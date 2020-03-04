Минобороны России заявило о сращивании позиций Турции и террористов в Идлибе

- Словно по щелчку пальца в западных СМИ все террористы Идлиба теперь превратились в якобы «представителей умеренной оппозиции», - отмечает официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Чтобы объяснить эту метаморфозу генерал предлагает ответить на следующие вопросы: каким образом среди якобы «умеренных» недавно был «точечно» обнаружен и уничтожен, по заявлению США, глава ИГИЛ* аль-Багдади? Куда на фоне этой якобы «оппозиции» делся главарь официально признанной ООН террористической - группировки «Джабгат ан-Нусра»* аль-Джулани вместе со своими почти двадцати тысячами головорезов в подконтрольной Турции зоне? И как относиться к недавним заявлениям аль-Джулани о совместной борьбе против сирийских войск?

- Действия же турецкой стороны, перебросившей в нарушение международного права в сирийский Идлиб ударную группировку, численностью с механизированную дивизию, чтобы «любой ценой добиться выполнения сочинских соглашений» – никто на Западе не замечает. А публичные угрозы уничтожить все подразделения сирийских правительственных войск и вернуть автотрассу М5 под контроль террористов, в США и Европе называют якобы «законным правом Анкары на оборону», - цитирует своих зарубежных коллег Конашенков.

Представитель Минобороны России отмечает, что "на фоне тотального цинизма и фальшивой озабоченности Запада о гуманитарной ситуации в зоне деэскалации Идлиб, только российский Центр примирения враждующих сторон и законное сирийское правительство ежедневно доставляют в освобождённые районы всю необходимую помощь местным жителям".

При опросе населения в идлибской провинции выяснилось, что истерзанные террористами сирийцы даже не подозревали о существовании своих многочисленных псевдозащитников в Европе и США, и якобы направляемой им все последние годы обильной гуманитарной помощи.

* - запрещенная в РФ решением Верховного суда организация.