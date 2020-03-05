«Сталин воевал по глобусу и был отравлен»: 12 мифов об «отце народов»

Что в них правда, а что домыслы — об этом мы спросили Владимира Долматова — историка и публициста, издавшего в ИД «Комсомольская правда» книгу «Сталин. Главные документы». О личности Иосифа Джугашвили он говорит, опираясь лишь на архивы и свидетельства очевидцев.

Миф 1. Сталин был недоучкой.

- До 8 лет Иосиф русский язык почти не знал, но за два года выучил, - говорит Владимир Долматов, - Духовное училище в грузинском Гори окончил с похвальным листом. Был отличником на первых курсах Тифлисской семинарии. Но был исключен за революционную деятельность. В 1924-м начал собирать библиотеку. К концу его жизни она насчитывала более 20 тысяч книг. Прочитывал до 500 страниц в день.

- Почему называл семинарию местом иезуитскими?

- Сам отвечал так: «Из протеста против издевательского режима». Весь день семинаристы находились под присмотром. Но именно там Сталин сочинял стихотворения, одно из которых в 1907 году вошло в «Сборник лучших образцов грузинской словесности».

Миф 2. Сталин ненавидел церковь

- Отношение Сталина к религии менялось. 4 сентября 1943-го он трех митрополитов пригласил к себе. Начал с вопроса «какие проблемы у церкви»? Они ответили, что нужен патриарх. Что надо для этого? Собрать архиерейский собор. Сколько времени? Несколько месяцев. И много священников по тюрьмам.

Через четыре дня десятки духовных лиц прибыли в Москву — по приказу Сталина их везли самолетами, поездами, в том числе из лагерей.

- В Джугашвили проснулся христианин?

- Сталин видел вклад, который церковь вносила в победу — танковые колонны строились на церковные деньги. А первым обратился с посланием к пастве встать против врага будущий патриарх Сергий (Страгородский). Из этого послания Сталин кое-что взял и в свое обращение к народу «Братья и сестры».

- Коба верил в бога?

- Документальных ссылок нет. Но свидетели мне говорили, что Сталин спускался в кремлевские соборы и там молился. А вот «свидетельства», что он бывал у матушки Матроны Московской — это миф.

- Но Сталин же много лет боролся с церковью?

- Когда в 1922-м в Шуе коммунисты отнимали церковное имущество, в протестующих стреляли — Сталин был против жестоких мер. Но Ленин, Троцкий подключились — и зазвучало: расстрелять. Сталин присоединился. И до 1934-го вел жесткую антицерковную линию. Но в 1934-м происходит резкий перелом. Снимают с репертуара пьесу Демьяна Бедного по причине «глумления над крещением Руси», закрывают журнал «Безбожник»...

Миф 3. Сталин был антисемитом

- Ряд историков утверждают, что за конфликтом Сталин-Троцкий стоит «сталинский антисемитизм». Но напряженность между ними — разномыслие о судьбах России и война за власть. В 20-е и 30-е годы антипатии к иудеям Сталин не испытывал. В 1923 году в команде Сталина было 3 еврея, а в 1936-м 9 наркомов СССР были евреями.

- Отношение Сталина к евреям менялось?

- После войны появляется государство Израиль — во многом благодаря Сталину: повлиял наш голос в ООН. Но вот первый посол Израиля в СССР Голда Меир в Москве пришла в синагогу - и её встречали тысячи евреев. Советские фронтовики-евреи пишут заявления: пустите нас в Израиль, хотим защищать наше государство. Это Сталина шокировало: у евреев была советская родина — и вдруг возникла другая, «историческая». Он вспомнил про недавний коллаборационизм ряда народов СССР. И начал борьбу. Не с еврейским этносом — с его элитой.

- Личные причины присутствовали?

