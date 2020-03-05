Кейт Миддлтон надела к дорогущему платью сережки за 400 рублей

После того, как сбежавшую герцогиню Меган Маркл обвинили в транжирстве (супруга принца Гарри тратила на гардероб бешеные суммы), британцы теперь рьяно подсчитывают стоимость того, что надето на ее невестке Кейт Миддлтон. Стоило Кэтрин вместе с мужем, принцем Уильямом оправиться с официальным визитом в Ирландию, как британские таблоиды тут же выяснили, что и на какую сумму носит Кейт. Выяснилось, что вместе с дорогими платьями известных марок принцесса надевает копеечную бижутерию, купленную в магазинах масс-маркета.

Так, 4 марта Кейт и Уильям посетили прием, устроенный заместителем премьер-министра Ирландии Саймоном Ковни. Кэтрин нарядилась в винтажное розовое платье в горошек американского модного дома Oscar De La Renta. А к нему надела сережки-колечки из бюджетного магазина украшений Accessorize за пять фунтов (431 рубль). Выглядела Кейт мило и своим видом наверняка растопила сердца английских и ирландских домохозяек, которые любят покупать в том же магазине пластиковые колечки и брошки.

Кэтрин нарядилась в винтажное розовое платье в горошек американского модного дома Oscar De La Renta.Фото: REUTERS

А к нему надела сережки-колечки из бюджетного магазина украшений Accessorize за пять фунтов (431 рубль).Фото: REUTERS

Вечером того же дня Кейт переоделась и приехала в музей пива "Гиннесс": он считается одной из главных достопримечательностей Дублина. Осмотрев экспозицию, Кэтрин и Уильям отправились на прием, которы устроил британский посол в Ирландии Робин Барнетт. Прием проходил в баре «Гравитация» при том же пивном музее.

Платье бренда Vampire's Wife стоит 1590 британских фунтов (137 тысяч руб.).Фото: REUTERS

Кэтрин была в блестящем зеленом платье (не забываем, что зеленый — национальный цвет Ирландии) бренда Vampire's Wife. Дизайнерский наряд стоит 1590 британских фунтов (137 тысяч руб.).

А вот сережки на Кейт вновь были дешевые, демократичного бренда H&M, и обошлись ей всего в 6 фунтов (515 руб.). Правда, остальные аксессуары герцогини стоили гораздо дороже: зеленые туфельки Manolo Blahnik - 45 тысяч рублей, клатч Wilbur and Gussie - 21 тысячу рублей.

Cережки демократичного бренда H&M обошлись ей всего в 6 фунтов (515 руб.).Фото: REUTERS

Герцог и герцогиня Кембриджские пригубили знаменитое темное пиво «Гиннесс», а после Уильям произнес речь на двух языках — английском и ирландском. В своей речи принц отдал должное бабушке Елизавете II и припомнил, что в 2011 году она тоже посетила местный музей пива.