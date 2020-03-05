Самолеты в небе над Россией будут экономить топливо и строже соблюдать расписание

Цифровые воздушные коридоры, по мнению экспертов, повысят безопасность и точность расписания полетов, обеспечат конкурентоспособность российского воздушного пространства для транзитных перелетов и снижение расхода топлива. Национальную дорожную карту проекта разрабатывает рабочая группа при Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ).

БЕЗГОЛОСОВОЕ СООБЩЕНИЕ

«Первый этап реализации проекта заключается в создании национальной аэронавигационной сети связи и специализированных наземных станций цифровой связи российского производства для взаимодействия диспетчера и пилота – инфраструктуры цифровых воздушных коридоров», - сообщил руководитель рабочей группы при ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ), заместитель генерального директора компании «Азимут» Виктор Соломенцев.

По его словам, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и компания «Азимут» создадут в этом году тестовую зону в воздушном пространстве Московского и Санкт-Петербургского районов. В последующие годы все международные воздушные трассы будут обеспечены этой технологией, в первую очередь по Транссибирскому, Трансполярному и Трансвосточному направлениям.

Пресс-служба Ассоциации ЦТЛ отмечает, что в настоящее время единственным средством взаимодействия пилота и диспетчера управления воздушным движением является голосовая связь по радиоканалу. В Европейском регионе, США и Азии внедряется уже технология безголосового взаимодействия пилотов и диспетчеров по цифровому каналу связи. При внедрении технологии в воздушном пространстве России диспетчеры и экипажи смогут обмениваться цифровыми сообщениями, которые отображаются на дисплеях в текстовом виде. При этом в случае нештатной ситуации остается доступна связь по речевому аналоговому каналу.

УВЕЛИЧЕНИЕ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Международной практикой подтверждено, что внедрение технологии цифрового взаимодействия диспетчеров и пилотов позволяет повысить безопасность полетов, увеличить транзитный потенциал воздушного пространства, а также обеспечить бесшовное аэронавигационное обслуживание и снизить нагрузку на экипажи воздушных судов и диспетчеров управления воздушным движением.

«Созданная инфраструктура на следующем этапе позволит авиакомпаниям формировать и управлять цифровыми траекториями полетов, обмениваться ими с наземными службами. Такой подход повысит точность планирования полетов с учетом всех изменений в режиме онлайн и будет способствовать снижению расхода топлива, а значит и выбросов в атмосферу», - пояснил Виктор Соломенцев.

«Для пассажиров управление цифровыми траекториями полетов – это повышение безопасности и снижение риска задержек, сбоев в расписании», - говорит директор Ассоциации ЦТЛ Антон Замков.

В рабочую группу «Полеты по согласованной цифровой траектории» при Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» входят представители Минтранса России, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», компании «Азимут», научно-производственного предприятия «ЦРТС», «Аэрофлот-российские авиалинии», крупнейших аэропортов и авиакомпаний страны.