- 17-летняя дочь Сталина Светлана влюбилась в 40-летнего замужнего драматурга Алексея Каплера. Тот начинает крутить с десятиклассницей роман — об это доносят вождю. Итог - в 1943-м Каплера отправляют в Воркуту. Светлана позже напишет, что Каплер стал человеком, из-за которого отношения с отцом разладились навсегда. В 1944-м она выходит замуж за выпускника МГИМО Григория Мороза - Сталин не приветствует брак. Мороз входит в близкое окружение Соломона Михоэлса, главы Еврейского антифашистского комитета. Позже в документах следствия по делу ЕАК прозвучало, что якобы Михоэлс говорил, мол, к Сталину подобраться не удалось, брак Светланы и Мороза разорвался, нужно восстановить это. Свидетельства попадают Сталину на стол, и он скажет дочери: «сионисты подбросили и тебе твоего первого муженька». Имея ввиду браки ряда соратников.

Миф 4. Сталин изолировал Ленина

- Ленин относился к Сталину как к близкому другу. Болезнь вождя еще более сблизила их. Ленин из Горок послал записку в Политбюро: «обязать Сталина один день в неделю целиком проводить на даче». 30 мая 1922 года произошел инцидент, который вновь подчеркнул особые отношения этих людей. Ленин, страшившийся паралича, вызвал Сталина в Горки. И потребовал от него достать яд, чтобы в критический момент покончить с собой. Сталин рассказал об этом Бухарину и сестре Ильича. Вместе они ободрили больного. Слукавили, что врачи обещают выздоровление. 16 декабря 1922 года у Ленина произошел второй инсульт. Рекомендация врачей категорична – полный покой. Пленум ЦК РКП(б) возложил на Сталина «персональную ответственность за изоляцию Владимира Ильича».

- Коба ссорился с Крупской?

- Историки утверждают, что причиной конфликта Ленина со Сталиным стало письмо, которое вождь с разрешения Крупской надиктовал Троцкому. Но не эта малозначащая записка из трех строк вывести Сталина из равновесия. Взбесила его другая диктовка. Которую ему тайно передала секретарем Ленина Фотиевой: «доставить от Сталина … цианистого калия». Она заставила Сталина позвонить Крупской и под горячую руку отчитать ее за самовольное разрешение Ленину диктовок.

Иосиф Виссарионович Сталин. Фото: Государственный архив РФ.

Миф 5. Сталин воевал «по глобусу»

- Маршал Василевский писал, что с середины войны Сталин «являлся самой сильной и колоритной фигурой стратегического командования». Про глобус сказал с трибуны Хрущев в феврале 1956-го. Оригинал этого доклада с XX съезда не сохранился, есть другой, и там слов про глобус уже нет. Зато в сталинском фонде есть оперативные карты, расчерченные рукой вождя.

- Но Москву в октябре 41-го Сталин готов был сдать немцам?

- Маршал Жуков писал, что в середине октября ему звонил Сталин с вопросом «отстоим ли Москву?» Жуков отвечал, что отстоим, но просил подкреплений, а Сталин не дал. 15 октября выходит постановление ГКО «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы», полностью написанное Сталиным: правительство, наркоматы, Генштаб эвакуировать в Куйбышев, заводы, предприятия, метро взорвать. Это можно назвать документом о сдачи Москвы.

- И 16 октября началась паника?

- Казалось, столица обречена. Закрыты магазины, остановился транспорт, заминировано более тысячи предприятий… Для эвакуации вождя и его окружения на аэродроме стоят четыре «Дугласа». За Абельмановской заставой приготовлен поезд с личной охраной Сталина. Но в ночь на 16 октября Сталин на листке бумаги пишет новое постановление ГКО, перечеркивающее предыдущее: «не прекращать движение в метро, в цехах особо важных восстановить работу…». Между двумя этими постановлениями ГКО разрыв в несколько часов. Откуда у Сталина появилась уверенность, что Москва выстоит? Ответа нет.

Миф 6. Сталин боялся Гитлера

- Нет. Гитлер и Сталин друг о друге мало высказывались. Были негативные реплики. Говорят о покушениях, которые они друг против друга «санкционировали» - но я не видел ни одного документа, где бы Сталин давал санкцию на физическое уничтожение Гитлера. И наоборот. Да, под Москву забросили «майора» Петра Таврина из рижской разведшколы «Цеппеллин» - но там речь шла об уничтожении любого из советских вождей, получись проникнуть в Кремль. И не факт что Гитлер знал в деталях про операцию.

