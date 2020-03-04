Владимир Путин: ФСБ докладывает, что провокационные вбросы по коронавирусу организованы из-за границы

Эммануэль Макрон отменил поездки по Франции, Ангела Меркель прекратила рукопожатия даже с членами собственного кабинета министров, королева Елизавета II впервые вышла вручать награды в перчатках. Меры предосторожности из-за коронавируса на высшем уровне Владимира Путина пока не коснулись, перед заседанием правительством он спокойно поздоровался за руку с Михаилом Мишустиным. Хотя всем посетителям резиденции президента в Ново-Огарево уже привычно измеряли температуру.

Перед этим Дмитрию Пескову пришлось успокаивать журналистов, переживавших — как защищают президента от вируса?

- Все, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента, все делается, - сказал Песков. - Но речь идет об обычных превентивных гигиенических мерах, которые могут вполне принимать любые граждане.

Тем не менее совещание президент начал именно с темы разрастающейся по планете эпидемии.

- Основной вопрос сегодня - развитие магистральной инфраструктуры, но я попросил бы Татьяну Голикову сказать несколько слов, что происходит в мире и у нас, – всё, что связано с коронавирусом, - обратился к вице-премьеру Путин. - В мире уже 93 тысячи человек заболело, в основном это Китай, но также и Южная Корея, и Италия, и Иран. Мы с вами договаривались, что создадим соответствующую комиссию, которая будет этим заниматься, в «штабном» режиме. Как организована эта работа и какова ситуация в России, на этот день?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/764546" frameborder="0"></iframe> Голикова назвала фейком сообщения о большом числе заболевших коронавирусом в стране.

- Новый коронавирус зарегистрирован в 80 странах мира, но ситуация от часа к часу меняется, к сожалению, в неблагоприятную сторону, - признала Голикова. - С момента организации в нашей стране работы по предотвращению проникновения на территорию России новой коронавирусной инфекции, а это 31 декабря 2019 года, было выявлено три случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Два из них – это был Забайкальский край и Тюменская область в самом начале – это были граждане Китая, которые выздоровели. Один случай проникновения заболевания на территорию России – это наш, российский гражданин, который не так давно вернулся из Италии. Ещё троих больных мы эвакуировали из Японии, там были зафиксированы как заболевшие на круизном лайнере «Бриллиантовая принцесса». Сейчас эти граждане находятся на лечении в Казани, их состояние удовлетворительное, и болезнь протекает в лёгкой форме.

Поскольку, к счастью, пока о борьбе с реальной болезнью рассказывать было больше нечего, Голикова перешла к борьбе с выдумками.

- В последнее время в социальных сетях появляются фейковые сообщения о достаточно большом количестве заболевших на территории России и о том, что официальные власти скрывают эту информацию, - заявила она. - Хочу ещё раз доложить вам, что это не соответствует действительности, те данные, которые я сейчас привела, являются истинными данными, за которые мы официально отвечаем.

- Что касается вбросов этих провокационных, ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы, - добавил Путин. - Но это, к сожалению, сопровождает нас всегда. Цель таких вбросов понятна: посеять панику среди населения. Противопоставить этому можно только одно - своевременную всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны. Ничего, слава Богу, пока критического у нас не происходит, но люди должны знать о реальной ситуации.