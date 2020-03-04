Третья жизнь Андрея Шпиленко

Почти каждый день в экономических новостях и сводках мы слышим о необходимости экономического и технологического прорыва, выхода на темпы роста экономики выше среднемировых, реализации национальных проектов, развития экспорта российских предприятий. Порой складывается впечатление, что все это далеко от повседневной жизни и от проблем, которые заботят большинство россиян. Но Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров и технопарков России, считает иначе. С 2011 года Ассоциация ведет активную деятельность по развитию высокотехнологичных компаний в России, привлечению лучших международных технологий и капитала. Андрей Шпиленко уверен, что российские предприятия могут полноценно конкурировать с мировыми лидерами и занимать место на зарубежных рынках – не только в сырьевых отраслях, но и в высоких технологиях. А это, в свою очередь, основа для процветания и благосостояния нашей страны. Слова нашего героя подкреплены делом - ежегодно при поддержке Ассоциации открываются десятки новых производств и создаются тысячи рабочих мест.

В чем причина успеха? Ответ, похоже, кроется в биографии Андрея Шпиленко.

УРОК НАЧАЛСЯ С ДРАКИ

Родился в 1975 году в Тернополе на Украине. Отец — офицер-танкист. И, как следует ожидать, за военную карьеру главы семейства Шпиленко повидал немало городов и гарнизонов Советского Союза: после Тернополя переехал в Киев, в 1 класс пошел в Хабаровске, сменил два места жительства в Приморье, затем – остров Сахалин.

В 8 классе Андрей поступил в Уссурийское суворовское училище. Родители, к слову, были против решения продолжить династию.

«В Суворовском я изменился кардинально, - признается в интервью корреспонденту «Комсомолки» Андрей Шпиленко. – До 8 класса я был рубаха-парень, бегал-прыгал, как остальные подростки. А тут офицеры говорят – будешь старшим в группе, будешь командовать взводом. А это значит, что должен следить за выполнением распорядка дня, дисциплиной, отвечать за таких же оболтусов, как я. Это был первый жизненный урок, который закончился большой дракой».

В этот момент у Андрея произошло головокружение от успехов. Пацану всего-то 16 лет, а он уже старший вице-сержант, заместитель командира взвода. Жизнь в училище выстраивает по принципу: подчиненным – устав, себе – все. Мог уйти после отбоя гулять, позволить себе «вшивоту» (неустановленную форму одежды). Все это продолжалось до тех пор, пока подчиненные после занятий не позвали командира-сверстника в класс самоподготовки.

«Стоят на партах, у парт. И как только вошел, сразу же началось месиво, - вспоминает управленец. – Но после этого случая я осознал, что если руководишь людьми, то должен быть для них примером».

Изменилось и отношение к учебе. До поступления в училище Андрей тройку не считал плохой оценкой, двойки хватал даже на физкультуре («зачем бежать, если и так умею?»). Но Суворовское училище подросток закончил без троек и активно занялся спортом, что стало неплохой платформой для поступления в Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище.

«У ВАС БУДЕТ ЛУЧШИЙ ВЗВОД»

К «суворовцам» в военных училищах отношение особое. Эти мальчишки уже прошли определенную воинскую школу и осознанно связывают свою жизнь с армией. Их нередко назначают младшими командирами. Но целеустремленности Андрея Шпиленко можно только поучиться.

«Еще во время сдачи вступительных экзаменов Андрей подошел ко мне: «Возьмите заместителем. Поверьте, у нас будет лучший взвод». Серьезно говорю – так и было, - смеется полковник запаса Владимир Кондратенко, который в то время командовал взводом в военном училище. – Таких наглецов, в хорошем смысле этого слова, я больше не встречал. У человека явный организаторский талант, как подчиненный тоже все исполнял. Мы с ним отлично прослужили четыре года».

Боевая подготовка, тактическая, освоение боевой техники и огнестрельного оружия… Масса новых дисциплин, более требовательное отношение командиров. Но взвод на самом деле был лучшим на потоке. Кому-то, возможно, это покажется странным, но люди учились практически круглые сутки. В час – два ночи заместитель командира взвода поднимал курсантов, и все вместе порой и до «подъёма» готовились к занятиям.Происходило это регулярно.