Да, генерал НКВД Судоплатов писал про историю с Игорем Миклашевским, бывшим боксером, которого внедрили в РОА как перебежчика, чтобы он добрался до фюрера в Берлине. Но это было бессмысленно. Гитлер с Власовым-то не хотел встречаться — с какой стати он бы стал встречаться с каким-то экс-чемпионом, пусть даже по рекомендации своей любимицы, актрисы Третьего рейха Ольги Чеховой, которая Миклашевскому симпатизировала, будучи дружна с его матерью.

Миф 7. Сталин не любил самолеты и корабли

- Опасался. Возможно, на него повлияла страшная катастрофа в мае 1935-го с самым большим в мире самолетом «Максим Горький», в который врезался истребитель летчика-испытателя Благина. Сталин запретил членам политбюро летать. Сам дважды в жизни преодолел на самолете по 500 километров. В ноябре 1943-го вылетел из Баку в Тегеран на встречу с Рузвельтом и Черчиллем. И в декабре улетел обратно. В Потсдам на конференцию в 1945-м не летал, хотя его фото у трапа есть, но в Германию добирался на поезде. На юг — всегда по железной дороге. В сентябре 1933-го в Сочи в машину со Сталиным врезался грузовик, водитель которого оказался пьян. Через несколько дней вождь отправился на морскую прогулку на речном катере. Пограничников не предупредили - те начали стрелять. Катер ушел в открытое море. Начался шторм. Семь часов речное судно добиралось до Гагр. Сталин едва не погиб.

Миф 8. Сталин с женщинами был груб.

- Первую жену Като Сванидзе обожал. Но во время ее болезни (по одним данным — тиф, по другим - туберкулез) Коба был в розыске и вернулся в Тифлис за день до ее смерти. Она у него на руках умерла. Горе было огромным. На похоронах он спрыгнул в ее могилу – друзья вытаскивали его силой. А сына Якова отдал на воспитание ее родне. Когда же Сталин вернулся из очередной ссылки в 1917-м году в Петроград, остановился у старых знакомых Аллилуевых, где 16-летняя Надя влюбилась в героя-революционера. Он ей читал наизусть чеховские рассказы, затем увез ее на фронт. Она была его секретарем и его любовью. Но распишутся они лишь в 1919-м году. Говорят, что Иосиф довел Надежду до самоубийства в 1932-м, что был с ней груб... Причина, скорее, в ином. У Надежды часто болела голова, нервные приступы доводили до изнеможения. Один из них и закончился роковым выстрелом. Мария Сванидзе, сестра его первой жены, в дневнике записала, что Сталин был в таком горе, что не давал закрывать крышку гроба, приподнял голову Надежды и стал целовать.

Портрет второй жены, Надежды, с разбитым стеклом Коба хранил в своем кабинете. Почему стекло разбито - никто не знает.

Миф 9. Сталин из всех детей любил лишь Свету

- Своего старшего сына, Якова, воспитывавшегося у родни в Тифлисе, Сталин не видел много лет. Тот приехал в Москву в 1921–м. После школы Яков тайно от отца женился на дочери священника. А когда развелся и пытался застрелиться, Сталин обозвал сына «шантажистом». Яков окончил Московский институт инженеров транспорта, а затем по совету отца поступил на вечернее отделение Артиллерийской академии РККА. Когда попал в плен, Сталин будто бы бросил его в беде. Но в воспоминаниях Жукова есть момент, что Сталин очень переживал драму с сыном. В спецслужбах мне рассказывали, что готовились спецгруппы для освобождения Якова. Но того постоянно переводили из одного лагеря в другой.

Старший из якобы «внебрачных сыновей» Сталина Константин Кузаков стал видным чиновником Министерства культуры.

И да, Сталин не стал менять пленного фельдмаршала Паулюса на сына. При том данных о прямом предложении об обмене я не видел. Когда в 1945-м взяли трофейные документы — там были протоколы допросов Якова и свидетельства его гибели.

К сыну Василию Сталин был строг, но справедлив. С июля 1942 года Василий сражается на фронтах Великой Отечественной. Был ранен. Во время войны несколько раз получал со стороны отца официальные взыскания по службе, понижался по должности за нарушения.

