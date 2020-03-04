«Самый странный корпоратив»: Ренату Литвинову позвали на похороны за 10 тысяч евро

Одна из самых загадочных и манерных актрис-режиссеров - 53-летняя Рената Литвинова - стала героиней очередного выпуска шоу «Осторожно, Собчак!». Понятное дело, речь не могла не зайти о ее отношениях с Земфирой, которая в последние годы стала почти затворницей - практически перестала выступать и появляться на публике.

- Мы дружим уже 15 лет, у нас общая студия — она здесь записывает песни, а я монтирую фильмы, - показала Литвинова свое рабочее пространство, больше похожее на квартиру. - Земфира - это дар, который мне послан по жизни. Она гениальна, это человек без кожи.

Кроме того, речь зашла о деньгах. Ксения Собчак обратила внимание на украшения на руках Литвиновой.

- Вот это стоит 10 тысяч долларов — параиба (один из самых редких и дорогих драгоценных камней. - Ред.), куплено на аукционе, - показала Литвинова. - Вот это кольцо мне подарили, а это простой лунный камень...

- Да у вас на руках тысяч 200 тысяч долларов (более 13 миллионов рублей. - Ред.), - отметила Собчак. - У вас очень дорогие украшения.

- Да не дорогие, они просто выглядят так! Это небольшие

Ксения Собчак указывает на украшения Ренаты Литвиновой.

деньги, - отмахнулась актриса. - У меня есть знакомые ювелиры, которые мне все это достают. Вы ведь тоже не покупаете украшения, носите, что дадут.

Поинтересовалась Собчак и источником доходов Литвиновой.

- Я получаю гонорары как актриса, они довольно большие. Прошу 10 тысяч евро за один съемочный день (более 700 тысяч рублей. - Ред.), и ведь платят. Веду творческие вечера и лекции, за выступление получаю 30 тысяч евро (более 22 млн), - озвучила Рената Литвинова.

- А какой самый странный у вас был корпоратив? - спросила Ксения.

- О, это невероятная история, причем абсолютно реальная. У меня был поклонник, он скончался и оставил завещание: попросил, чтобы я стояла на краю могилы в черной шляпке с вуалью и под музыку оркестра бросила первый комок земли. Такая вот похоронная муза. Предлагали мне за это огромную на тот момент сумму — 10 тысяч евро, но я отказала воле покойного. Все-таки это настоящие похороны.

- А я бы согласилась даже бесплатно! - удивилась Собчак.

Кроме того, гостья шоу рассказала, кто финансово помогает ей снимать фильмы.

- В моей новой картине нет денег правительства Москвы или Министерства культуры. На постпродакшн (финальная стадия после завершения съемок — монтаж, озвучка, обработка материалов. - Ред.) нам додал денег прекрасный человек Роман Абрамович, за что ему большое спасибо. А его фонд, кстати, куда входят кинокритики, сценаристы, режиссеры, продюсеры, нам до этого отказал, - отметила режиссер.