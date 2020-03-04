«Обращу коронавирус в шутку»: Филипп Киркоров поделился прогнозом на «Евровидение»

Клипы Филиппа Киркорова собирают многомиллионные просмотры в Ютубе, поэтому ему давно знакома рейв-банда Little Big, которая в этом году отправится штурмовать «Евровидение» от России. Впрочем, и сам Филипп тоже не оставит без внимания евроконкурс. Король эстрады спродюсировал для «Евровидения» два хита, о чем рассказал в эксклюзивном интервью kp.ru.

- Филипп, вы же у нас главный эксперт по «Евровидению». Правда, что Little Big в прошлом году хотели поехать на конкурс?

- Да, ребята спрашивали моего совета по поводу «Евровидения». Но на тот момент каналом «Россия» уже было принято решение по поводу Лазарева.

От меня тогда уже ничего не зависело, поэтому я им сказал: «Ребят, вы чуть-чуть опоздали, готовьтесь к следующему году!».

Песня Уку Сувисте (Эстония), которую спродюсировал киркоров .

Вот такой был разговор. Если бы они чуть-чуть раньше у меня спросили. Просто поздно уже было.

А так-то я всегда за креатив, за авангард и честно говоря, приветствую выбор Константина Львовича Эрнста. Насколько я знаю, отправить Little Big на «Евровидение» было его решением. Константин Львович всегда был впереди планеты всей по части креатива. Я даже не сомневаюсь в правильности данного решения, оно абсолютно верное. Сейчас такой всплеск в евровизионном сообществе, поскольку решение крайне неожиданное и тем самым, безумно интересное.

- Ну так вы тоже не дремлете, отправляетесь на «Евровидение» сразу с двумя странами: Молдовой и Эстонией. Кстати, очень хитовые песни у Натальи Гордиенко (Молдова) и Уку Сувисте (Эстония).

- Спасибо! Честно говоря, думал, что в этом году не то, что отдохну, а пройду мимо «Евровидения»…

- Но все-таки заманили вас в свои сети…

- Заманили (смеется).

Клип Натальи Гордиенко (Молдова), на песню, которую написал Киркоров.

И так совпало, что оба артиста имеют отношение к России. Наташа Гордиенко выиграла когда-то конкурс «Новая волна». Я ей лично присуждал 12 баллов, сидя в жюри. Это еще в Юрмале было. А Уку Сувисте участвовал в прошлом году в «Голосе», был в команде Ани Лорак, дошел до финала и занял второе место. Так что наша страна тоже имеет отношение к его успеху. В прошлом году Ани Лорак нас познакомила и сказала, что Уку мечтает поехать на «Евровидение». Но тогда уже сложно было что-то сделать, песня уже была выбрана и Уку уступил своему коллеге на национальном отборе.

Я ему тогда сказал: «Решишь снова штурмовать «Евровидение», дай знак!»

И в этом году так сложилось, что я спродюсировал песню «What Love Is» и мы с моим другом Димитрисом Контопулосом и со всей нашей интернациональной командой начали готовить Уку Сувисте к конкурсу.

Кстати, и Уку Сувисте и Наташа Гордиенко выиграли национальный отбор в один день — 29 февраля.

Дата знаковая. 29 февраля бывает раз в четыре года, поэтому этот день издавна считается особенным.

И вот видите на данном этапе нашим ребятам это число принесло успех.

Филипп Киркоров, его сын Мартин и дочь Алла-ВикторияФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Они друг другу не конкуренты, совершенно разные.

Наташе очень красивый номер на песню «Prison» (к которой я имею непосредственное отношение, как композитор) делает наша «дрим тим», в рядах которой мои греческие друзья Димитрис Контопулос, Илиас Кокотос и конечно же, Фокас Евангелинос, автор легендарных номеров Ани Лорак, Димы Билана (постановка с балеринами в 2006 году), Серёжи Лазарева, которые уже стали частью истории «Евровидения».

Наташа и Уку, кстати, будут выступать в одном полуфинале. Надеюсь, все мы встретимся в финале: Россия, Молдова и Эстония. Такое я для себя загадал желание. А как уж там все распределится, решит зритель.

- Детей возьмете на «Евровидение»?

- Планирую. Кстати, мои дети - фанаты песни Little Big «Skibidi». Когда эта песня вышла, Алла-Виктория и Мартин выучили танец, делали эти движения руками. Дети уже ждут нашей поездки на «Евровидение». В прошлом году они полюбили этот конкурс, когда болели за Сергея Лазарева, считали эти баллы. Обязательно подведу их за автографам к ребятам из Little Big.

- Как думаете, чем могут покорить евросмотр Little Big и ваши подопечные — Наталья Гордиенко и Уку Сувисте? Какие у них сильные стороны?

- Это же прежде всего конкурс песни. Поэтому, конечно же, песней. Концепция номеров пока в процессе создания.

littlebigband Официально: LITTLE BIG представит Россию на конкурсе Евровидение 2020! Breaking News: LITTLE BIG will represent Russian Federation on Eurovision 2020 in Rotterdam!

Наташа Гордиенко сейчас отправится со мной в прибалтийский тур, будем знакомить зрителей с песней и я буду призывать Прибалтику голосовать за эту замечательную певицу из Молдовы.

- Сейчас все обсуждают коронавирус. Как думаете, не помешает он «Евровидению»?

- Ну моя корона «Евровидению» не помешает…а только придаст ему статус в очередной раз (смеется). Это я о смешных мэмах с короной, которые заполнили Интернет, когда коронавирус только дал о себе знать. Так что запускаю правильный сигнал в космос, обращаю в шутку коронавирус. Просто не хочу, чтобы какие-то серьезные последствия будоражили мир.