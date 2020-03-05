Герман Греф: «У нас очень низкий уровень высшего образования»

В то время, когда ректоры ведущих вузов страны дружно праздновали прогресс наших университетов в очередном международном рейтинге QS, глава Сбербанка Герман Греф решительно опустил руководителей на грешную землю.

- Я думаю, что у нас очень низкий уровень высшего образования. Если в сотне лучших университетов нет ни одного российского, то о чем дальше говорить? - заявил он вчера. (На самом деле это не так – во вполне авторитетном рейтинге британского агентства QS наш МГУ недавно занял 84 место).

Греф согласился с тем, что причин такой ситуации много — провал девяностых годов, проблемы с финансированием. "Но тем не менее это проблема в первую очередь управленцев — правительства, ректоров вузов, по всей вертикали".

На самом деле вузы у нас в стране разные. А, наверное, не все ректоры согласны со словами Германа Оскаровича. Есть у нас динамично развивающиеся национальные исследовательские университеты. Многими достижениями федеральных университетов можно гордиться. Сейчас выстраивается система опорных вузов. И то, что отечественные университеты с каждым годом прибавляют в предметных рейтингах – то есть не в зачетах «по совокупности всех заслуг», а пока в зачетах по направлениям подготовки – показывает динамику. И про победы наших студенческих команд в различных международных интеллектуальных олимпиадах тоже можно вспомнить. Хотя, кто спорит, есть и очень слабые вузы. Так и в США далеко не все университеты попадают в топ.

- В любых разговорах о качестве высшего образования самый сложный вопрос в том, как его мерить. До сих пор в мире нет единого мнения на этот счет, - считает заместитель заведующего лабораторией «Развитие университетов» Высшей школы экономики Олег Лешуков, которого я попросил прокомментировать высказывание главы Сбербанка. - Можно сказать, что в советское время система высшего образования была в целой эффективной, но эффективной именно для того периода, для плановой экономики. А затем Россия и другие постсоветские страны оказались в уникальной ситуации. Старая система разрушилась (основанная на едином планировании, тесной кооперации с производственными отраслями и системе обязательного трудоустройства выпускников), а новая система попала в ситуацию конкуренции с лучшими западными моделями, которые формировались на протяжение нескольких веков. Радикально перестроить всю систему высшего образования - очень сложная задача, особенно в условиях недофинансирования. Касательно системы управления - опять же советское наследие сохранило у нас сложную модель управления вузами различными федеральными органами власти, в том числе отраслевыми. А при этом есть еще и вузы регионального подчинения. Коммуникация в такой сложной модели требует дополнительных усилий. Быстро разрушить старую систему и создать новую сложно. Но успехи на самом деле хочется отметить. Особенно среди участников программы 5-100 (цель этого проекта вывести 5 российских вузов в первую сотню трех авторитетных международных рейтингов). Российские вузы все больше появляются в международных рейтингах, в том числе и в первых ста позициях по отдельным направлениям и предметам. И это уже большой успех, особенно если сравнить с вложениями других государств в аналогичные программы развития своих университетов.

…То, что нужно укреплять и развивать систему управления образованием никто не спорит. Сейчас как раз Минобрнауки собирается обнародовать новую систему распределения бюджетных мест в вузах – в приоритетах будут региональные университеты. Значит, они получат больше денег. И, значит, от вузов нужно требовать эффективного использования вложенных средств, более быстрых темпов развития.

- Для выхода из инерционного режима есть два направления. Первое — это изменение системы управления вуза и создание наблюдательных советов, чтобы как можно больше заинтересованных в его развитии участников могли оказывать влияние. А второе — это наличие подлинных программ развития, - не сговариваясь с Грефом, вчера рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

У нас у всех вузов есть «стратегии, концепции или программы развития». На насколько она реалистичны, насколько обеспечены ресурсами, согласованы ключевыми работодателями и региональными властями? В ближайшее время министерство проведет анализу программ развития вузов.

- Эти программы будут, с одной стороны, расширены, с другой стороны, будут перезапущены – частично поменяются правила, формат оценки работы с вузами, ресурсное наполнение. Первостепенное внимание будет уделено стратегиям развития вузов и модели, по которой они управляются, - заявил Фальков.

Кроме того, Минобрнауки разрабатывает законопроект, который должен повысить права и ответственность наблюдательных советов вузов. Сейчас они в основном помогают решать имущественные и организационные вопросы. А должны получить возможность влиять на стратегию развития вузов, считает Фальков.