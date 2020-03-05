2020-03-05T18:36:00+03:00
Экономика

Кэшбэк за подарки и романтический ужин: Тинькофф запустил праздничную акцию «8% на 8 марта»

В преддверии Международного женского дня можно сэкономить на походе в ресторан и покупке косметики
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

К Международному женскому дню Тинькофф запустил акцию «8% на 8 марта»: она позволяет сэкономить на покупке подарков и тратах в ресторане. Заказывая столик или выбирая презенты через суперприложение, можно получить дополнительный кэшбэк 8%.

В акции участвуют более 6 тысяч ресторанов в 110 городах России. Чтобы получить повышенный кэшбэк, необходимо забронировать столик на 8 марта на сайте Тинькофф или через мобильное приложение, а также оплатить счет картой Тинькофф. Дополнительные бонусы от ресторанов во время акции будут суммироваться с кэшбэком по акции.

Тинькофф также подготовил тематическую подборку «Отметить 8 марта», которая доступна в сервисе «Рестораны» на сайте или в мобильном приложении. Она поможет найти ресторан для праздничного ужина по разным критериям, например, по типу кухни, величине среднего чека и даже близости к дому.

Повышенный кэшбэк 8% от покупки в праздничные дни распространяется и на покупку косметики. В разделе «Косметика» суперприложения Тинькофф можно приобрести средства для ухода за телом, волосами, кожей лица, декоративную косметику, а также специальные наборы в качестве подарков к женскому дню — всего более 40 000 товаров. Их доставку можно заказать в 32 городах России. Чтобы получить повышенный кэшбэк, покупки нужно оплатить до 8 марта включительно.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Роналдиньо и его брата задержали за подделку парагвайского паспорта
Силуанов назвал «отмирающие» профессии в России
National Interest сообщил о «кошмаре» для ВМС США
Федеральную кадастровую палату возглавил замглавы Росреестра Спиренков
В Госдуме отметили, что работники только выиграют от новой системы оплаты больничных
В Кремле закончились переговоры Путина и Эрдогана
Чемпионку России по каратэ дисквалифицировали на два года из-за допинга
В Италии рекомендовали избегать рукопожатий и ограничили проведение массовых мероприятий
На станции Окружная МЦД-1 построят вестибюль с переходом на МЦК
Минэкономразвития сообщил о победе России в споре о вагонах с Украиной
В России Lada Granta стала самым продаваемым автомобилем в феврале 2020 года
«Не надо обвинять животных»: в Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из секретной лаборатории
Турецкий спецназ мешает вытеснять беженцев из Греции
Атака голодных обезьян на машину попала на видео
В Госдуме оценили предложение уравнять тарифы на электроэнергию в России
Актрису Анастасию Казанцеву избили в центре Москвы
В Вифлееме закроют Храм Рождества Христова в рамках борьбы с коронавирусом
Каждый десятый россиянин считает себя фрилансером
Немецкий бренд Puma уличили в создании кроссовок с портретом Гитлера
Путин: Нужно "проговорить всю ситуацию" по Сирии, чтобы подобного не повторялось