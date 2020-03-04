Нынешние ученики: «В школе - злые люди»

- В исследованиях, которые мы проводили в последние два года, нынешние школьники – и младшеклассники, и подростки - очень четко сформулировали претензии к школе, - рассказала в эфире Радио «КП» основатель и координатор проекта «RuGenerations- российская школа Теории поколений» Евгения Шамис. - Они однозначно говорят: мы хотим учиться. И подробно описывают, как, на их взгляд, выглядит хорошая, интересная учеба. Они знают конкретно, чему и как хотят учиться, а не выбирать из того, что предлагают родители. Но они не хотят получать знания в школе. - Почему, объясните? – «Там злые люди». - А в чем их «злость», по-вашему, проявляется? - Они на нас много кричат.

Мы в RuGenerations ведем исследования поколений с 2002 года. Провели больше пяти тысяч фокус-групп. Такой претензии раньше не было. Дети поколения, которое называют хоум-лендеры (домоседы), оно же поколение Z – это рожденные с 2003 по 2023 год (то есть сейчас еще это поколение появляется на свет) говорят, мы хотим, чтобы с нами уважительно разговаривали, с нами говорили честно.

- А чем оно такое особое, это поколение Z? Тоже мне – и раньше в школах кричали на детей. Могу процитировать выступление председателя Госкомобразования СССР Геннадия Ягодина на съезде работников народного образования в 1988 году: «Дети в школьных сочинениях пишут: «Учительница хорошо знает свой предмет, но на нас кричит: «скоты», «кровопийцы», «тошнотворные», «остолопы». А сколько первоклассников рыдает по утрам, умоляя родителей не отправлять их в школу, потому что там «злая учительница»? И не все учителя кричат…

- Поколение Z не могло родиться раньше 2003-го года. Потому что именно с этого времени в семьях массово появились устройства с тачпадами. И дети засели дома с гаджетами. И второе – ребята, которые сейчас в школе или на первых курсах вузов, родились во время большого экономического кризиса – 1999-2005 годы. Для них учитель, родители – не единственные носители знания, они умеют эти знания «добывать» в интернете. С другой стороны, они острее, чем все мы, чувствуют сложность нашего мира.

Кстати, прошлый такой период, когда появились новые технологии и давали о себе знать экономические проблемы – это 1961-1967-й года. И дети, родившиеся в тот период, по своему отношению к проблемам общества в чем-то схожи с «непримиримым» поколением Z.

А вот родившиеся с 1982 по 1988 год больше готовы к сотрудничеству. В 70-х годах острой проблемой в школе была травля, или как сейчас говорят, буллинг. Так вот в 1983 году в СССР вышел фильм «Чучело» о том, как одноклассники затравили девочку. И были большие дискуссии в стране, общество осудило такое поведение и тебе не хотелось быть такими же подлецом, как в фильме.

Миллениалы–троечники сильнее отличников

- А предыдущее поколение про учебу не думало?

- Миллениумы, родившиеся с 1985 по 2002-й годы, вообще про школу мало что говорили. В основном про то, что троечники могут управлять отличниками. Что троечник может быть более успешным, чем тот, кто хорошо учится. И еще они говорили, что у них не было примеров учителей с большой буквы.

- Ну это понятно. И для них основой для формирования взглядов на жизнь был фильм «Бригада», но не фильм «Чучело»…

- Совершенно точно!

В чертах поколений есть цикличность, когда одни вопросы становятся более яркими, другие – менее яркими. Сейчас мы ждем, что общество, наконец, договорится, чему и как должна учить начальная и средняя школа. По этому поводу не только в России, но и во всем мире идут дискуссии. Про университеты диалог уже более или менее состоялся и стало понятнее, как вузам меняться. И они меняются довольно активно. Это видно.

А то, что школа будет сейчас меняться – это точно. С одной стороны да, нынешние школьники говорят про «злых» учителей, с другой впервые в их описании школы появился термин «любимый учитель». Появились яркие учителя. И их много.

В школе происходит смена. С одной стороны, смена технологий, когда вместо простой доски появляется интерактивная. С другой идет смена поколений учителей. Одни действительно злые, уставшие, выгоревшие уходят. Но приходят другие, трепетные. Трепетные приходят на смену «злым».

Прагматики или романтики?

- Можно ли сказать, что поколение Z – это прагматики, которые четко понимают, чего хотят и готовы требовать этого от других?

- Я бы не сказала. Они любят учиться, но это не значит, что они прагматики. Вот кто прагматики – это поколение Х – те, кто родился с 1964-го по 1984-й года. Большинство нынешних учителей – как раз из этого поколения. Это прекрасные учителя, очень профессиональные. Они сильно переживают по поводу того, как они преподают в школе, по поводу того, какими родителями они являются для своих детей.

А вот для следующего поколения – миллениумов - профессионализм не является такой уж важной ценностью. Зато у них есть такая феноменальная черта, как осознанное родительство. Они понимают, что надо вкладываться в школу, менять ее, делать ее интересной. Посмотрите, какое количество стартапов в образовании возникает. Их создают родители, в том числе те, кто не работал в школе. Мы в России суперкритично относимся к себе. А у нас уже много всего интересного сделано, чтобы школа начала меняться.

- Да как она будет меняться, если у нас большинство учителей старше 48 лет! Очень много людей предпенсионного возраста! И они в ближайшие 5-7 лет уйдут на пенсию. А уже сейчас в школах не хватает 15-20 процентов учителей.

- Учителя будут меняться. Через поколение проще общаться, договариваться. «Иксам» легче с «зетами», чем с миллениумами, которые не так уж давно из школы ушли. А через несколько лет в школу уже учителями будут приходить ребята поколения Z.

- Объясните с чего это вдруг?

- Мы в исследованиях просили нынешних детей назвать 10 профессий, которые, с их точки зрения, популярны. Они часто называют профессии учитель, врач, ученый. Ни мое поколение не называло учителей, ни миллениумы! Никогда.

Они понимают, что просто так ученым или учителем стать невозможно. Надо многое знать, много читать.

Сейчас очень важно старшим соответствовать запросам детей. Вот такая история. Один из моих друзей – известный журналист - своему сыну-подростку порекомендовал почитать статьи коллеги. На что сын прекрасно ответил: я сначала проверю, какие у него взгляды, а потом решу. То есть он сначала посмотрит профиль в соцсетях. Это касается и учителей. Учителя перестали быть единственным носителем знаний. Но они важны, как личности, как носители определенной культуры. Вот на таких людей нынешние дети будут опираться.

Быть учителями, но не в школе

- Так все-таки: учителями быть готовы, а в школе работать не хотят? Они лучше, действительно, свой образовательный проект организуют…

- История движется по синусоиде. Было время снижения интереса к образованию. Сейчас мы видим постепенный рост ценности образования. Из нынешнего поколения школьников много ребят пойдет в искусство, в науку, в образование. Мы об этом говорили. Не все захотят организовывать что-то свое. Пойдут и в школу. И процесс будет обоюдный – школа будет меняться под новых учителей. И новые учителя будут менять школу.

Простая статистика. Поколения Х у нас примерно 41 миллион. Миллениумов намного меньше – 30 с лишним миллионов - это последствия демографической ямы. А вот поколения Z уже 32 с лишним миллиона. И они еще рождаются.

Я жду новых трансформаций не только в школе, но и во всей системе образования. Да, многие устои сегодняшней школы будут разрушены. Но не до основания. Не будет революции. Постепенно будет появляться другая школа. Ее построят те, кто сейчас в школе и в бакалавриате вузов.