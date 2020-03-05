2020-03-05T13:05:16+03:00
Происшествия

В Истре парень устроил стрельбу в магазине из-за пачки чебуреков

Мужчина с боем отвоевал любимое блюдо и теперь может сесть на срок до 10 лет
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Когда не заплатившего за товар молодого человека (на фото) попытались задержать, он открыл стрельбу.Когда не заплатившего за товар молодого человека (на фото) попытались задержать, он открыл стрельбу.
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Курьезный случай произошел в подмосковном Дедовске. Погожим мартовским днем около 5 часов вечера в один из магазинов на улице Больничная пришел обычного вида молодой человек. Парень неспешно гулял по торговому залу, выбирая себе товар по душе. Увидев замороженных чебуреков, парень сразу все понял - они. Забрав с прилавка желанный деликатес мужчина направился к выходу. По неизвестной причине молодой человек решил не оплачивать товар, а просто уйти. План казался идеальным, однако в реализацию вмешалась директор магазина, 33-летняя Ирина Ж.* Женщина заметила воришку и попыталась его остановить в дверях. Внезапно, молодой человек выхватил из-за пазухи пистолет и открыл стрельбу.

"В полицию обратилась директор одного из продуктовых магазинов города Дедовска Московской области. Женщина сообщила, что пыталась задержать вора, который хотел вынести из магазина упаковку чебуреков. Мужчина оказал активное сопротивление, достал предмет похожий на пистолет и произвел выстрел в ее сторону, после чего убежал." - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

К счастью, с меткостью, как и со вкусовыми предпочтениями, у мужчины оказалось плохо. Пуля не задела Ирину, женщина не пострадала. А вот подозреваемого по горячим следам задержала полиция. Им оказался 21-летний местный житель Сергей В.* В настоящее время оперативниками возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ - Разбой с применением оружия. Теперь любителю стрельбы и чебуреков грозит реальный срок - лишение свободы до десяти лет.

* - имена изменены

ИСТОЧНИК KP.RU

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