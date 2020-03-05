Милош Бикович, звезда фильма «Холоп»: Петь вместо Магомаева я не пытался

32-летний Милош Бикович, как говорится, серб и молод! Актер сейчас на подъеме - фильм «Холоп», где он сыграл главную роль, стал самым кассовым в истории российского кино (сборы составили более 3 млрд рублей). Только что на экраны кинотеатров вышел «Отель «Белград» - там у Биковича еще одна большая роль. А 10 марта стартует сериал «Магомаев», где Бикович сыграл выдающегося советского певца.

Холоп - Официальный трейлер.

- До этого проекта я немногое знал о Муслиме Магомаеве, так как не жил здесь и не рос на этих песнях, - честно признается Милош. - Сначала я отказался участвовать. А потом мне позвонили друзья-продюсеры с вопросом: «А ты вообще знаешь, кто такой Муслим Магомаев?!» Продюсерам очень нравилось, что мы внешне похожи. Я начал готовиться к роли, смотрел много его интервью, документальные кадры с ним. Но нам пришлось придумывать, как бы он выглядел в ситуациях, когда за ним не следила камера, например, в моменты гнева. Надеюсь, получилось.

Магомаев и Синявская в жизни. Фото: Геннадий Прохоров.

- Петь пробовали?

- В моих сценах я, конечно, не пою. В фильме будет звучать фонограмма голоса Магомаева. И это, на мой взгляд, правильно: я не знаю таких актеров и певцов, которые смогли бы достойно перепеть Магомаева. Я открыл для себя творчество Муслима Магометовича во время съемок проекта и могу сказать, что каждая из его песен по-своему красива. Но особенно я выделяю «Мелодию». Музыка и песни, исполненные голосами Муслима Магомаева и Тамары Синявской, безусловно, играют в фильме одну из ведущих ролей.

Голливуд теперь не единственная точка притяжения

- В России буквально за последний год вы стали звездой. А в Сербии Милош Бикович так же популярен?

- Еще больше, чем в России! Это связано с тем, что я дольше работаю там. Плюс ко всему, когда успех настигает и за пределами родины, дома начинают уважать особенно сильно. В Сербии есть люди, которые Россию любят даже больше, чем родную страну.

Трейлер Отель Белград .

- Почему зритель так любит ваших простоватых героев, а офицера Николая Александровича из «Солнечного удара» Никиты Михалкова чуть ли не в щепки разнесли?

- Я бы задал другой вопрос. Есть фильм «Утомленные солнцем», который многие, и я в том числе, считают шедевром. Если его запустить в прокат сегодня, оглушительный успех будет обеспечен? Значит, что-то поменялось в публике, а не в Никите Михалкове. Мы стали смотреть клипы в Ютубе, и сознание сократилось. У нас теперь нет терпения даже песню дослушать до конца. Мы стали более потребительски относиться к музыке, искусству, событиям и друг другу. А Михалков не пошел навстречу этой тенденции.

- Ни один русский актер не стал звездой за рубежом, а серб Бикович стал всенародным любимцем. Мы, русские, толерантнее?

- Думаю, да. Когда был железный занавес, Голливуд забрал кинорынок и до сих пор держит его как канал влияния. Но мир меняется. Появляются интернет-платформы. Голливуд теперь не единственная точка притяжения. И вот в России серб играет главные роли, при этом русских - и не просто русских, а породистых офицеров или типичных героев времени.

- Или Муслима Магомаева.

- Который этнически был азербайджанцем! «Бабушка ходила на кладбище к русским солдатам»

- Что вас больше всего потрясает в нашей стране?

- Мой дедушка, воевавший против фашистов, рассказывал, что русские падали на поле боя так, что смотрели в небо. А немцы - наоборот. Это литературно и поэтично, я понимаю. Но когда бабушка ходила на кладбище к русским солдатам, ее спрашивали: «Почему?» Она отвечала: «Потому что к ним некому прийти, а они тоже наши» Я запомнил и то и другое как сказку. А потом приехал в Россию и увидел, как люди плакали, встречая нас, только потому что мы из Сербии. И когда видишь это, приехав из страны, которую считали злодейкой и бомбили за это людей, забыть это невозможно. Конечно, люди бывают всякие. Но в наших отношениях есть особая краска.

Милоша девочки и раньше любили, а уж после «Холопа» и подавно. Хорошенький, неженатый!Фото: Instagram.com

- А любовь есть в вашей жизни?

- Если это вопрос про личные отношения, то я бы не ответил, но любовь - да. Есть.

- Вы видите себя семьянином?

- Жизнь без детей пустовата... У меня нет огромных амбиций в отношении себя: добиться, доказать, выйти на первое место. Хочу продолжать делать то, что делаю, совершенствоваться, но готов пожертвовать проектами, чтобы быть с детьми. Моя цель - обеспечить себя жильем, которого пока нет, и найти подходящую девушку для создания семьи.

Первый канал. «Магомаев». Понедельник - четверг 21:30.