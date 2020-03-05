Кэшбэк за подарки и романтический ужин: Тинькофф запустил праздничную акцию «8% на 8 марта»

К Международному женскому дню Тинькофф запустил акцию «8% на 8 марта»: она позволяет сэкономить на покупке подарков и тратах в ресторане. Заказывая столик или выбирая презенты через суперприложение, можно получить дополнительный кэшбэк 8%.

В акции участвуют более 6 тысяч ресторанов в 110 городах России. Чтобы получить повышенный кэшбэк, необходимо забронировать столик на 8 марта на сайте Тинькофф или через мобильное приложение, а также оплатить счет картой Тинькофф. Дополнительные бонусы от ресторанов во время акции будут суммироваться с кэшбэком по акции.

Тинькофф также подготовил тематическую подборку «Отметить 8 марта», которая доступна в сервисе «Рестораны» на сайте или в мобильном приложении. Она поможет найти ресторан для праздничного ужина по разным критериям, например, по типу кухни, величине среднего чека и даже близости к дому.

Повышенный кэшбэк 8% от покупки в праздничные дни распространяется и на покупку косметики. В разделе «Косметика» суперприложения Тинькофф можно приобрести средства для ухода за телом, волосами, кожей лица, декоративную косметику, а также специальные наборы в качестве подарков к женскому дню — всего более 40 000 товаров. Их доставку можно заказать в 32 городах России. Чтобы получить повышенный кэшбэк, покупки нужно оплатить до 8 марта включительно.