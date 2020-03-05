2020-03-05T16:08:52+03:00
Экономика

Подсчитана стоимость завтрака в постель в российских городах на 8 марта

Эксперты выяснили, сколько стоит порадовать любимую праздничным утром
Влад СМЕРТИН
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Эксперты выяснили, сколько стоит порадовать любимую праздничным утромЭксперты выяснили, сколько стоит порадовать любимую праздничным утромФото: Shutterstock
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Стоимость завтра в постель 8 марта для разных городов России подсчитали эксперты оператора фискальных данных «Первый ОФД». На основе анализа миллионов кассовых чеков они выяснили, что дороже всего устроить утренний сюрприз в Москве.

Чтобы подсчет были достоверными, для всех городов составили единообразное меню. Получилось оно легким: круассан, йогурт, кофе и сок. А еще букет тюльпанов — в качестве украшения стола.

Именно цветы оказались самым дорогим ингредиентом праздничного сюрприза, причем независимо от города. На букет придется потратить примерно половину всей суммы. Хотя, например, в Челябинске они занимают лишь чуть больше трети всего бюджета утренней трапезы. Но там и чашка кофе почти не уступает по цене такой же в столице. Бодрящий напиток, кстати, второй по дороговизне.

А самым дешевым во всех городах, для которых проводились расчеты, оказался стакан сока.

Москва — 763 рубля

Кофе — 141 рубль

Круассан — 129 рублей

Букет тюльпанов — 420 рублей

Сок — 30 рублей

Йогурт — 43 рубля

Санкт-Петербург — 644 рубля

Кофе — 129 рублей

Круассан — 102 рубля

Букет тюльпанов — 340 рублей

Сок — 31 рубль

Йогурт — 42 рубля

Челябинск — 404 рубля

Кофе — 121 рубль

Круассан — 75 рублей

Букет тюльпанов — 150 рублей

Сок — 22 рубля

Йогурт — 36 рублей

По данным «Первого ОФД»

ИСТОЧНИК KP.RU

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