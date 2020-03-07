«Я - жирный неандерталец»: можно ли доверять генетическим тестам

«Сделай генетический тест и узнай, кем были твои родственники» - гласила завлекательная реклама в Фейсбуке. Узнать, с каким водолазом согрешила моя бабушка, - моя давнишняя мечта. Долгое время неосуществимая по причине дороговизны тестов.

Лет 15 назад, когда я делал интервью с генетиком Константином Скрябиным, он пообещал, что совсем скоро стоимость расшифровки генома будет стоить не больше 1000 долларов. Тогда это казалось фантастикой. Академик, к сожалению, уже умер, но оказался прав. По акции и скидке стоимость теста сейчас составила 10 тысяч рублей.

Раз плюнуть

Консультант связался со мной и убедил: лучше приобретать две опции - узнать не только о происхождении, но и о здоровье. На следующий день приехал доставщик с симпатичной серебристой коробочкой. В коробочке оказалась пробирка для слюны. Плевать пришлось долго. Минут тридцать.

«Ваш результат готов», - пришло извещение спустя 16 дней.

Затаив дыхание, я открыл результаты и обомлел. Моими предками оказались вовсе не мотоциклы, как шутили друзья, а... неандертальцы. «У вас мутаций от неандертальца больше, чем у 90 процентов наших клиентов», - значилось в результатах.

В придачу к неандертальцу выяснилось, что я чистокровный восточноевропеец, вероятнее всего - поляк.

Далее следовал блок про здоровье. Генетический тест нашел у меня одну мутацию в виде дефицита аденозинмонофосфата-дезаминазы-1. В пояснении значилось, что я быстро устаю от физических нагрузок.

Потом пошли риски и предупреждения. Ознакомившись с ними, я даже засомневался: не перепутали ли мои слюни с соседскими.

Оказалось, что у меня огромные риски никотиновой зависимости, наркомании, алкоголизма, а также ожирения и близорукости. Читать это было удивительно, ведь я не курю, зрение у меня с детства великолепное: в ночном небе невооруженным глазом различаю спутники Юпитера. А прочитав про то, что у меня «аномальные и излишние жировые отложения, которые могут нанести ущерб здоровью», - я вообще загрустил. Худой я вообще-то. В тесте, кстати, честно предупредили про высокий процент вероятности нервного расстройства и стойкой депрессии. Вот с этим они попали в точку. Да и как не впасть в депрессию после всего, что я о себе узнал!

Поскольку тест предполагал еще и консультацию с генетиком, я отправился в офис.

Результаты генетического теста: я - жирный неандерталец!Фото: Валентин ДРУЖИНИН

«Результат - не приговор»

В кабинете меня поджидала симпатичная и кудрявая доктор Марина Степковская.

- Доктор, а почему я неандерталец? - первым делом спросил я. - У меня что, шерсть вдоль хребта?

- Нет у вас шерсти, - заверила Марина. - Это просто факт, практической значимости он не имеет. Мы раньше убирали данные по неандертальцу, но потом вернули, потому что люди стали писать: зачем убрали, вам что, жалко?

- А почему я жирный? - снова спросил я.

- Нет, вы не жирный, - успокоила та, - просто согласно результатам у вас замедленное чувство насыщения.

И добавила поставленным голосом: - Мы должны понимать, что любое генетически предопределенное качество не приговор, а только вероятность того, что оно может проявиться.

Тогда я задал последний волнующий вопрос:

- Доктор, я похож на поляка?

Марина оглядела меня с головы до ног:

- А чем вы не поляк?

- У меня нет поляков в роду. Зато есть как минимум одна татарская бабушка и один адыгейский дедушка!

- Да кто знает, - задумчиво ответила собеседница. - У нас один чистокровный татарин тест проходил. Оказался на сто процентов восточноевропейцем...

Теперь пусть все знают: обижать меня нельзя. У меня склонность к борьбе и биатлону. Где, кстати, можно купить винтовку?

Черная метка из будущего

Как я уже хвастался в начале статьи, когда-то мне посчастливилось пообщаться с выдающимся ученым, академиком Константином Скрябиным. Рассуждая о будущем медицины, академик говорил, что революция в медицине породит массу проблем: «Имея в кармане карточку со своим расшифрованным геномом, вы можете испытывать трудности при устройстве на работу... Представьте, устраиваетесь вы куда-нибудь. Но прежде заходите в страховую компанию, а там стоит ридер (устройство для считывания информации. - Ред.). Этот ридер вашу карточку сканирует и определяет, какие ошибки в ваших генах найдены. И потом, подсчитав количество ошибок, выставляет вам миллионный счет на страховку!»

Признаться, куда больше меня интересовали риски по раку поджелудочной железы, поскольку три ближайших родственника умерли от этого заболевания в возрасте 40 - 45 лет. Но и здесь ничего интересного я не узнал. Тест указал, что риск возникновения этого вида рака у меня ниже, чем в среднем по популяции, - 0% против 0,0001%.

Аппетит приходит во время еды. За дополнительные две тысячи мне предложили результаты по ведомству спорта и талантов. Так мне стало известно, что к боксу у меня способностей нет. А вот к борьбе - есть. Бегуном на длинные дистанции и математиком мне не быть. А вот лыжные гонки и биатлон - мое...

«Циничный добросовестный параноик»

Скрябин утверждал, что в ближайшем будущем врачи смогут сопоставить генетическую информацию не только с болезнями, но и с поведением. Что-то подобное предлагал и тест. Выяснилось, что я - циничный, но добросовестный параноик.

«У вас хорошие предрасположенности по добросовестности. Это было бы проблемой, если бы не высокий уровень цинизма». «Вы нерискованный. Таракана вряд ли съедите, но посмотреть, как другой это сделает, - с удовольствием...» Особенно позабавило, когда другой эксперт из этой же фирмы сказала, что мне по душе сутяжничество и работа с бумагами... Признаться, «индус», гадающий в Сочи по руке, оказался в этом вопросе точнее. «В вашей голове и на вашем рабочем столе полный хаос. Не работайте с бумагами, не вступайте в конфликты», - посоветовал сочинский хиромант.

Правда про переносимость

Напоследок я разорился еще на 2000 рублей и купил дополнительное исследование, касающееся эффективности лекарств. Именно это казалась мне наиболее важным. Мне выпал длинный список названий препаратов, большая часть из которых не была знакома. Но из того списка я узнал, например, что аспирин для меня высокотоксичен, а варфарин - препарат, разжижающий кровь, - низкоэффективен.

Скрябин, кстати, рассказывал, что информация о лекарствах однажды спасла ему жизнь. Генетические тесты показали, что варфарин не действует на его организм. Поэтому, когда однажды после операции на сердце Скрябину прописали это лекарство, он настоял на том, чтобы препарат был заменен.

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Алексей Кащеев, нейрохирург:

Гадание на кофейной гуще с долей рационального зерна

- Прежде всего нужно понимать, что открытия в области генетики - и впрямь одно из величайших достижений XXI века. Это сравнимо с электрификацией. Но, как и все новое, вызывает много необоснованных надежд. Для широких масс генетический тест - сродни гаданию на кофейной гуще.

В большинстве выводов, которые предлагает экспресс-тест, никакого научного базиса нет. Смех вызывает попытка построить модель личности и попытаться выявить зависимость между генетикой и функционированием нервной системы. И я даже не говорю о «предсказаниях» по поводу ваших талантов или спортивных предрасположенностях. Конечно, тест может показать, какой тип мышечных волокон у вас превалирует. Но из преобладания, например, быстрых волокон абсолютно не следует, что из вас выйдет хороший бегун.

Нет никакого научного базиса и в том, чтобы предугадывать по результатам экспресс-теста какие-то заболевания, кроме сердечно-сосудистых.

Более или менее соотносится с реальностью разве что происхождение. И то я не знаю, что делать с информацией о том, что я, например, еврей, кавказец и румын.

Вообще генетический анализ имеет больше научную, чем развлекательную роль. Огромное значение он играет в онкологии, потому что позволяет понять, как можно воздействовать на опухоль. Генетический анализ помогает определить тип рака. Ведь уже сейчас известно, что рак молочной железы существует не один: это несколько видов рака, которые лечатся по-разному.

Генетические исследования выявляют поломки на хромосомном уровне, позволяют понять молекулярно-генетический анализ заболеваний, выявить отцовство. Любопытное использование генетического анализа найдено в области судебной медицины. В США, как можно заметить, целый вал посадок серийных убийц, совершивших убийства 50 и более лет назад. Поймать и доказать их виновность помогли генетические тесты.

Наталья Захарова, врач-психиатр:

Правильно подобрать лекарство

- Назначение лекарств согласно генетическим особенностям - основа персонализированной медицины. За рубежом такого рода тесты применяются очень широко. У нас был пациент с биполярным аффективным расстройством. Он с 14 лет страдал от тяжелых депрессий, развивавшихся примерно раз в 5 - 6 лет. Трижды был госпитализирован в больницу в связи с полной неэффективностью антидепрессантов, от приема которых он только набирал вес. Когда ему было 32 года, вообще утратил все профессиональные навыки, вставал вопрос об определении инвалидности. Согласно генетическим особенностям пациента мы скорректировали схему лечения. В результате вес нормализовался. Оказалось, что большинство существующих препаратов для него токсичны именно риском развития ожирения и лишь два антидепрессанта могут быть эффективными и безопасными.