И гороховый. Да и то по карточкам. Помню, в начале 60-х огромные очереди за хлебом в магазине в моей черноземной деревне. На нашу семью из 6 человек давали буханку странного хлеба и небольшой прирезок.

- Никита тогда много дров наломал в сельском хозяйстве. С целиной, гонением на личные подсобные хозяйства, закрытием МТС, «неперспективными» деревнями… Все и не перечислишь.

Наметился голод не только в городе, но и в деревне. В 1962 г. были подняты цены на мясомолочные продукты. В 1963 г. страна лучших в мире чернозёмов перешла на импорт зерна. Народ зароптал. Для усмирения недовольных в том же Новочеркасске применили пули. Были жертвы…

А сталинские планы электрификации села остались лишь в стихах Маршака:

«Чтобы плуг по чернозёму

Электричество вело,

Чтобы улице и дому

Было вечером светло…»

Да в художественных фильмах «Кавалер Золотой Звезды» Юлия Райзмана (1950 год) и «Дело было в Пенькове», снятом Станиславом Ростоцким в 1957-м. В этой картине есть странный, на первый взгляд, эпизод. Колхозный тракторист Матвей (его играет молодой Вячеслав Тихонов) мечтает, как он сидит перед большим экраном и дистанционно управляет автоматическим электротрактором, который сам, без механизатора, пашет поле. Теперь-то понятно, откуда взялись эти фантазии простого колхозника из глухой деревни?

Подробнее о сталинских электротракторах, комбайнах я рассказываю в своей новой книге «Другая история советской и современной России».

А что сегодня

«ДЖОН ДИР» ДЕЛАЕТ СОВЕТСКУЮ СКАЗКУ БЫЛЬЮ

Стоит ли вспоминать несбывшееся сталинское фэнтези?

В ире новый тренд – электромобили. Их уже выпускает ряд мировых фирм. Не осталась в стороне от прогресса и старейшая американская компания «John Deere», поставлявшая в Россию «железных лошадок» еще при дедушке Ленине. Она создала первый в отрасли полностью аккумуляторный электротрактор SESAM (Sustainable Energy Supply for Agricultural Machinery -«сокращение энергетических затрат для сельскохозяйственной техники».) Вместо привычного дизеля у него два электромотора по 150 кВт и литий-ионные батареи суммарной емкостью 130 кВт.ч. Мощность колесного SESAM - 402 лошадиных силы. Аккумулятор обеспечивает четыре часа работы в поле или 55 км езды по шоссе. Время полной зарядки батареи - три часа, срок службы – в среднем 3100 циклов.

Вторая новинка «John Deere» полностью воплощает в жизнь фантазии будущего Штирлица Вячеслава Тихонова, которым он предавался еще в 50-х годах в фильме «Дело было в Пенькове». Электрический трактор Grid СОN без механизатора и кабины, им управляют дистанционно с помощью пульта. Аккумуляторы тоже отсутствуют. Работает техника на кабеле длиной один километр. При желании его можно удлинить еще больше. Интеллектуальная система не позволяет трактору наезжать на кабель. Мощность Grid CON - 680 л.с. Скорость – 20 км/час. Любой фермер может подключить трактор к обычной электросети, либо использовать электроэнергию, генерируемую из возобновляемых источников, типа модных на Западе ветряков.

Вторая новинка «John Deere» полностью воплощает в жизнь фантазии будущего Штирлица Вячеслава Тихонова, которым он предавался еще в 50-х годах в фильме «Дело было в Пенькове»

Руководство «John Deere» утверждает, что будущее отрасли – за электротракторами. Они бесшумны, отсутствуют вредные выбросы, меньше затраты на ремонт, высокие значения крутящего момента. Минус – аккумуляторы работают всего 4 часа. Но это пока. Конструкторы занимаются увеличением срока работы батарей.

Выходит, советские ученые, инженеры действовали в правильном направлении и в каком-то смысле опережали время.