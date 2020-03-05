Отель на орбите появится в 2024 году: каким он будет

В NASA подтвердили планы пристыковать к Международной космической станции (МКС) коммерческий обитаемый модуль. Построить его, а потом и обслуживать, американское космическое агентство доверило Axiom Space - частной компании из Техаса (Houston, Texas ), которая победила в соответствующем конкурсе по программе Next Space Technologies for Exploration Partnerships (NextSTEP). Тем самым давние мечты об отеле на орбите наконец-то обрели реальность. Если ничего не помешает, то они сбудутся уже в 2024 году, когда к МКС прилетит первый гостиничный модуль на 8 человек. Американцы намерены пристыковать его к своему модулю «Гармония» (Harmony или Node-2).

Изначально отель будет располагаться при МКС.

Далее отель расширится. Появятся отдельные номера и огромный прозрачный купол. Какими они будут, уже известно. Об этом позаботился Филипп Старк (Philippe Starck) — авторитетный промышленный дизайнер, который сотрудничает с космическими отельерами.

Концепция Старка предполагает, что в номерах не будет ни верха, ни низа — в в невесомости, которая ожидает постояльцев, таких понятий нет. Жилое пространство будет окружать со всех сторон, напоминать удобное гнездо и обеспечивать, по выражению дизайнера, свободу перемещаться во все стороны. Стены он хочет сделать мягкими, чтобы не стукаться, обить их светлой натуральной кожей. И украсить светодиодами.

В номере кроватей нет. Да и не нужны они - лечь всё равно не получится. Невесомость...

Будут ли в номерах отдельные санузлы? Или придется пользоваться общественными туалетами МКС? Из дизайнерских чертежей, обнародованных на сайте компании и в журнале Architectural Digest не ясно.

NASA намерен пристроить к МКС гостиничный модуль на 8 человек.

Ясно пока то, что в каждом номере предусмотрено свое большое окно. Ведь собственно на тех, кому хочется поглазеть на Землю из космоса, орбитальный отель и рассчитан. Хотя, как уверяют в Axiom Space, останавливаться в нем смогут и профессиональные астронавты из стран, которые не имеют официального представительства на МКС, но им нужно туда по делу.

Главное достоинство номера - большое окно.

Владельцы орбитального отеля определили стоимость «путевки» в 35 тысяч долларов — за 8 дней, из которых 2 дня в пути и 6 дней в самом отеле. Цена — вполне приемлемая по сравнению с десятками миллионов долларов, которые «заламывают» сегодня и с сотнями тысячами, которые предполагают брать с путешественников конкуренты Axiom Space, если сумеют осуществить свои планы.

В перспективе отель и дополнительные пристройки к нему образуют самостоятельную космическую станцию.

Сколько просуществует первый космический отель? В NASA рассчитывают на длительную эксплуатацию. Даже после того, как МКС прекратит свое существование — примерно через 10 лет. В этом случае к отелю пристыкуют еще несколько модулей — в том числе и научных. И превратят в самостоятельную космическую станцию. В эдакий научно-развлекательный орбитальный комплекс. К тому времени отели появятся уже рядом с Луной, а то и на ней самой. Такие планы тоже имеются. Образуется конкуренция.

КСТАТИ

Ну, а девушки? А девушки потом? Может быть, и сразу

Мало кто сомневается, что в первом космическом отеле — столь уютном и удобном — первым делом наверняка займутся первым космическим сексом. А то и первую космическую свадьбу сыграют. От профессиональных космонавтов и астронавтов такого не дождались. И вряд ли дождемся. А вот на «любителей» вполне можно рассчитывать. Желающих полно — давно ждут не дождутся. Думают, что справятся. Да и заявленная Axiom Space цена путевки в принципе позволяет отправиться за небывалыми ощущениями не только миллионерам. Ведь против половых сношений на орбите никто и никогда не особенно не возражал. В NASA неоднократно подтверждали, что каких либо специальных распоряжений по этому поводу не было.

- Никаких формальных запретов секса в космосе нет, - официально заявлял в свое время Эд Кэмпион (Edward Campion), в бытность пресс-секретарь американского космического агентства. - Мы всегда полагались на профессионализм и трезвость ума наших астронавтов..

А не «нет» и суда нет, - говорят у нас. Но придется подождать — как минимум до 2024 года. Верным признаком того, что «это» произойдет послужит хотя бы одна молодая особа, которая зарегистрируется на рецепции первого космического отеля.

Космический отель - идеальное место для космической интимной жизни.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Компанию Axiom Space основал в 2016 году Мишель Т. Суффредини - бывший руководитель программы МКС в NASA. Вместе с ним трудятся еще 60 человек — в основном бывших сотрудников американского космического агентства, включая астронавтов, несколько раз летавших на МКС.

Axiom Space сотрудничает со многими ведущими фирмами аэрокосмической отрасли США, имеющими опыт изготовления нескольких модулей МКС. Всё это внушает надежду, что с космическим отелем компания справится.

С Axiom Space конкурирует компания Bigelow Aerospace, которая хотела бы пристроить к МКС свой отель — надувной. В 2016 астронавты, находившиеся на станции, даже надули прототип такого модуля - BEAM (Bigelow Expandable Activity Module). Его объем примерно 16 кубических метров, диаметр около 3 метров.

Надувной модуль - альтернативная идея для космического отеля. На снимках: раздувается в космосе.

Возможно, «состязание» двух частных компаний закончится вничью и МКС обрастет двумя отелями. Надувной модуль продемонстрировал удивительную стойкость.