Самые нелепые траты звезд: Балахон Киркорова за 19 миллионов рублей и домашние тапки Кети Топурии за 150 тысяч

На что тратят свои кровные звездные транжиры? Раньше в светской хронике обсуждали лимузины знаменитостей, которые, как и роскошные дома, были показателем статуса. Теперь артистов, видимо, уже не радуют дорогие автомобили, и они спускают деньги на гардероб и броские аксессуары.

Рэперы - главные транжиры

Хлеще, чем эстрадники, сорят теперь деньгами российские рэперы. Зарабатывают они, надо сказать, не меньше топов попсы, а тратят в разы больше. Даже у их западных коллег аппетиты поскромнее. Один пример: заокеанский рэпер Дрейк похвастался перед фанами новыми часами из розового золота с бриллиантами за 600 тысяч евро (44 млн рублей). Но аксессуар нашего Тимати куда круче.

Водонепроницаемые часы Тимати стоят более 100 млн рублей, поскольку выпущены ограниченным количеством экземпляров. Корпус выполнен из монолитного сапфира.Фото: Instagram.com

В своем Инстаграме российский рэпер недавно опубликовал селфи с котом. Но внимание поклонников привлек не питомец артиста, а часы Тимати - Richard Mille, выпущенные всего в пяти экземплярах. Стоимость таких ходиков баснословная - 1,5 млн евро (почти 109 млн рублей)! То есть на своей руке певец носит сразу несколько столичных квартир.

Кети Топурия.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впрочем, это не первые лихие траты рэпера. Свое московское гнездо певец заставил коллекционными игрушками, которые стоят безумных денег. Цена редких экземпляров KAWS может составлять от $300 до 700 тысяч.

У Кети Топурии есть тапочки за 150 тысяч рублей. Louis Vuitton, как-никак. Пока певица ходит в них только дома.Фото: Instagram.com

Еще один понтярщик из цеха Тимати - 22-летний рэпер Morgenshtern. Парень раскрутил свои песни через соцсети, и теперь его приглашает в свои шоу даже Максим Галкин. Недавно рэпер продемонстрировал подписчикам свежую покупку - кулон - зайчик Playboy, инкрустированный бриллиантами, за 3 млн рублей.

morgen_shtern Матерщинник Моргенштерн отличился бриллиантовым кулоном за 3 млн рублей.

ДОСЛОВНО

«Одежда выселила меня из квартиры»

- Я страдаю шопоголизмом. Одежда выселила меня из всех квартир в Москве, - шутил в интервью Ксении Собчак любитель «шика-блеска» Филипп Киркоров. - Все покупки для меня делает байер - эксперт, который ориентируется в новинках и тенденциях современной моды, умеет отбирать вещи, которые мне понравятся. Я - шопоголик, и началось это очень давно. Я убеждаю себя, что это моя профессия, что я публичная личность и не могу появиться в одном и том же костюме два раза. Но на самом деле в моей гардеробной столько вещей, что и трех жизней будет мало, чтобы надеть все это, даже если переодеваться по пять раз в день.

Киркоров легко расстался с 6 миллионами рублей, купив на них новогодний костюм от Дольче.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Король шика дал

Не секрет, что гардеробная короля сцены Филиппа Киркорова вмещает в себя десятки тысяч нарядов и более 6000 пар обуви. Причем многие вещи Филипп пока ни разу не надел - купил в приступе шопоголизма (так артист снимает стресс после изнурительных гастролей), повесил в гардеробной и забыл.

Понятно, что костюм Dolce & Gabbana, в котором певец появился на «Песне года», Филипп забыть не мог. Все-таки немалую сумму (мягко говоря) на это великолепие потратил.

- 90 тысяч евро (более 6 млн рублей. - Ред.) за этот костюм - много или мало? - дразнил папарацци за кулисами песенного фестиваля эстрадный модник.

Но и такая сумма для Филиппа не предел. Чтобы перевоплотиться в скандальном клипе «Романы» в падре, воспылавшего страстью к прихожанке, Киркоров скупил эксклюзивную коллекцию «Боги на Земле» Dolce & Gabbana, спустив на наряды около 40 млн рублей.

В 280 тысяч долларов (почти 19 млн рублей) артисту обошелся балахон, расшитый вручную фресками и каменьями.

И за плащ с вышитыми на нем фрагментами библейских сюжетов певец заплатил кругленькую сумму - аж 100 тысяч долларов (почти 7 млн рублей).

- За все красивое и ах-ах надо платить большие деньги, - объясняет траты артист.

Авоська Ивлеевой за 310 тысяч

Любительницей странной роскоши зарекомендовала себя и блогер c 14 миллионами подписчиков в Инстаграме, звезда шоу «Орел и решка» Настя Ивлеева. Она частенько может блеснуть в соцсетях нелепой авоськой за 310 тысяч рублей. Или с виду невзрачной поясной сумкой за 250 тысяч. И спокойно выйти на улицу в меховых тапках за 100 тысяч рублей.

_agentgirl_ Покупки Ивлеевой. Если бы не логотип известного бренда, вряд ли бы кто выложил за эту авоську 300 тысяч рублей, а за тапки - 100 тысяч.

_agentgirl_ Тапки Ивлеевой за 100 тысяч.

Не отстает от Ивлеевой и ее муж - рэпер Элджей. Похоже, у них это семейное. Артист тоже любит выйти в свет с цветной сумкой Louis Vuitton за 246 тысяч рублей, которая больше напоминает переноску для кота, чем дорожный саквояж.

sayonaraboy На этот мультяшный образ Элджей потратил более 600 тысяч рублей. Только сумка обошлась ему в 246 тысяч.

А вот классический черный пиджак от Celine, в котором недавно позировала на звездной дорожке актриса Кристина Асмус, выглядит вполне себе элегантно. Но вот цена шокирует - 231 тысяча рублей. За 2 - 3 тысячи рублей спокойно можно подобрать похожий пиджак от какого-нибудь демократичного бренда, который будет смотреться ничуть не хуже, чем блейзер знаменитой блондинки.