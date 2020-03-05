Расследование «КП»: Почему арестовали директора крымского парка львов «Тайган»

Смотрю видео - мужик бодается со львом. У льва настроение плохое, морда недовольная. У мужика наоборот. То он леву за гриву треплет, то в нос целует. Лев злится, однако терпит. После тот же мужик бесстрашный тащит за хвост другого льва. Зверь рычит, но обидчика почему-то не убивает.

Лев Чука.

Мужика зовут Олег Зубков, он хозяин единственного в России сафари-парка «Тайган» под крымским Белогорском, где десятки хищных зверей живут на 32 гектарах словно в дикой саване. Свободно гуляют, выращивают потомство. Зубков - главный вожак стаи. Себя называет он человеком-львом. Единственное оружие Зубкова против агрессии хищников – его тапок.

Человек и лев - эта скульптура цвета золота украшает ялтинский зоопарк «Сказка».Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Стоит льву оскалить зубы, как Зубков снимает тапок с ноги и грозно размахивает им. Хищник тут же пятится назад, а то и драпает. Даже именитые дрессировщики Запашные в недоумении. Дрессура хищников – наука сложная. Как самоучка Олег Зубков преуспел в ней с помощью тапка? Мой муж, тоже опытный дрессировщик домашнего кота, полагает, что устрашить льва тапкой можно, если его с рождения бить этим предметом. Но это непроверенная гипотеза.

Львицы в парке Тайган .

...3-го февраля Олега Зубкова арестовали и, как сообщили его сторонники в соцсетях, кинули в камеру к убийцам, насильникам и садистам, чтоб из отважного вожака зверей, выбить все, что требуется врагам. А враги у Зубкова, опять же по версии сторонников - чиновники, желающие захватить себе этот звериный бизнес.

Олег Зубков - хозяин единственного в России сафари-парка «Тайган».Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПОЧЕМУ ЕГО ЗАКРЫЛИ?

В конце 2019 года «Тайган» решением суда закрыли. Выступая 21 января в Москве на встрече депутата Николая Платошкина с москвичами в клубе предприятия «Волна», Олег Зубков заявлял: «...закрыли за то, что я скормил львам негодную людям пищу (просроченное мясо, - Ред.), но пригодную для хищников. Может в Кремле такое мясо и не едят, но наши люди еще хуже продукт покупают с переклеенными сроками».

Олег Зубков выступил на конференции Николая Платошкина в Москве.

Выстрел по кремлевским едокам тут же поднял в атаку полки диванных интернет-бойцов. Наш человек! В защиту Зубкова народ сочиняет хлесткие лозунги и стихи:

«Вставай, народ! Тайган зовет!

Стряхни безмолвствованья гнет!

Народная душа жива,

На землю заяви права!»

Пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина еще больше распалила пламя ненависти, заявив в сетях: «...Нет никаких оснований к закрытию, кроме политических. ...Даже немцы на оккупированных территориях не закрывали зоопарки. … Получается что сегодня хуже чем при немцах?!» И ниже указан счет, на который следует перечислять деньги.

Под этой записью Татьяна Алексагина собрала сотни лайков.

И тут уже вся страна разразилась гневом, а местная власть и судьи, напуганные протестом, от журналистов спрятались – как бы чего не вышло. Хотя они-то обязаны бы внести всю ясность в эту запутанную историю. Ок, сами разберемся, что там на самом деле происходит.

КТО ТАКОЙ ЗУБКОВ?

Олегу Зубкову – 51 год. Родился в Курской глубинке. Учился в Киевском высшем военно-морском политучилище. В 1990-е стал бизнесменом, а в 1995-ом, продав квартиру в Ялте, купил местный издыхающий зоопарк с парой облезлых енотов: ни электричества, ни канализации. Но Зубков лихо за дело взялся, поселившись с женой тут же в вагончике. Скоро ялтинский зоопарк «Сказка» стал лучшим в Крыму, собрав до тысячи животных.

