Сергей Сторчак: Я буду заниматься международными финансами — но несколько с другой стороны

Отставка заместителя министра финансов РФ Сергея Сторчака (большое интервью с ним «КП» опубликовала в начале февраля — ред.) была утверждена главою кабмина 3 марта. Причина — переход на другую работу.

Сергей Сторчак знает о том, кто и сколько должен России и кому и сколько должна наша страна, очень хорошо. В деталях. «КП» дозвонилась Сергею Анатольевичу после известия об оставке.

- Что за новая работа?

- Насчет перехода на другую работу я пока комментировать не могу. Есть такая договоренность.

- Вы знаете, что это и где это?...

- Да, но комментирует пусть руководство.

- Это будет связано с международными финансами?

- Конечно. Работа в сфере международных финансовых отношений. Но немножко с другой стороны.

- Получается, займетесь тем же, чем вы и раньше занимались?

- Ну, примерно…

- 3 марта премьер Мишустин подписал документ об освобождении вас от должности замминистра финансов - а вы когда узнали?

- Договоренность об этом была достигнута достаточно давно. Я на должности заместителя министра финансов с 2005 года, с перерывом. Уже, наверное, пора было менять обстановку.

- Вы с министром финансов Силуанов ваш уход обсудили...

- ... Достаточно давно.

- Дома как к этому отнеслись?

- Пожалуй, положительно. Но дальше будет зависит от того, как именно будет построена работа на новом месте.

- Вы предполагаете консультировать Тимура Максимова, которого прочат на ваше место?

- Кто назвал его кандидатуру — журналисты? Я не отказываюсь от помощи тому, кто придет на это место.

- 15 лет в Минфине России были лучшими годами в вашей карьере или самыми тяжелыми?

- В таких терминах я не оцениваю. Мне эта работа нравилась.

- Будете брать отпуск?

- Наверное, возьму паузу до апреля.