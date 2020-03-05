2020-03-04T16:38:16+03:00
Здоровье

Картина карантина

Зачем во время подъема заболеваемостью гриппом и простудами отменяют занятия в школах и детсадах — и что делать родителям, чтобы ребенок не заразился
Александра КОГАН
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Рассказы о заболеваемости гриппе, ОРВИ и другими околопростудными инфекциями нынче звучат как сводки с фронтов. Столько-то граждан заразилось, у стольких-то найден вирус, где-то срочно введен карантин.

Немного науки

Зачем вообще нужен каратин — и реально ли он помогает?

Обратимся для начала к определению.

Итак, карантин – это «комплекс административных и медико-санитарных мероприятий, направленных на ограничение контактов или изоляцию инфицированного, или подозреваемого в инфицированности человека или группы лиц. Активно применяется в повседневной противоэпидемической практике. Карантин предполагает прекращение посещения больных в стационарах во время эпидемий гриппа, дети в дошкольных учреждениях разобщаются, запрещается приём новых детей, перевод детей из группы в группу, активно выявляются и изолируются заболевшие дети».

Все, наверное, в курсе, что дети — самые активные «распространители» гриппа и ОРВИ. Поэтому ограничения вводят в первую очередь в школьных и дошкольных учреждениях. Доказано: во время каникул заболеваемость гриппом и простудами снижается.

Эксперты подчеркивают, карантин - это не только прекращение занятий в школах и посещение сада. В период карантина все дети, имевшие контакт с заболевшим, должны проходить регулярный осмотр. Усиливаются санитарно-гигиенические мероприятия.

Какие именно меры профилактики?

- Избегать посещения мест скопления людей. То есть прогуляли школу - пошли в кино или театр — так не годится! Гулять на улице можно, но лучше в парках, а не не там, где много народа.

- Во время роста заболевания лучше ограничить передвижение ребенка. Но если ехать все-таки надо, то в транспорте стоит использовать для защиты одноразовые маски, респираторы. Их нужно менять каждые 2-3 часа.

- Дома надо регулярно проветривать комнаты. Доказано, что в сухом и теплом воздухе вирус живет гораздо дольше, чем влажном и прохладном.

- Взрослым тоже необходимо соблюдать меры гигиены. Хотя грипп и предается воздушно-капельным путем, он довольно устойчив к воздействию внешней среды. Его можно «подхватить» на поручнях в метро и другом общественном транспорте, с ручек тележек в магазине и даже с денежных купюр. Поэтому нужно обязательно после посещения людных мест мыть руки с мылом.

- Не надо грязными руками глаза, нос и рот. Особенно в транспорте и после поездок. Пользуйтесь одноразовыми бумажными и влажными салфетками. Правила стоит соблюдать самим: и объяснить их детям.

- Еще одна мера предосторожности: регулярно обрабатывать поверхности общего пользования антисептическими растворами.

Если ребенок все-таки заболел

- Стоит соблюдать постельный режим. При необходимости вызываем врача. Все-таки когда болеют дети, лучше строго следовать всем правилам.

- Помещение не должно быть душным даже если есть температура у ребенка. То есть режим проветривания соблюдаем!

- С первых дней, а лучше часов недомогания, стоит позаботиться повышением иммунитета. Это, кстати, будет правильно в любом случае: если у ребенка и грипп или ОРВИ.

Можно с помощью препаратов иммуномодуляторов, например, Эргоферона.

- Частично способствуют улучшению иммунитета отвар шиповника, смеси таких трав, как мята, иван-чай, мелисса, пустырник, душица, цветки липы, шишки хмеля, корень валерианы (их можно купить в аптеке). Кстати, как и народные средства, так и иммуномодуляторы можно давать и для профилактики — если нет непереносимости.

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