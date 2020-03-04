2020-03-04T20:21:31+03:00
Общество

Первый в жизни вальс: Дети с ДЦП станцевали на балу с профессиональными танцорами

Инклюзивный бал впервые прошел в Благовещенске
Ольга БОРСКАЯ
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Организаторы надеются, что такие балы станут городской традицией.Организаторы надеются, что такие балы станут городской традицией.
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Надеть красивое платье или смокинг, разучить движения и закружиться в танце... Для этих ребят бал - не просто праздник, а целое небывалое событие в жизни. Ведь у них так мало друзей. Они привыкли, что окружающие поглядывают косо.

Выйти на бальный паркет вместе с профессиональными танцорами смогли дети с особенностями развития в Благовещенске. Здесь прошел инклюзивный «Бал Серебряного века». Среди дебютантов были ребята с ДЦП и особенностями ментального развития.

— В нашем городе подобный бал организован впервые. Для многих членов нашей организации, и для детей, и для родителей, это первый бал в жизни, когда есть повод надеть красивое платье, галстук-бабочку и закружиться в вальсе, — рассказала порталу "Открытые НКО" руководитель Амурской областной общественной организации социальной поддержки детей-инвалидов и их родителей «Источник» Ирина Мамаева.

Более пятидесяти человек приняли участие в этом особенном балу.

Более пятидесяти человек приняли участие в этом особенном балу.

Она отметила, что ребятам с ограниченными возможностями здоровья бал подарил возможность почувствовать себя нужными и самостоятельными, а главное — найти друзей.

А чтобы все у ребят получилось, волонтеры из танцевального коллектива Дарк-карт выступили с показательными номерами, провели мастер-класс и поддерживали во время основной программы.

Организаторы надеются, что такие балы станут городской традицией.

СПРАВКА

Амурская областная общественная организация социальной поддержки детей-инвалидов и их родителей «Источник» существует уже 23 года. За это время сотрудники организовали и провели для 492 детей-инвалидов 5 курсов лечения вместе с врачами из института клинической реабилитологии Тулы, устроили оздоровительный летний отдых для 676 детей и подростков с ограниченными возможностями.

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