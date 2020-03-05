Любишь меня, полюби и моих сорок кошек!

Обычно наш разговор с читателями строится по модели, которую психологи называют «треугольник Карпмана»: жертва – преследователь – спаситель. Жертва – автор письма, преследователь – какой-нибудь угнетатель автора вроде мужа или свекрови, а спаситель – ваша покорная слуга. Но сегодня все пошло наперекосяк. Преследователь теперь – домашний кот. Питомец, любимец и ми-ми-ми.

«Кот - неотъемлемый и лучший атрибут моей жизни. Так было восемь лет, пока я жила одна. Конечно, у меня были романы, и всех претендентов я в конце концов приводила на "смотрины" коту. Не специально, это кот так считал, что на смотрины. И отвергал почти всех. Те редкие люди, которые нравились ему, как правило, не очень нравились мне. Но торопиться некуда, я не оголтелый фанат "замужа", поэтому спокойно продолжала жить. Тем более в юности была недолго замужем и убедилась, что поспешные решения только вредят. Когда стала встречаться с Денисом, была уверена, что кот его примет. У меня полное ощущение: это мой человек. Общие интересы, вкусы, а главное - ОТНОШЕНИЯ. Наконец-то в моей жизни не закомплексованный мамкин принц, а нормальный, классный мужчина. Однако кот решил иначе. В первый же вечер знакомства шипел, забился в угол, махал лапищей и не пускал в туалет. Сейчас уже прошло три месяца, и кот не изменил тактику. По-прежнему перемещения Дениса по квартире затруднены, его кроссовки стоят на трюмо, а когда мы закрываемся в спальне, кот гадит на диван в гостиной. Я отмыла диван, покрыла полиэтиленом, но все равно вонь не уходит. Кота люблю, отдать его некому (у родителей собаки), да и не хочу я его отдавать! Он делил со мной самые трудные моменты жизни. Не ожидала от него такой черствости и тупости. Сейчас мы с МЧ уже начали обсуждать совместную жизнь, а я не представляю, как ее организовать. Свинский кот рушит все планы. Выброс кота исключен.

Алена, 33 года».

Итак, товарищи, впервые не знаю, кого критиковать. Героиня письма – славная молодая женщина, ее жених – наверняка достойный человек. А кот – какой-то объект неполноценный, поскольку психически не равен человеку. Да и вообще коты, наряду с собаками и лошадями, входят в перечень ближайших друзей человека. Хотя в положении вашего Дениса, Алена, мне приходится бывать каждые полгода, когда я приезжаю погостить в Питер. Там живет золовка с зятем. Лет пять назад завели они белого пушистого котеночка, который скоро сделался колоссальным – килограммов восьми – котищем. Одновременно в нем развилась свирепость Немейского льва. С хозяевами он кое-как ласков, но гостям спуску не дает. Поэтому всякий раз, когда мы с мужем останавливаемся у родственников, монстр пытается нами закусить. Сперва мы решили не придавать этому значения. Я даже попыталась отогнать его полотенцем. И тотчас жестоко поплатилась: мою лодыжку разукрасили глубокие следы его стальных когтей. С тех пор мы перемещаемся по квартире аккуратно, без резких движений, вооружившись лакомством и громко вознося хвалу священной особе кота. Знаете, кажется, подействовало. В прошлый визит кот удостоил нас своим обществом: посидел рядом на диване и чуть слышно помурлыкал.

В общем, я бы на месте Дениса попробовала подольститься к коту. Все-таки человек наделен разумом, значительно превосходящим кошачий. Им все равно придется полюбить друг друга. Просто кот этого пока не знает.

Дорогие читатели, а что вы думаете? Как урезонить кота? Поделитесь своим опытом. И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма. Мой адрес: dariaz@kp.ru