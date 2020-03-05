Украинцы и белорусы не будут показывать язык, получая паспорт РФ

Госдума упростила получение гражданства, но не для всех. Так одна из поправок, принятых депутатами, ускоряет процедуру получения российского паспорта для иностранцев, которые имеют право обрести гражданство РФ в упрощенном порядке.

Всего таких категорий граждан, претендующих на «упрощенку» - двадцать одна, от жителей Донбасса, до иностранцев состоящих в браке с гражданами РФ более 3 лет. Раньше, их заявления о получении гражданства рассматривались до полугода, по факту получалось и больше. Теперь срок рассмотрения — строго 3 месяца.

Вторая поправка избавляет некоторые категории соискателей гражданства России от собеседования-экзамена на так называемой «языковой комиссии». А именно - теперь граждане Белоруссии и Украины будут признаваться русскоговорящими уже в момент подачи личного заявления о признании их «носителями языка». Будет достаточно поговорить с офицером МВД, принимающим документы у граждан Белоруссии или Украины.