Но теперь Андрей Шпиленко в первую очередь спрашивал с себя. Возможно, именно поэтому ему удалось получить Президентскую стипендию за выдающиеся успехи в учебе и научных исследованиях, а по окончании Санкт-Петербургского высшего общевойскового училища – золотую медаль.

«Он молодец, - вспоминает однокурсник Андрея Шпиленко Герой России полковник Владимир Захаров, который также был заместителем командира взвода. – Целеустремленный, никакой дрянью не занимался – только спорт и учеба. Мы, конечно, были не ангелы, но и не косячили».

Имея золотую медаль, Андрей имел право выбирать место дальнейшего прохождения службы. Готовился «воевать» - служить в боевой части. На распределении подал заявку на прохождение службы в 201 дивизии, которая расквартирована в Таджикистане.

Судьба, тем временем, распорядилась иначе. Когда в Петербургское общевойсковое училище за выпускниками со всего бывшего Союза приехали офицеры-«покупатели», Шпиленко выбрали для продолжения службы в Москве в Первой отдельной ордена Красной Звезды стрелковой бригаде охраны Министерства обороны (предшественнице сегодняшнего Первого отдельного стрелкового Семёновского полка).

В ПАРЛАМЕНТЕ ПРИНЕСЕТ БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ

Во снах он командовал войсками (тот же однокашник Владимир Захаров был удостоен звезды «Героя России» еще старшим лейтенантом), а реально… Центр Москвы. С одной стороны – роскошная московская жизнь и всевозможные развлечения. С другой – повседневная служебная рутина, ответственность за оружие и личный состав, куда направляют в том числе и «золотую молодежь». Как себя вести?

«Живи по уставу – завоюешь честь и славу», учили отцы-командиры в военном училище. В первый же день службы в Москве подчиненные молодого лейтенанта из числа отпрысков высокопоставленных чиновников принесли сумку с элитным алкоголем – новый командир демонстративно разбил всю «авоську». Непреклонным остается во всём. Обращается ко всем только на «вы». Организовал для всех регулярные физические занятия (раньше часть старослужащих не считала нужным заниматься физической подготовкой). Был на хорошем счету у руководства... Но не о том мечтал офицер. Наверное, поэтому по окончании пяти лет службы решил не продлевать контракт.

И снова кардинально развернул свою жизнь – ушел помощником депутата Госдумы генерала Безбородова.

- Я посчитал, что в парламенте больше принесу пользы стране, - пояснил управленец.

Андрей Шпиленко пришел в Госдуму в переломный момент. В конце 2001 года парламентские фракции «Единство», «Отечество – Вся Россия» и депутатская группа «Регионы России» приняли решение объединиться. Так появилась фракция «Единая Россия». Но слияние аппаратов фракций проходило еще на протяжении нескольких лет.

«Андрей работал во фракции «Отечество – Вся Россия», я - в «Единстве», - вспоминает депутат Госдумы, зампредседателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко. – В работе было много нюансов и особенностей. Мы сразу договорились быть откровенными и держать слово. С тех пор прошло 18 лет, но мы ни разу друга не подвели, что большая редкость в нашем «жанре». С первых дней общения он показал себя надежным товарищем, а через три – четыре года мы подружились. В том числе и семьями».

Андрею Шпиленко удалось построить хорошую карьеру: офицер запаса, он быстро набрал вес и с позиции референта поднялся до заместителя руководителя аппарата фракции депутатского объединения в Государственной Думе Российской Федерации. Руководство ему доверяло.

«Андрей всегда оптимистичный, энергичный, яркий, системный и последовательный. Многие депутаты с ним тогда советовались. Понятно, что это входит в обязанности замруководителя аппарата, но в тоже время далеко не все с этой непростой работой справляются», - отметил Денис Кравченко.

За время работы в Госдуме Андрей Шпиленко закончил курсы при МГУ «Госуправление и правовое регулирование госслужбы РФ» и Академию народного хозяйства при правительстве РФ. Подготовленные им документы отличались глубиной проработки. Активно консультировался с профильными экспертами. Но… После пяти лет работы в Госдуме, в 2007 году, управленец решает сменить сферу деятельности.

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ

К тому времени в семье Андрея Шпиленко уже двое детей. Задумываясь об их будущем, он все чаще анализирует проблемы высшего образования, которое на тот момент претерпевает не лучшие времена.

Пустая, неподкрепленная действиями критика никогда не была свойственна бывшему военному.

«Видишь проблему, осознаешь её важность, пробуй найти решение», - рассуждает Андрей Шпиленко и идет работать проректором Московского государственного университета технологии и управления.

За два года работы совместно с коллегами удалось наладить учебный процесс как в головном вузе, так и в филиалах.

Но вот жизнь снова совершила кульбит. Глава компании АФК «Система» Владимир Евтушенков предложил возглавить совет директоров технопарка «Саров».

Это был гигантский проект! Росатом и АФК «Система» договорились о реализации проекта научно-производственного кластера в целях коммерциализации гражданских разработок, которые создаются в ядерном центре. Каждая из сторон готова была выделить до 15 млрд рублей. Деньги шли на создание и развитие инфраструктуры технопарка (который находится в пяти километрах от закрытого города Саров) и запуск инновационных проектов.

«Я чувствовал себя первооткрывателем, - вспоминает Андрей Шпиленко. – Что такое технопарк, как он работает, какие экономические модели в нем применяются? Никто в России не знал. Писали только о технопарке Кремниевой долины. Это было первое, из чего я сложил образ куда меня зовут».

Внимание к проекту со стороны властей было огромным. В совет директоров технопарка вошли владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, руководители Росатома, Российского федерального ядерного центра – Сергей Кириенко, Валентин Костюков. Каждое имя – легенда. Курьез заключался в том, что вновь назначенный председатель совета директоров Андрей Шпиленко должен был организовать работу людей, которые были значительно опытнее и выше по статусу.

Слева направо: Сергей Тимурович Пекпеев - депутат Госдумы, Михаил Чоккаевич Залиханов - Герой Соцтруда, академик РАН, Андрей Викторович Шпиленко, Валерий Трофимович Малахов - помощник Евгения Максимовича Примакова

- Я должен был обеспечивать работу совета директоров, формировать и утверждать повестку, контролировать выполнение принятых решений. Но, поверьте, я ловил все их идеи и предложения, стремясь ни упустить ни одной мысли. В 38 лет возглавить совет директоров компании, где одни из самых уважаемых людей страны – это дорого стоит! Я у них очень многому научился, - говорит герой заметки.

Справедливости ради нужно сказать, что и сам Андрей Шпиленко приложил немало усилий, чтобы проект «взлетел». В технопарке размещались не только стартапы, но и исследовательские центры международных компаний. В том числе и Центр разработок корпорации Intel.

- На базе технопарка Андрей Викторович развернул систему Всероссийского инновационного молодежного центра. Мы вместе занимались организацией этого процесса, - говорит Александр Тихонов, возглавляющий с 2015 года администрацию города Саров. – С помощью экспертов федерального уровня, различных компаний и структур, инвестиционных фондов анализировали инновационные проекты, фильтровали. Из нескольких сотен идей оставляли штук 60. Ребята приезжали со всей страны в технопарк Саров и там защищали свои проекты.

По словам главы города Саров Александра Тихонова, Андрей Викторович проявил себя как менеджер очень высокого уровня, поскольку работу необходимо было координировать с федеральными министерствами и регионами, рядом известных бизнесменов и молодежью. Проявил себя как специалист, способный быстро вникнуть в проблему, разобраться в ней и найти правильное решение.

Вот только чем дальше, чем больше у Шпиленко крепло ощущение, что для решения системных проблем отрасли необходимо выходить на новый уровень.

ЧЕРНОРАБОЧИЕ С РУЧКАМИ

«Тогда все говорили о технопарках, но в этом броуновском движении не было никакого порядка. Критериев что такое технопарк не существовало: одни насчитывали 2000 технопарков в стране, а другие всего 10. Больше того, не существовало законодательства о технопарках, - вспоминает Андрей Шпиленко.

