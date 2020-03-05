2020-03-05T14:54:13+03:00
Политика

Украинцы и белорусы не будут показывать язык, получая паспорт РФ

Для подтверждения знаний достаточно будет поговорить с офицером МВД
Дмитрий СТЕШИН
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Госдума упростила получение гражданства, но не для всех. Фото: ТАССГосдума упростила получение гражданства, но не для всех. Фото: ТАСС
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Госдума упростила получение гражданства, но не для всех. Так одна из поправок, принятых депутатами, ускоряет процедуру получения российского паспорта для иностранцев, которые имеют право обрести гражданство РФ в упрощенном порядке.

Всего таких категорий граждан, претендующих на «упрощенку» - двадцать одна, от жителей Донбасса, до иностранцев состоящих в браке с гражданами РФ более 3 лет. Раньше, их заявления о получении гражданства рассматривались до полугода, по факту получалось и больше. Теперь срок рассмотрения — строго 3 месяца.

Вторая поправка избавляет некоторые категории соискателей гражданства России от собеседования-экзамена на так называемой «языковой комиссии». А именно - теперь граждане Белоруссии и Украины будут признаваться русскоговорящими уже в момент подачи личного заявления о признании их «носителями языка». Будет достаточно поговорить с офицером МВД, принимающим документы у граждан Белоруссии или Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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