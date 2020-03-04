2020-03-03T15:51:19+03:00
Анекдоты

Ты жива еще, моя лягушка?

Истории, которые люди анонимно рассказывают в сети
Алиса РЕКСЕР
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В интернете можно найти сообщества, где все желающие описывают случаи из жизни. Рассказывают и веселые, и странные вещи.

«Я люблю свою работу. Военнослужащая ВДВ. Все отлично, все устраивает. Но есть страх. Ужас как боюсь прыгать с парашютом. Как только садимся на борт, глаза по пять рублей, в голове как мантра 501, 502, 503... Пока летим, смотрю либо в потолок, либо на товарищей. Вижу, мужики тоже боятся, и я ломаю себя, улыбаюсь, подбадриваю ребят, смеюсь. А у самой сердце сжимается от ужаса, что уже через минуту шагнешь в бездну. Прыгаю из-за надбавки к окладу. Деньги нужны».

* * *

«Мой папа вынес из «Ашана» лягушку. Нашли в ящике с картофелем, сунул в карман, вынес под подозрительным взглядом охранника. Охреневшую лягушку довезли до дачи и выпустили в сад».

* * *

«С мужем уехали работать в другую страну. Пришлось оставить в родном городе у моей мамы нашу любимую туповатую черепашку, которая вечно норовит сожрать какую-нибудь бумагу. Недавно попросила маму позвать черепашку на видеозвонок. К нашему с мужем удивлению, черепаха долго смотрела в экран, а потом прислонилась лбом туда, где были лица. Весь вечер с мужем грустили, представляя, что так наша дуреха выражала вселенскую тоску».

* * *

«Лето. Ливень. Поехал забирать сына из садика на велосипеде с детским креслом. Пока доехал, промок насквозь. Думаю, чего терять. И поехал кататься с ним под ливнем, на скорости въезжая, как лодка, в глубокие лужи. Морды в грязи, визг, вопли, радость. Спустя два года, когда он подрос, я спросил: «А помнишь, как круто мы катались под ливнем на велосипеде?» А он говорит: «Не-а... Зато помню, как мы сидели посреди коридора рядом с кошкой и читали книгу». Это такой облом. У каждого свои вспышки в памяти».

* * *

«Моей сестре парень подарил «букет» номеров, тщательно свинченных у соседских машин, посчитав, что цветы - это как-то банально».

* * *

«Муж решил отказаться от алкоголя. Чтобы мы оба отказались. Никакого пива с рыбой, никакого коньяка с колой, никакого вина за ужином. Я согласилась, а сама беру иногда 0,25 коньячка, колу до его прихода с работы и, пока готовлю ужин (я прихожу раньше), выпиваю это все. Ни разу не спалилась. Вопрос: я тихий алкаш или просто гадкая женщина?»

ИСТОЧНИК KP.RU

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