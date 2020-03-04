Аристотель, ты не прав!

Одной профессии на всю жизнь больше недостаточно. В Швейцарии постоянно учатся новым навыкам и профессиям 62% взрослых, в Германии - 42%, в - России - 15%. Самый большой рост в ближайшие годы, прогнозируют эксперты, продемонстрирует сфера дополнительного образования – на 20% в год.

Курсы и тренинги от старых и новых гуру уже составили конкуренцию курсам и тренингам от брендовых вузов. Охват слушателей курсов в онлайне идет уже давно не на сотни, а на тысячи учеников. А количество предложений от тренеров-звезд (гигантов и новых карликов) бизнеса, блогосферы, маркетинга, самооздоровления, программирования, коррекции фигуры, психорегулирования, личностного роста, актерского мастерства и прочая и прочая уже избыточно. Но это только начало.

В мировом масштабе рынок допобразования оценивается к 2030 году в три триллиона долларов. И скоро на рынке онлайн-обучения России будет совсем много совсем всего – как товаров на «Алиэкспресс». Вопрос качества, говорите? Да, он уже возник. Но поверхностные однодневки не выдерживают конкуренции.

Классическая формула Стабильности: Школа – Институт – Работа – Карьера – Пенсия. Так было. Но все уже изменилось. Темпы прироста новых знаний стали колоссальными, технологический прогресс сменился информационным прогрессом (выигрывает более информированный и универсальный человек, поскольку технологичность доступна теперь почти всем). В ближайшие 10 лет из-за отмирания старых профессий и появления новых специальностей и отраслей, рабочих мест в России в ближайшие 10 лет лишатся 25% специалистов (в Канаде – 40%, в странах Африки – 70%). Для живущих в рамках одной профессии стабильности (и финансового роста) больше нет. И не будет.

Бенджамин Франклин (который, кстати, никогда не был президентом США) был ярчайшим политиком, дипломатом, журналистом, издателем, мыслителем и полиматом своего времени. Полимат – это универсальный человек, чьи интересы и деятельность распространяются на многие области знаний (Михаил Ломоносов, Леонардо да Винчи, Роджер Бэкон – полиматы). Так вот, Франклин, человек со 100-долларовой купюры, однажды мудро заметил: «В мире есть три типа людей: не сдвигаемые (не осознающие необходимость перемен и постоянного развития), сдвигаемые и движущие». Очевидно, что всем государствам выгодно, чтобы как можно большее количество граждан были людьми сдвигаемыми. А что сам человек? Хочет быть сдвигаемым или движущим? Как насчет вас? (напишите в комментариях ваше мнение, к какой категории, по Франклину, вы себя относите – только без лишнего нытья о своей юдоле, пожалуйста)

А как стать успешным в новой реальности? Чему учиться, когда не ясно, чему учиться?

Первая ступень. Академическая (вузовская) профессия будет еще долго нужна, потому что может дать: базовую (пусть в чем-то и шаблонную, но зато системную) эрудицию в выбранной профессии; а если среди преподавателей есть Личности, то ученик сможет во многом перенять их глубину, масштабность мышления и опыт. Настоящий наставник – это лучшее, что может дать вуз. Наставник направляет, развивает интеллект, задает масштаб мышления, вдохновляет, учит ученика оттолкнуться от уже накопленного наставником опыта и двинуться дальше в развитии. Если нет наставника – ученика ждет скучное единообразие (а не многообразие) обучения.

Сама же вузовская специальность во многих сферах станет вторичной (это мое мнение) – поскольку уже к 2030 году функции от 400 до 800 миллионов специалистов на Земле (данные McKinsey Global Institute, 2017) заменят роботы с искусственным интеллектом. И даже врачей?! Да, и многих врачей. И переводчиков. И бухгалтеров. И smm-щиков, маркетологов. И военных… Конкуренция с умными роботами будет повсюду.

(На мой взгляд, в этой глобальной конкуренции за настоящее выживание человечество может выручить человечность, наставничество и принцип «Учиться всю жизнь» - об этом ниже).

Вторая ступень. Академическую специальность, как фарш, следует смешивать с новыми навыками и знаниями, полученными на курсах и тренингах дополнительного образования. Выбирать «гуру» стоит по многим параметрам, главный из которых – масштаб личности, а не количество эрудиции. Раньше считалось, что, овладев несколькими новыми навыками и знаниями, вы гарантировали себе благополучие в профессии, карьеру и достаток. Теперь обновлять навыки и знания необходимо постоянно всю жизнь, причем всем – и рабочим, и офисным жителям, и бизнесменам, и чиновникам. Иначе управлять изменениями будут «изменения», а не люди.