В «Сказке» содержатся около тысячи животных.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В 2000 годах Олег Зубков вырос до депутата Верховного совета Крыма. Тогда-то и придумал он создать на полуострове саванну. В 2012 году взял в аренду на 49 лет территорию бывшей военной части под Белогорском и основал там сафари-парк «Тайган», где ныне 2 500 животных, включая 60 львов и 40 тигров.

"Тайган" появился под Белогорском в 2012 году.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Бизнес «Тайгана» выглядел так: 1 000 рублей со взрослого посетителя, 500 – с ребенка, по 500 рублей за фото с тигрятами, львятами.

Ценник у входа в парк «Тайган».Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Главная забава парка – прогулка ко львам. Зубков лично возит людей по саванне на электромобиле за 6 000 рублей с человека.

Прогулки ко львам сейчас запрещены, но рекламу пока не убирают.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

За год «Тайган», по словам Зубкова, посещают около 300 тысяч зрителей. Это по самым скромным подсчетам 300 млн. рублей. Плюс прибыли от гостиницы, торговых лавок. Однако и затраты немалые на аренду земли и корма для животных. Правда, в постановлении суда указано, что Олег Алексеевич на питании зверям экономит, и порой забирает из магазинов просроченные продукты.

Фотографии с хищниками оплачивались посетителями "Тайгана" отдельно. Фото: park-taigan.ru

ВОЛШЕБНАЯ ИЛИ ПЬЯНАЯ?

Сейчас в закрытом «Тайгане» звери зимуют в вольерах. Судя по виду сытые и здоровые.

С декабря прошлого года «Тайган» закрыт до устранения нарушений.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина боготворит директора: «Олег Алексеевич просто гений! Он Перельман по звериной части!». Но и у гениев бывают промашки. Одна из серьезных проблем Зубкова – 47-летняя кировчанка Ольга Соломина. Летом 2018 года во время прогулки по саванне Зубков усадил женщину рядом со львом «сфотаться».

Фото Ольги Соломиной со львом сделано за секунду до трагедии.

Едва отошел, как зверь схватил Ольгу за правую руку и протащил по земле. Зубков привез пострадавшую с глубокими прокусами в свою гостиницу и налил ей коньяку для снятия шока. Вызвал ветеринара Татьяну Розум (она же продавщица по совместительству). Ветеринар лихо зашила раны и ободряюще кивнула: заживет, мол, как на собаке. Но утром Ольге стало хуже, поднялась температура. Зубков предложил ей поехать в больницу с условием, что она скажет: ее укусила собака. Соломина на собаку не согласилась. Вызвала скорую. В Белогорской больнице она пролежала в реанимации несколько дней, рука гноилась, развилась флегмона, грозившая ампутацией.

Ольга Соломина показывает последствия того укуса.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Выяснилось, что раны сквозные и зашивать их было нельзя. Ольгу отправили в Симферополь, где врачи боролись уже за ее жизнь. 7 месяцев кировчанка лечилась. Ныне она способна писать правой рукой, но не может сжать ее в кулак. Пресс-секретарь Алексагина уверяет меня, что Соломина явилась в саванну пьяной, а от запаха алкоголя зверье звереет.

- Почему же тогда Зубков пустил ее?

- Сначала мы думали, что она волшебная. Так мы здесь называем восторженных, которые не могут сдержать эмоций при виде львов. А уже в саванне Олег Алексеевич почуял от нее запах алкоголя. После поездки она вообще напилась. Выпила бутылку конька и бутылку виски. Представляете?!

Олег Зубков с одним из своих подопечных.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Соломина, разумеется, все отрицает. До поездки ни капли, а после только бокал коньяка, чтобы боль унять. Но это сейчас неважно. Близость со львами – огромный риск. И если Зубков учуял от женщины запах алкоголя, то был обязан тут же прервать поездку. И то, что он этого не сделал, позарившись на 6 тысяч Соломиной, только усиливает его вину.

