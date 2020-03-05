Подсчитана стоимость завтрака в постель в российских городах на 8 марта
Стоимость завтра в постель 8 марта для разных городов России подсчитали эксперты оператора фискальных данных «Первый ОФД». На основе анализа миллионов кассовых чеков они выяснили, что дороже всего устроить утренний сюрприз в Москве.
Чтобы подсчет были достоверными, для всех городов составили единообразное меню. Получилось оно легким: круассан, йогурт, кофе и сок. А еще букет тюльпанов — в качестве украшения стола.
Именно цветы оказались самым дорогим ингредиентом праздничного сюрприза, причем независимо от города. На букет придется потратить примерно половину всей суммы. Хотя, например, в Челябинске они занимают лишь чуть больше трети всего бюджета утренней трапезы. Но там и чашка кофе почти не уступает по цене такой же в столице. Бодрящий напиток, кстати, второй по дороговизне.
А самым дешевым во всех городах, для которых проводились расчеты, оказался стакан сока.
Москва — 763 рубля
Кофе — 141 рубль
Круассан — 129 рублей
Букет тюльпанов — 420 рублей
Сок — 30 рублей
Йогурт — 43 рубля
Санкт-Петербург — 644 рубля
Кофе — 129 рублей
Круассан — 102 рубля
Букет тюльпанов — 340 рублей
Сок — 31 рубль
Йогурт — 42 рубля
Челябинск — 404 рубля
Кофе — 121 рубль
Круассан — 75 рублей
Букет тюльпанов — 150 рублей
Сок — 22 рубля
Йогурт — 36 рублей
По данным «Первого ОФД»
ИСТОЧНИК KP.RU