- О сыновьях, рожденных в ссылках, вспоминал?

- Писали, что в ссылке в Сольвычегодске у Сталина были отношения со вдовой Марией Кузаковой, у которой после отъезда Сталина родился сын Константин. Карьера Кузакова удалась — руководил в Минкульте управлением кинематографии, издательством «Искусство».

Интереснее история из красноярского села Курейки. Утверждают про сожительство с 14-летней Лидией Перепрыгиной, родившей Сталину сына Сашу. Но в основе всего, написанного об этом — три абзаца из записки главы КГБ Ивана Серова Никите Хрущеву в июне 1956-го. В первой части записки Серов сообщает про публикацию в журнале «Лайф» о том, что Сталин был агентом охранки - и глава КГБ доказывает, что это фальшивка. Потом сообщает о документах из красноярского архива о ссылке Сталина. И в конце пишет, что состоялся «разговор по Перепрыгиным». А несколько лет назад в архивах я наткнулся на письмо секретаря ЦК партии Аристова — Хрущеву, который пишет, что в 1946-м, когда он был первым секретарем Красноярского обкома, к нему обратился помощник Сталина Поскребышев. Просил разузнать — как там Перепрыгины. И Аристов послал в Курейку инструктора Сиротенко. Тот разузнал - про историю сожительства. А Сталину доложили, что живы-здоровы.

Младший сын, Александр Давыдов, - офицером.

Мне кажется, эту историю сочинили в 1956-м Аристов, который курировал КГБ, глава КГБ Серов и Хрущев.

Миф 10. Сталин опасался врачей

- Он часто выезжал в санатории в Сочи. Но когда умер — осталось лишь три дела, связанных с его болезнями. И всего три кардиограммы, причем две - 1953-го. И это при нескольких инсультах! Есть провалы в несколько лет, когда отсутствуют документы о наблюдении врачей и постановке диагнозов Сталину. Аппендицит, например, ему удалял еще в начале 20-х хирург Розанов - он продержался рядом со Сталиным до конца 30-х.

- Здоровье Сталина не богатырское?

- Сердце было изношенным. Нагрузки огромные. Поездки на курорты лечение не заменяли. Последняя поездка на юг — в 1952-м. После этого он сидел на партийном съезде — и было видно, несколько он уставший. Вид отрешенный. Доклад отдал Маленкову. Сам выступил лишь с заключительным словом – уложился в 7 минут. 16 октября подал заявление об отставке, это была четвертая такая просьба (в 20-е годы было три).

Миф 11. Сталина убили.

- Кому это было выгодно? Не Берии - Сталин собирался объединить МВД и МГБ и поставить Берию во главе. Хрущеву? По его воспоминаниям, 28 февраля Сталин будто бы собрал ближний круг в Кремле - посмотреть фильм. Потом поехали на дачу, где якобы ели и пили до утра. Но в журнале посещений Сталина в Кремле нет отметок о визите гостей 28 февраля, как и того, что сам вождь там был. Его заказ в меню на ужин: паровые картофельные котлетки, суп, сок и простокваша - гостей явно не ждал. 1 марта в кабинете Сталина весь день - никакого движения. Почему никто из охраны не потревожил «хозяина»? Она подчинялась главе МГБ Игнатьеву - в его же подчинении была и «лаборатория Х», изучавшая воздействия ядов на человека. Лишь вечером, когда фельдъегерь приехал с почтой, охранники вошли к Сталину и увидели его лежащим на полу. Положили на диван. И только утром 2 марта (!) приезжают врачи. Диагностировали паралич и инсульт. Смерть зафиксировали 5 марта в 21.50.

- В журнале истории болезни Сталина есть правки?

- В расшифровке ЭКГ сказано, что изменения миокарда произошли не в передней, как следовало, а в задней стенке желудочка. Светила медицины так не ошибаются. Вождь умер вечером, а вскрытие тела началось уже в 4 утра. И не в специальной лаборатории Мавзолея, как полагалось, а в неприспособленном помещении. Зачем спешили, акт вскрытия несколько раз перепечатывали? Из-за нестыковок и возникла версия с отравлением. Но официальная версия — инсульт.

