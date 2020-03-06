«Измерил как-то раз Сатана плотность водки...»: Зачем в школьных учебниках дурацкие задачки

Речь не только об ошибках и опечатках, но и сюжетах задач. Как вам, например, задачка про Сатану, который измерил плотность водки? Или про Мряку, Бряку и их фуфыры?

Задача, как ни странно, имеет решение, но для этого надо знать азы релятивистской физики. Фото: Соцсети.

«Куда катится наша система образования?» - возмущаются родители. «Комсомолка» решила разобраться, откуда растут ноги у дурацких заданий в школьных учебниках.

«Задачник» - это не учебник!

Оказывается, большая часть заданий - перлы давних лет, чуть ли не из нулевых годов, когда с экспертизой учебников было не ахти. Многие из этих книжек даже и учебниками-то не являются. Например, это одна из книг Григория Остера - «Задачник», который написан не для отработки математических навыков, а просто для смеха. Но упражнения про Машу, бреющую кактус папиной бритвой, или Мряку и Бряку по-прежнему сбивают с толку взрослых.

Напомним, сам «Задачник» Остер как раз и писал в противовес дубовым, скучным задачам, доминирующим в школьных учебниках.

Такие задачки Григорий Остер придумал ради шутки. Фото: Соцсети.

- В 1991 году издательство «Просвещение» выпустило новые переизданные учебники. Открываем «Математику» для 4-го класса и читаем: «В день коммунистического субботника на одном заводе выпустили 600 легковых машин, а на другом...» Вот уже и КПСС вроде бы нет, а задачи остались, - писал сам Остер 1992 году в предисловии к книжке. И объяснял, зачем сочинил свои собственные задачки: - Эти задачи от противного не предназначены для детей. Пусть их решают наши деятели народного образования. Но если и в будущем году учебники не изменятся и выйдут в том же виде, придется и мне предложить свой противный задачник школьникам.

Троллинг вышел из-под контроля: дети как раз читают и решают эти задачки с удовольствием, а взрослые уже третий десяток лет возмущаются «маразмам в школьных учебниках».

Крокодил Гена явно не знал всех семейных тайн Чебурашки. Фото: Соцсети.

Физика для Люцифера

А как же быть с другими задачами, которые явно не на потеху публике написаны? Часто это авторский ход, как с задачкой про Сатану и питейное заведение. Цель - привлечь внимание учеников и показать, что в физике и других серьезных науках тоже есть место забаве.

- Я не против нестандартных задачек! - говорит Елена Карпенко, учитель математики, преподаватель с 30-летним стажем. - Детям приходится решать много однотипных примеров, чтобы закрепить те или иные навыки. А задачи, которые вызывают у детей улыбку, позволяют немного отвлечься. Такую задачу ученики точно запомнят, а значит, запомнят, и как она решается.

Легким движением руки Катя превращается в Колю! Фото: Соцсети.

Впрочем, такие пособия учебниками тоже не назовешь. Экспертизу они не проходили, в федеральном перечне учебников их нет, а значит, и закупать школы их не могут. Разве что ребенок сам наткнется на эти книжки в интернете или их посоветует учитель. Но шутки любят не все педагоги.

- Интерес к математике надо разжигать другими способами, - считает Иван Ященко, директор Центра педагогического мастерства, глава комиссии по разработке ЕГЭ по математике. - Например, при помощи интересных фактов. Классические задачи нужны, чтобы отработать умение прочитать текст, вычленить абстрактную математическую суть - то есть понять, каким математическим действием ее описать. А чтобы не перегружать детей абстракциями, мы стараемся добавлять в ЕГЭ и ГИА практические задачи.

Ошибки и опечатки

В настоящих учебниках, тех самых, с грифом, шуточек уже не встретишь. Опечатки и редакторские промахи встречаются. Например, в учебнике по истории в качестве иллюстрации к Саламинскому сражению приводится кадр из сериала «300 спартанцев», где один из актеров подписан как царь Спарты Леонид.

Актер из фильма «300 спартанцев» назван царем Спарты Леонидом. Фото: Соцсети.

Чтобы избежать подобных ляпов, Минпросвещения утвердило новый порядок экспертизы. Теперь экспертиза учебников и пособий будет проводиться за федеральный счет, а не самими издательствами, чтобы избежать подтасовок. А имена рецензентов будут печататься наряду с именами авторов, чтобы все знали, кто пропустил ту или иную ошибку. Результаты экспертизы будут действовать в течение пяти лет, а дальше потребуется новая проверка.

Орех! Ударение, похоже, поставил какой-нибудь «орех» царя небесного... Фото: Соцсети.

Вот только проблему с непонятками в заданиях новая экспертиза не решает. Педагогам-то все ясно: открыл методичку к учебнику и посмотрел, как объяснять и как решать. Но если ученик на уроке все это пропустил, дома ему придется тяжко. А для пап и мам, которые сели делать с ребенком уроки, отдельные задания могут показаться нелогичными и бестолковыми.

Зачем в учебниках дурацкие задачки? Фото: Соцсети.

ОФИЦИАЛЬНО

- Используемые в школах учебники не должны вызывать вопросов, - прокомментировал новый порядок экспертизы учебников глава Минпросвещения Сергей Кравцов. - Повышение ответственности каждого, кто занимается написанием, печатью и экспертизой учебников, прежде чем они попадут в образовательные учреждения, - необходимый шаг. Основа перечня уже заложена нынешним списком учебников, а каждый новый учебник будет проверяться с учетом всех требований нового порядка. Любое дополнение этого перечня должно быть мотивировано, обосновано и поддержано профессиональными экспертами. Педагоги и родители должны четко понимать, по каким учебникам учить и учиться.