Квитанция, подтверждающая оплату Соломиной прогулки ко львам.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

СУДЬЕ ВИДНЕЕ

Теперь Зубкова судят по статье 238 пункт 2 часть «в» - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. И судят вполне законно, исходя из его признания, что привез пьяную женщину на контакт с хищниками. А это срок до 6 лет. Защитники человека-льва поясняют судьям и общественности, что Соломина — посетитель засланный. Она заодно с врагами. Она специально выпила, чтобы лев откусил ей руку. Чтобы потом Зубкова судить и отжать его бизнес. Интернет-тролли завалили Соломину оскорблениями, выпустили клипы с напевом: «Несмотря на милое личико, алкоголичка-алкоголичка».

После драмы с Соломиной Зубков и попал под подписку о невыезде. И по закону, если ему надо выехать за пределы региона, он обязан получить разрешение судьи. Но Зубков живет по своим законам. Он не явился в суд 25 октября и 20 января. Еще один суд – 24 января срывает адвокат Олега Алексеевича – не приходит на заседание. И тогда, 3 февраля, судья Татьяна Балема постановляет заключить Зубкова под стражу. Очевидно, человек-лев слишком разозлил судью неуважением. У судей ведь тоже время и терпение не резиновые. Но почему бы Зубкова не отправить под домашний арест, чтобы не раздражать народ?

Здесь в Белогорском суде было принято решение об аресте Олега Зубкова.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

С этим вопросом я пошла в Белогорский районный суд. Доступ преградил пресс-секретарь Руслан Сеттаров и сам пояснил позицию: «Если судья приняла такое решение, значит ей виднее». Вот когда судьи и высокие чиновники объясняются так с общественностью, стоит ли удивляться, что народ сразу подозревает их во всех злодеяниях. И этот арест только Зубкову на пользу. Для всех, не знающих сути дела, он жертва чиновничьего беспредела. И покатилась волна-цунами! В защиту Зубкова уже подписались телеведущий Николай Дроздов, адвокат Александр Добровинский, оппозиционер Сергей Удальцов и даже сам Филипп Киркоров! Увидев такой напор, глава Крыма Аксенов тут же выступил личным поручителем человека-льва. А теперь читаем постановление суда. На всех заседаниях, которые сорвал Зубков, должен был выступить основной свидетель со стороны потерпевшей. Специально для него дважды налаживали видеоконференцию с другим регионом. Но все впустую. После выяснилось, что невыездной Зубков был в эти дни в Москве(!). И что оставалось судье с таким вот закононепослушным делать? Велика вероятность, что он и из-под домашнего ареста сбежит. А может и за границей скроется, учитывая максимальный срок 6 лет и отличные финансовые возможности. И это все должна бы судья объяснить народу, а не я.

Олега Зубкова судят по статье 238 пункт 2 часть «в» - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

11 февраля Верховный суд республики Крым освобождает Зубкова из-под ареста с некими ограничениями. Никуда не выезжать, ночами находиться дома.

Я не желаю Зубкову тюремных нар, но судьба покалеченной львом Соломиной мне тоже не безразлична. Кировчанка продала машину, чтобы снимать жилье в Крыму и дожидаться судебной развязки. Она надеется получить компенсацию в 3 млн рублей.

НЕ ДАЛ НА ЛАПУ

Еще 1 000 животных Зубкова живут в ялтинском зоопарке «Сказка». В не сезон народу нет. Кассир тоскливо играет в тетрис.

Зоопарковый котейка скучает, в не сезон некому продавать корм для животных.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

У зоопарка развал с сувенирами. Бойкая продавщица рассказывает мне, директор зоопарка сидит, потому как «не захотел кому надо на лапу дать». Затем выслушиваю хорошо известный рассказ, как администрация Крыма пытается у Зубкова все отжать. Про то я потом спросила у самого Зубкова.