Тот самый обстрелянный пограничниками катер, в котором Сталин (второй слева) едва не погиб.

Миф 12. Сталин хотел остановить репрессии

- Массовой реабилитации при нем не было. Но в 1938-м пошел вал жалоб от бывших военных, 38 тысяч дел были рассмотрены и тысячи вышли на свободу, им вернули звания. Но главная загадка Сталина - большой террор 1937 и 1938 годов. Объяснение, что он одним махом решил избавиться от врагов — не работает.

- Но он твердил о врагах?!

- Февральско-мартовский пленум 1937 года, нарком НКВД Ежов выступает с докладом о том, что враги пробрались в советский и партийный аппарат. О массовых репрессиях в марте-апреле речи нет. Документов таких - нет. В мае - «заговор Тухачевского» ( вообще-то заговор против Ворошилова был). 1 июля Сталин пишет постановление «Об антисоветских элементах». Две группы — одну к расстрелу, вторую — в лагеря. Рассылают постановление по обкомам партии - чтоб те представили свои списки. В обкомах пишут наобум: расстрелять и посадить столько-то. Через две-три недели они же пишут «пересмотреть лимиты». В сторону увеличения. Ни один не написал «уменьшить». Вот здесь и начинается большой террор. Потому будет третья, четвертая волны. По национальным вопросам — поляков, японцев, немцев. При том известно, что Сталин следил лишь за «расстрельными» списками в высшем партаппарате. Страха постоянных заговоров у него не было - он хотел расправиться с 42 тысячами «партзаговорщиков» из высшего и среднего звена. То, что происходило с кулацким элементом и другими — отдал местным властям. И волны репрессий прокатились в один год, и исполнитель один — НКВД.

Во власти Сталина было остановить молох еще в декабре 1937-го, но нет ответа — почему он не сделал этого.

Иосиф Сталин в умах многих - великий вождь или хитрый тиран. Фото: Государственный архив РФ.

ВОПРОС ДНЯ

Почему в наших умах так засел Сталин?

Максим СУРАЙКИН, глава партии «Коммунисты России»:

- Мы едим, пьем, одеваемся-обуваемся за счет того, что строилось при Сталине и сразу после него. Того соцобеспечения, что было при Сталине, не было нигде и никогда в мире. Он стал отцом народов потому, что о народе заботился искренне.

Ирина ПРОХОРОВА, главный редактор «Нового литературного обозрения»:

- Культ личности тогда насаждался всей мощью государственной пропаганды. Невероятно долгоиграющий эффект. Можно продолжать оправдывать уничтожение огромного количества невинных людей - но на этой платформе ничего нового построить невозможно.

Александр ВЕДРУСОВ, политолог:

- Для россиян Сталин олицетворяет запрос на справедливость. Для них Сталин - бессребреник. Человек легендарно нематериалистичный. При этом у него френч был заштопан. Не признавал стяжательства.

Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер, блогер:

- Сталин идеализирован. Эксплуатируется штамп «при Сталине все было хорошо». И ничего плохого про него не говорили. Сталин - это ностальгия по прошлому.

Андрей КАБАНОВ, глава фонда «Город без наркотиков»:

- Помню, на премьере фильма «Освобождение» был полный зал ветеранов, и когда на экране возникал Сталин - весь зал вставал. Этот человек будет в умах всегда, пока у народа есть память, - и всегда останется запрос на сильного правителя.

Александр БРОД, Московское бюро по правам человека:

- Лет 15 я с грустью наблюдаю рост популярности Сталина, его реабилитацию и усиление позиций этого образа. Сталин становится живее и сильнее, если растет потребность общества в справедливости и законности. Ленин ушел на второй план, а Сталин стал символом сильного государства и жесткой руки. Все эти мифы о честном и в то же время бескомпромиссном вожде стали присущи именно Сталину. Оправдываются многотысячные жертвы. Что с этим делать? В первую очередь просвещать. Сталин будет уходить на второй план, когда будут расти законность и качество жизни.

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