Третья ступень. Получивший распространение в России 3-5 лет назад принцип Soft skills (развитие «гибких навыков» в дополнение к hard skills - «академической специальности», разработка ученых из США, с 1970) уже успел набить оскомину от мелькания тут и там в докладах и тренингах. Однако «гибкие навыки» страшно актуальны сегодня и завтра будут еще нужнее. Почему? Вероятно, потому, что поколение молодых все менее социализировано, все более индивидуально и свободно в самовыражении, и при этом критически разбалансировано из-за перегруженности обилием противоречивой, постоянно обновляющейся и часто неправдивой хайповой информации. Они уже родились и растут в эпоху постоянных перемен технологий, знаний и смыслов. Старшее же поколение (55+) хочет быть актуальным, но удается это очень и очень не многим.

В Soft skills могут входить разные навыки, но ключевые такие (извините за некоторые термины): Личная эффективность в эффективной команде; Развитие конвергентного и дивергентного мышления (вместо индукции и дедукции, гибкость мышления); Эмоциональный интеллект (управление своими эмоциями и эмоциями людей для решения практических задач); Ораторское мастерство; Позитивная ментальность; Лидерство; Осознанные коммуникации; Современное управление; Финансовая грамотность.

Исследователи из Гарвардского университета (2018 год) выводят цифру: soft skills в наше время – это 85% успеха в жизни. Гибкие навыки стали важны не меньше профессиональных. ОДНОЙ ПРОФЕССИИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ БОЛЬШЕ НЕТ.

Новая формула Стабильности: Школа (+Soft skills) – Вуз (+Курсы) - Мультикарьера / Мультибизнес (+Soft skills, +Курсы всю жизнь) – Обеспеченное активное долголетие (+Курсы).

В новой, напичканной высокоэффективностью, схеме жизни, человечность остается важнейшим компонентом. Это одно из наших конкурентных преимуществ перед искусственным интеллектом. Мы, люди, можем ошибаться, исправляться и прощать себе и другим ошибки. Мы, люди, умеем фантазировать и мечтать о возможном и невозможном. Мы, люди, искренне со-чувствуем и со-участвуем. Мы, люди, не рождаемся человечными, а становимся в процессе воспитания и накопления опыта. Мы, люди, непредсказуемы в проявлении своей человечности.

Есть такая притча «Единица с нулями». В одном из вузов (увы, не известно, где и кто) профессор физико-математического факультета преподал студентам урок на всю жизнь. Он написал на доске большую цифру «1» и объяснил:

— Это ваша человечность. Самое необходимое в жизни качество.

Затем рядом с цифрой «1» написал «0»:

— А это ваши достижения, которые вкупе с человечностью увеличили вас в 10 раз. Ещё один «0» — опыт, с которым человек стал «100».

И так, добавлял «0» за «0»: достаток, воспитанность, развитие талантов. Каждый добавленный «0» в 10 раз облагораживает человека.

Вдруг он стёр цифру 1, стоящую в начале ряда цифр. На доске остались ничего не значащие нули.

— Если у вас не будет человечности, остальное — ничего не стоит, - произнес профессор.

И вернемся к наставникам. Они могут «найтись» как в вузе, так и во время дополнительных онлайн курсов и тренингов. Думаю, что сегодня в онлайне больше шансов встретить своего Мастера. Поскольку один из результатов сложившейся в нашем обществе культуры образования – деградация профессии учителя и обесценивание наставничества в целом. Каждый может за 5 минут найти любые знания, но вряд ли сможет воспользоваться ими без умения осмыслить и главное – без умения долгосрочно применять в жизни эти знания.

«Аристотель, ты не прав!» - написал Александр Македонский своему учителю, который обучал его 8 лет до момента воцарения (занятия проходили во время прогулок, а форма обучения – диалог). Александр, узнав, что Аристотель открыто издал книгу, в которой делится своими мыслями и знаниями, указал в письме, что плебсу передавать знания нельзя, иначе плебс будет неуправляемым.

«Александр, ты не прав!» - ответил Аристотель. – «Ибо книга – всего лишь информация, набор букв и цифр. А знание – особая энергия, возникающая в момент общения Наставника со своим Учеником».

Кругом так много букв-информации, что бриллианты знаний и личностей сегодня едва различимы. Ищите свои знания повсюду.

Ректорам, родителям и школьникам и студентам следует понимать, что ни одна школа и ни один вуз не могут быть лучше своих учителей. Истинные учителя и есть имя и источник успеха школы и вуза. Ищите своих Наставников повсюду. Некоторые из них могут стать вашими путеводными звездами на всю жизнь.