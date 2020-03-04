2020-03-04T19:40:26+03:00
Досуг

Эрик Леви: «Меня всегда завораживала драматичная история России. Русские — великая нация!»

Знаменитый проект французского композитора и мультиинструменталиста Эрика Леви ERA возвращается в Москву
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Коллектив покажет новую программу «The Live Experience» и воссоздаст на сцене мистическую атмосферу альбома «The 7th Sword»Коллектив покажет новую программу «The Live Experience» и воссоздаст на сцене мистическую атмосферу альбома «The 7th Sword»
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Спустя восемь лет после дебютного московского концерта ERA вновь выступит на сцене Crocus City Hall 12 марта 2020 года. Коллектив покажет новую программу «The Live Experience» и воссоздаст на сцене мистическую атмосферу альбома «The 7th Sword». В преддверии концерта Эрик Леви дал эксклюзивное интервью корреспонденту InterMedia.

- Как вы создавали свой новый альбом «The 7th Sword», откуда черпали вдохновение?

- Как и в случае со всеми моими предыдущими альбомами, я продолжал вдохновляться героическим фэнтезийным средневековым миром.

- Если бы «The 7th Sword» был саундтреком к фильму – что это был бы за фильм?

- Это была бы эпичная сага, действие которой происходит в Средние века. Там присутствовал бы квест по поиску магического меча, разворачивающийся в условиях войны между добром и злом.

- Каковы особенности работы над столь масштабным произведением, как «The Live Experience»?

- Главная сложность заключалась в том, чтобы быть последовательным, сконцентрировавшись на смысле музыки, когда подбираешь освещение, видеоряд, костюмы и дирижируешь 30 артистами, находящимися на сцене.

- Как быстро вы написали и записали материал?

- За полгода.

- Чего вы ожидаете от концерта и российской публики?

- Приехать и сыграть наше новое шоу для русской публики - это одновременно огромное удовольствие и огромное испытание, ведь это шоу - самая настоящая рок-опера с 30 певцами и музыкантами на сцене. Моя цель - отправить русскую публику в крайне эмоциональное музыкальное путешествие.

- Восемь лет назад ваш первый живой концерт состоялся именно в Москве – почему вы тогда выбрали именно этот город?

- Меня всегда завораживала драматичная история России и русских - это такая великая нация! Мне кажется, мощная драматическая музыка проекта ERA имеет прямую связь с душами многих российских мужчин и женщин.

- Кто из русских композиторов вам нравится, кто из них вас вдохновляет?

- Когда я думаю о русских композиторах, на ум приходят имена Чайковского, Прокофьева, Рахманинова и Стравинского, но я знаю, что в России и сейчас есть очень талантливые новые композиторы и исполнители. Надеюсь узнать о них побольше, когда приеду в Россию на следующей неделе!

- А современные русские исполнители – знаете ли вы кого-нибудь, может быть, хотели бы с кем-то из них поработать?

- О, я бы с удовольствием посотрудничал с каким-нибудь русским исполнителем! Вот бы кто-нибудь из них однажды подумал обо мне и позвонил мне с каким-нибудь предложением...

- Каковы ваши дальнейшие творческие планы?

- Прямо сейчас моя цель - отправиться с новым шоу в тур как минимум на 18 месяцев - в Европу, Южную Америку… В числе прочего я мечтаю отправиться в тур по многим городам России - скрещиваю пальцы за то, чтобы получилось поехать на гастроли в 10 или 12 российских городов!

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