«Главное, чтобы не стали задерживать деньги»: эксперт оценил новую схему оплаты больничных и декретных

Не исключено, что с 2021 года больничные и декретные, а также ряд других социальных выплат мы будем получать по измененным правилам. Не от работодателя, как сейчас, - а от Фонда социального страхования (ФСС). Поправки в законодательство уже готовятся и, как планируется, к осени будут внесены на рассмотрение правительства, а потом и Госдумы.

Предполагается, что люди таким образом будут лучше защищены от возможного произвола работодателя. А также гарантированно получат положенные деньги даже в случае, если у предприятия какие-то финансовые проблемы.

- С больничными сейчас схема такая. Первые три дня оплачиваются за счет средств предприятия. Дальше — за счет Фонда социального страхования. Но сначала весь больничный полностью оплачивает работодатель - а потом он обращается в Фонд социального страхования за компенсацией, - прокомментировал «КП» предполагаемые новшества профессор кафедры управления персоналом Финансового университета Александр Сафонов. - Получаются сложные схемы взаиморасчетов между предприятиями и ФСС. В итоге работодатели вообще не заинтересованы в том, чтобы работники брали бюллетень в случае каких-то не тяжелых болезней типа ОРЗ — слишком много мороки. А это приводит к конфликтным ситуациям. Поэтому с точки зрения работника, прямые выплаты из ФСС — это, конечно, лучше. Какие могут быть проблемы? Только одна: насколько быстро информация из медицинских учреждений будет передаваться в ФСС и как быстро там все будет оформляться — то есть не получится ли, что люди слишком долго будут ждать своих денег.

Что касается пособий по беременности и родам, то, мнению эксперта, выплачивать их через ФСС — гораздо логичнее, чем через работодателя. И для женщины это более надежно, поскольку из трудового коллектива она на достаточно серьезное время выбывает, а с предприятием за это время много чего может случиться. В том числе, например, банкротство. Фонд же социального страхования никуда не денется и свои обязанности выполнит с большей долей вероятности.