- С 2014 года, меня пытались поставить в финансовую зависимость и заставить платить 10 процентов от оборота, - рассказал Олег Алексеевич. – Я отказывался и в ответ получил сотни проверок. Ставились задачи рейдерского захвата. Есть отчет комиссии по противодействию коррупции. В нем написано: присутствуют все признаки рейдерского захвата бизнеса Олега Зубкова. И когда мы стали обращаться в Генпрокуратуру, следственные органы, администрацию президента, тогда эти ребята поутихли. А вообще они хотели посадить меня в тюрьму. Перевести бизнес на своих представителей.

- А кто эти ребята? Назовите фамилии.

- Назвав фамилии этих людей, я положу конец всем положительным моментам в моей жизни.

- В ФСБ вы на них заявляли? В стране борьба со взяточниками. Злодеев этих непременно бы осудили.

- Никуда я не заявлял. Наверняка телефонные разговоры прослушиваются. Допустим, взяточника накажут, но человек все равно бизнес потеряет. Есть тысяча способов как закошмарить любое дело.

Посетители "Тайгана" наблюдают, как Олег Зубков управляется с хищниками. Фото: park-taigan.ru

ЖАЛОБЫ ПОД КОПИРКУ

Глава Белогорской районной администрации Галина Перелович рванула от меня, словно лев от тапка, едва я спросила ее про Зубкова. Скрылась в машине, бросив на ходу, что на все вопросы ответит ее зам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/764209" frameborder="0"></iframe> Глава Белогорского района убегает от корреспондента «Комсомолки».Наталья ВАРСЕГОВА

Охранник, наблюдавший эту комедию, отвел меня к замше. Та же, встретив меня, как коронавирусную, тут же перефутболила к начальнику управления по сельскому хозяйству Олегу Топоркову. К счастью, Олег Викторович оказался начальником адекватным.

Рассказал, что все жалобы, проклятия и угрозы со всей страны от защитников Зубкова сваливаются к нему. И Топорков всем строчит ответы.

- Владивосток, Тюмень, Екатеринбург, Омск, много городов, - перечисляет Олег Топорков. – Они пишут в Госдуму, в Кремль, а оттуда спускают к нам вот на этот стол. Интересно, что многие жалобы написаны как под копирку. Слово в слово. Будто кто-то один рассылает фанатам Зубкова, что и как писать.

Топорков уверяет, что «Тайган» очень нужен району. Больше туристов - больше доходов у местных предпринимателей - больше налогов в бюджет района. Правда, от самого парка налоги уходят в Ялту, потому что Зубков зарегистрировал его там.

Олег Зубков: "С 2014 года, меня пытались поставить в финансовую зависимость и заставить платить 10 процентов от оборота".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- От 12 до 15 миллионов рублей налогов в год по двум зоопаркам мы платим! – озвучит потом мне цифры Олег Зубков. В налоговой с этим заявлением не согласны. 2,3 млн рублей поступило от его предприятия в казну в 2018 году. Да и в 2019 году тоже значительно меньше заявленной Зубковым суммы.

Вот и верь после этого Зубкову!

НАПИСАНО НА ЗАБОРЕ

В крымских судах Зубков популярен. Он судится с пенсионным фондом, следственным комитетом, минфином, прокуратурой и т.д. За 5 лет уже 580 заседаний! Но больше всех Зубкова достал крымский Госкомитет по ветеринарии, который добился закрытия «Тайгана». Особая нелюбовь у Зубкова к ветеринарному госинспектору Оксане Тушиной. «Тушина – протушина!» - хлещет он ее на видеороликах. Возле здания Госкомветеринарии его поклонники осквернили заборы надписями «Тушина –тварь!».

Такие надписи украшают заборы возле крымского комитета по ветеринарии.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Оксана Петровна при встрече чуть ли не со слезами рассказывает, как зубковцы матюгались в телефон, угрожали расправой, поджидали у дома. Тушиной, в итоге, дали госзащиту. Так и ходила с охраной до нового года.

