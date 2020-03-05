Коронавирус против человечества: нет, все мы не умрем

Живем в кольце врагов — вирусы, бактерии и прочая зараза, которая то и дело переходит в наступление, превращает здоровых людей в больных, убивает. Зловредный коронавирус Covid-19 — свежий тому пример.

Казалось бы, человечество давно должно было бы исчезнуть, пав в неравных боях с инфекционными заболеваниями. Но оно до сих пор живо. Почему?

- Все эпидемии, как и любые войны, рано или поздно заканчиваются, - говорит Павел Воробьев, доктор медицинских наук, профессор, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов. - И нынешняя не исключение. Скоро пойдет на убыль. Если уже не пошла.

И это, по словам ученого, не столь уж удивительно. По крайней мере, для него. Поскольку относительно мирное наше сосуществование с вирусами и бактериями предопределено природой. Геном человека примерно на половину состоит из ДНК вирусов, которые встраивалась туда в процессе эволюции. А бактерий в нашем организме больше, чем клеток самого организма. Разнообразные микробы помогают переваривать пищу, вырабатывают всякие полезные вещества, укрепляют иммунитет.

Вирусы вообще считаются инструментами матери-природы. С их помощью она доводила одних живых существ до нынешнего совершенства. Включая нас с вами. Приспосабливала к меняющимся условиям окружающей среды, пользуясь способностью вирусов встраивать свою ДНК в геном хозяина. Кого-то природа убивала. Или не приспосабливала. И виды по какой-то причине «отбракованные» вымирали сами.

С бактериями, которые, иной раз перемещаясь из привычных мест обитания в несвойственные им, начинают вредоносную деятельность, вступают в борьбу защитные силы самого организма и антибиотики, созданные человеком. Бактерии сопротивляются, вырабатывая устойчивость к антибиотикам и атакам защитных сил, но пока проигрывают в этом противостоянии. Выработанный в итоге иммунитет побеждает болезнь. Если организм, конечно, не слишком истощен, не испорчен прожитыми годами и нехорошими излишествами.

Наша внутренняя оборона, как правило, справляется и с вирусами. Узнает старых знакомых и приводит в действие давно выработанные защитные механизмы, синтезируя соответствующие антитела. Вирусы, однако, мутируют — видоизменяются, становясь на какое-то время неузнаваемыми. Они беспрепятственно приникают в клетки. Размножаются там. Но рано или поздно иммунитет появляется и на «незнакомцев». Антитела, способные им противостоять, накапливаются. Именно они и останавливает дальнейшее распространение эпидемий. Взаимодействие человека и заразы снова переходит в стадию мирного сосуществования. До следующей мутации.

Попытки убить вирус физически не самые действенные. Иммунитет - надежнее.

- Павел, Андреевич, - интересуюсь я, - есть такая полумистическая гипотеза: вирусы, для которых мы — среда обитания и размножения, «понимают», что уничтожить всех нас было бы неразумно, поскольку это в итоге погубило бы и их самих. Вот вирусы и отступают, сохраняя и себя, как вид , и нас, как его носителей. Обнадеживает...

- Создается впечатление, будто бы так оно и есть на самом деле, - отвечает ученый.

КОШМАРЫ МИНУВШИХ ДНЕЙ

Самые страшные вирусные эпидемии в истории человечества

Испанский грипп 1918 года: от 50 до 100 миллионов жертв

Согласно спорной, но весьма популярной версии, испанский грипп, он же «испанка», зародился в Китае. Якобы его возбудитель — вирус H1N1 — мутировал из вполне безобидного «прародителя», населявшего уток. Вместе с китайскими рабочими - «кули» - он быстро добрался до Европы, потом и до остального мира. Поражал главным образом легкие. Люди, не имевшие тогда никакого иммунитета на «пришельца», начинали страдать от высокой температуры, сильнейшей боли в горле, а потом — бывало и за три дня - синели и умирали от удушья. Хотя многие — из более полумиллиарда заразившихся, примерно трети населения Земли того времени - все-таки выживали. Смертность составляла от 10 до 20 процентов — гораздо выше, чем у нынешней эпидемии, вызванной коронавирусом Covid-19, которая не превышает 3 процентов.

Заразившимися "испанкой" были переполнены госпитали.

Эксперты все же спорят: одни считают, что «испанка» и текущая коронавирусная инфекция, похожи — и внешним видом вирусов, и их источником, и симптомами и наиболее уязвимыми органами, и даже историей распространения. С той лишь разницей, что век назад грешили на уток, заразивших людей, а теперь в этом обвиняют летучих мышей. Кстати, и тех и других китайцы ели и едят.

Скептики сходство эпидемий отрицают, уверяя, что вирусы — прежний и нынешний — хоть и родственники, но все-таки очень разные. Равно, как и заболевания ими вызванные.

Болели "испанкой" не долго: 3 дня - и освобождали место для вновь прибывших.

Эпидемия «испанки» прекратилась столь же внезапно, как и началась. По наиболее распространенному мнению, вирус H1N1 мутировал в менее смертоносные штаммы. Природа смилостивилась.

Оспа: от 300 до 500 миллионов жертв в ХХ веке

Натуральную или черную оспу вызывают два вида вирусов, смертность от одного из которых достигает 90 процентов. Генетические исследования свидетельствуют: вирус «человеческой» оспы близок в «верблюжьему» . И на сегодня принято считать, что к человеку он каким-то образом перешел от верблюдов в начале нашей эры. И случилось это где-то на ближнем востоке.

Оспа "косила" людей с глубокой древности.

Похоже, что оспа упомянута в Библии среди 10 казней египетских: «…и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами, во всей земле Египетской...». (Исход, гл. IX, стих 9—10).

Оспу победила вакцинация. Самый последний случай заболевания зафиксирован в 1978 году. Тогда заразилась британская женщина, работавшая медицинским фотографом. Заразилась в вирусной исследовательской лаборатории. И умерла.

СПИД: около 35 миллионов жертв с начала эпидемии

Синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД) вызывают вирусы иммунного дефицита человека (ВИЧ). Считается, что поражать людей они начали с 60-х годов прошлого века - мутировали из тех, которые жили в африканских обезьянах.

СПИД еще не побежден: эпидемия продолжается.

О первых случаях заболевания СПИДОМ заговорили в 1981 году после того, как в США объявили о 30 случаях. Сам вирус был выявлен и изучен в 1983 году. В 2008 году ученые, сделавшие открытие, получили Нобелевскую премию. На удивление, и ВИЧ похож на коронавирус — тоже эдакий шарик с пупырышками.

Первоначально считалось, что СПИД поражает исключительно геев и наркоманов. В итоге же оказалось, что никто не застрахован.

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО

Свиной грипп 2009 года: примерно 500 тысяч жертв

Похоже, что 11 лет назад проявил себя мутировавший в очередной раз H1N1. Происхождение этого штамма, способного передаваться от человека к человеку, неизвестно. Но заболевание впервые приобрело массовый характер в Мексике и США.

Летом 2009 года ВОЗ объявила свиной грипп пандемией и присвоила ему шестой - наивысший - уровень опасности.

Вирус свиного гриппа может. где-нибудь "отсидеться", мутировать и опять напасть на людей.

Симптомы свиного гриппа и обычного совпадают — головная боль, жар, кашель, насморк. Вирусы внешне похожи, как все те, которые погубили почти миллиард человек по всему миру.