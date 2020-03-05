Сергей Сторчак: Я буду заниматься международными финансами — но несколько с другой стороны
Отставка заместителя министра финансов РФ Сергея Сторчака (большое интервью с ним «КП» опубликовала в начале февраля — ред.) была утверждена главою кабмина 3 марта. Причина — переход на другую работу.
Сергей Сторчак знает о том, кто и сколько должен России и кому и сколько должна наша страна, очень хорошо. В деталях. «КП» дозвонилась Сергею Анатольевичу после известия об оставке.
- Что за новая работа?
- Насчет перехода на другую работу я пока комментировать не могу. Есть такая договоренность.
- Вы знаете, что это и где это?...
- Да, но комментирует пусть руководство.
- Это будет связано с международными финансами?
- Конечно. Работа в сфере международных финансовых отношений. Но немножко с другой стороны.
- Получается, займетесь тем же, чем вы и раньше занимались?
- Ну, примерно…
- 3 марта премьер Мишустин подписал документ об освобождении вас от должности замминистра финансов - а вы когда узнали?
- Договоренность об этом была достигнута достаточно давно. Я на должности заместителя министра финансов с 2005 года, с перерывом. Уже, наверное, пора было менять обстановку.
- Вы с министром финансов Силуанов ваш уход обсудили...
- ... Достаточно давно.
- Дома как к этому отнеслись?
- Пожалуй, положительно. Но дальше будет зависит от того, как именно будет построена работа на новом месте.
- Вы предполагаете консультировать Тимура Максимова, которого прочат на ваше место?
- Кто назвал его кандидатуру — журналисты? Я не отказываюсь от помощи тому, кто придет на это место.
- 15 лет в Минфине России были лучшими годами в вашей карьере или самыми тяжелыми?
- В таких терминах я не оцениваю. Мне эта работа нравилась.
- Будете брать отпуск?
- Наверное, возьму паузу до апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU