2020-03-05T14:50:01+03:00
Общество

МегаФон запускает трейд-ин для… «умных» часов

Это позволит купить новое электронное устройство со скидкой до 20 процентов
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Размер скидки на новый гаджет зависит от состояния устройства и той модели, которую покупатель хочет приобрести. Например, дополнительная скидка на новый Samsung Galaxy S10 или Huawei P30 Pro Black составит 15 000, на Honor 20 Pro Phantom Blue — 5000 рублей. Оформить покупку можно в магазинах МегаФон Ритейл.

«Продажи смарт-часов в 2019 году выросли на 700% в количественном выражении и на 400% в денежном, — отмечает генеральный директор МегаФон Ритейл Андрей Левыкин. - Каждые полгода появляются новые интересные модели в разных ценовых диапазонах. Программа трейд-ин позволяет покупать новинки или переходить на более мощные устройства с большой скидкой. При этом старые часы не будут лежать дома, а отправятся на переработку».

К утилизации принимаются любые смарт-часы, детские часы или фитнес-трекеры. Чтобы принять участие в программе, нужно убедиться, что в настройках аппарата указан серийный номер устройства, оно включается и работает, экран функционирует, даже если он разбит. Кроме того, клиент должен иметь возможность отвязать учетную запись от часов. При этом можно получить скидку на покупку нового устройства из любой категории. В зависимости от типа и бренда нового гаджета скидка может составить до 10%. Партнером в программе трейд-ин выступает компания SmartPrice.

«Смарт-часы расходятся огромными тиражами, и одна Apple продает их больше, чем все швейцарские бренды вместе взятые (31 миллиона Apple Watch продано в прошлом году, а у швейцарцев купили всего 21,1 миллиона). Но, в отличие от «настоящих» часов, электронные модели редко переходят детям и внукам. Обычно через год-два уже хочется купить новые, - пояснил эксперт Сергей Вильянов. - Плюс современные аккумуляторы после пары лет эксплуатации теряют до половины объема, что делает затруднительной продажу старой модели даже за скромную сумму. Инициатива Мегафона помогает расчистить полки и ящики от уже очевидно ненужных гаджетов, сэкономив на том, что будет радовать сегодня и завтра».

Программа трейд-ин работает в магазинах МегаФон Ритейл c декабря 2017 года. В 2019 году в трейд-ин и на утилизацию было принято около 500 тысяч разных электронных устройств. Это около 72 тонн материалов, которые отправились на переработку. В магазинах МегаФон Ритейл доля продаж смартфонов по программе трейд-ин от всех проданных смартфонов составляет больше 20% и показывает непрерывный рост.

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