Прошлой осенью из больницы крымского Черноморска ветеринарам пришел запрос: военного Грибкова в «Тайгане» укусил за руку тигренок. Рука распухла. Сообщите - привиты ли от бешенства тигрята в «Тайгане»? Инспектор Тушина с коллегами выехала в «Тайган». Выяснилось, что вопреки закону тигрята и львята не вакцинированы. Более того, оказалось, что даже и ветврача в зоопарке нет вопреки закону. Имеется только договор с ветклиникой. Все, что требуется от Зубкова для открытия парка, это вакцинация молодняка от бешенства. Но явно гордость Зубкову не позволяет пойти на такой уступок. Еще та же Тушина узрела в саванне подозрительный кусок мяса со шкурой. Как специалист, она обязана установить – откуда это? Движение любой партии мяса для зоопарков фиксируется в федеральной системе «Меркурий». Мясо, попадающее в зоопарк мимо системы, опасно эпидемиями не только для животных, но и для человека. На вопрос «откуда этот кусок?» Тушина, по ее словам, получила только ругательства от Зубкова.

- Похоже, что это труп, - говорит Тушина. - Некое животное померло, может быть от инфекции, его и скормили львам. Вообще неясно, куда Зубков девает умерших животных.

А по просроченному корму, обнаруженному в «Тайгане», у ветеринаров есть все документы. В них прописано, что срок годности у рыбы и мяса для животных истек давно. Здесь всплывает еще один интересный факт для прокуратуры. Мясо, поступившее от известной торговой сети, было уже с полугодовой просрочкой. Почему же его не уничтожили? Хотели сбыть людям, но не получилось? А у рыбы сроки просрочки вообще — 11 месяцев!

Во время той же проверки ветеринары углядели в саванне раненого льва – царапины на спине, прокусы и кровоточащие раны.

- Я сказала Зубкову, что для профилактики бешенства нужно понять, кто ранил льва и посадить животных на карантин, но он ответил: «Бегать и спрашивать львов, кто покусал, я не буду».

И посоветовал Тушиной включать мозг, прежде чем ставить такие вопросы.

Но Тушина бы не задала такой вопрос, если бы прежде сам Зубков включил рассудок — привил молодняк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/764210" frameborder="0"></iframe> Раненый лев в парке «Тайган».Наталья ВАРСЕГОВА

ВОПРОС РЕБРОМ

Законны ли прогулки ко львам?

По ветеринарным нормам такое устраивать нельзя даже с безобидными животными из-за опасности заразить их или заразиться от них. Еще это нарушает федеральный закон о создании безопасных условий труда и отдыха и закон о защите прав потребителей. А с 1 января 2020 года контактные зоопарки запрещены законом, и уже никаких обнимашек с опасными зверями в «Тайгане» быть не должно.

КОМПРОМИСС НАЙДЕН?

И все же боятся наши чиновники народного гнева, который раздувает команда Зубкова. 22 января человека-льва пригласили в Москву на совещание в Минэкономразвития. Замминистра Сергей Назаров вместе с представителями крымской власти, ветеринарных служб оценил размах нарушений в парке «Тайган» и попросил устранить. Зубков обязался все выполнить. Власти в ответ пообещали помочь ему с открытием новых парков. И я спрашиваю – где тут рейдерский захват? По-моему, чиновники носятся с Зубковым как с писаной торбой. Взывают к совести. А ведь нарушения нешуточные: женщина тяжело травмирована, хищников кормят просрочкой и от бешенства не прививает. Но нет же, человек-лев выставляет себя в СМИ жертвой, взывая к жалости. Люди, не разобравшись, ему сострадают искренне и ненавидят «продажных судей» и «коррумпированную власть».

Из-под стражи Олег Алексеевич вышел бодрым под овации своих поклонников. Еще в суде он заявил: «Решение судьи о взятии меня под стражу справедливо лишь в том случае, если ставит своей целью нагнетание общественно-политической обстановки в Крыму, досрочную отставку главы республики и банкротство моих парков». А после пояснил журналистам, что взятие его под стражу было провокацией против российского правительства! Не удивлюсь, если завтра узнаю, что судья Балема задумала государственный переворот на фоне дела Зубкова. Что ж будем ждать, чем закончится история с пострадавшей Ольгой Соломиной.