Так в 2011 году, посоветовавшись с министром связи и массовых коммуникаций РФ Игорем Щеголевым, Андрей Шпиленко возглавил Ассоциацию кластеров и технопарков России. И если поначалу в нее вошли всего 7 технопарков, то сейчас их уже десятки, а это около 3200 организаций в 47 регионах, генерирующие 0,8% ВВП страны.

Причем, программа минимум – определение понятия «технопарк», как он работает – уже выполнена.

«Мы те чернорабочие, которые берут ручки и выясняют проблемы у бизнеса, - отмечает эксперт. - Услышанное перекладываем на бумагу и обращаемся в органы власти. В последствии формулируем проекты нормативно-правовых документов, по которым живет страна».

Реализации промышленного и инвестиционного потенциала регионов, не выезжая из Москвы, не поможешь. Андрей Шпиленко зачастую из одной командировки напрямую летит в следующую. В последнее время к внутрироссийским маршрутам добавились и международные. Но такая активность приносит результат – отрасль развивается.

Как это реально работает?

Например, несколько лет назад государственная корпорация Росатом поставила перед собой задачу активного развития рынка композитных материалов. Построили несколько мощных наукоемких производств. Сейчас объединяют не только компании госкорпорации, но и других государственных и частных компаний, стремясь кратно масштабировать российский рынок.

«Андрей великолепно проявил себя, помог решить задачу от начала и до конца: создали кластер, который вошел в реестр Минпромторга, целый ряд проектов получил государственную поддержку (субсидии, в частности, по продвижению на экспорт). И вообще, как деловой партнер он очень комфортный и результативный», - отмечает генеральный директор компании Umatex (госкорпорация «Росатом») Александр Тюнин.

Эксперт отмечает, что Андрей Шпиленко очень активен на форумах. Ведет интересные сессии, занимается продвижением отрасли. Причем, не просто решает задачи отдельно взятого кластера, а популяризирует тему поддержки бизнеса различными инструментами, что повышает инвестиционная привлекательность России.

Уделяет большое внимание развитию международной деятельности. В 2019 году директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко стал международным консультантом Программы развития ООН.

Складывается впечатление, что Шпиленко – это человек-мотор, который придает движение окружающим его людям и процессам. И сам не сидит на месте. Еще с курсантских времен активно занимается бегом. Практически каждый день начинается с 10 – 15 километров. Бегает в последнее время в Коломенском парке. Независимо от сезона из одежды на нем обычно одни шорты. За спиной уже десятки соревнований, включая три полных марафона (по 42 километра).

Причем, в последнее время у него появилось новое увлечение – велосипед. После утренней пробежки управленец едет на работу на велике.

- Уникальные люди – это те, кто занимаются триатлоном, куда входят бег, велосипед и плавание. Пока мне остается только наблюдать за ними и собирать волю в кулак, чтобы однажды попробовать себя в этом виде спорта. Пока я эту вершину еще не взял, но всему своей время, - обещает Андрей Шпиленко.

О ЛИЧНОМ

Андрей Шпиленко женат. Жена – домохозяйка. Познакомились еще в Петербурге, где Андрей Шпиленко закончил военное училище. Дети уже взрослые: дочь – студентка первого курса РУДН отделения международной журналистики, сыну 13 лет, учится в кадетской школе, увлекается карате.

ДОСЬЕ «КП»

Основная миссия Ассоциации кластеров и технопарков России - это содействие социально-экономическому развитию РФ и повышению ее конкурентоспособности. Работа ассоциации сконцентрирована на следующих ключевых направлениях:

- Содействие развитию национальных проектов для достижения национальных целей развития РФ;

- Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере инвестиционной и промышленной политики, развития инновационной и промышленной инфраструктуры для высокотехнологичной промышленности;

- Повышение эффективности и прозрачности мер государственной поддержки;

- Повышение инвестиционной привлекательности регионов путем развития промышленной инфраструктуры и выявления возможностей кооперации;

- Привлечение финансирования и мер государственной поддержки в инвестиционные проекты;

- Консолидация и представление интересов членов Ассоциации в органах государственной власти;

- Содействие выходу российских компаний на зарубежные рынки;

- Сопровождение иностранных инвестиций и трансфера передовых технологий на российский рынок.

Более подробно о деятельности Ассоциации - на сайте www.akitrf.ru