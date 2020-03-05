Они стояли насмерть

3 марта делегация посольства Республики Казахстан в России посетила город Ржев, праздновавший в этот день 77-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков. Ржевская битва – одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, она началась в январе 1942 года и закончилась в марте 1943-го. Среди её участников были бойцы 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад, сформированных в Алма-Ате и Ахтубе. В Ржев приехали представители посольства, офицеры Вооружённых сил республики, имам Московской Соборной мечети Марат Аршабаев – выходец из Казахстана.

Делегация возложила цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам, открытому в 2010 году и отреставрированному в 2018-м специалистами из республики. У входа на Мемориальное кладбище установлены плиты с именами павших. Надпись на самой массивной из плит гласит: «Вечная память воинам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад от благодарных казахстанцев».

«Мы наступали на Ржев по трупным полям»

Операция по освобождению Ржевско-Вяземского выступа продолжалась больше года. 5 марта 1943 года под ударами советских войск Западного и Калининского фронтов немецкая группа армий «Центр» отступила с территории Ржевско-Вяземского выступа, двумя сутками ранее был освобождён Ржев, переживший оккупацию и горькую участь линии фронта.

К моменту оккупации из 56 тысяч жителей довоенного Ржева в нём оставалось порядка 20 тысяч, не успевших покинуть город. По материалам судебного процесса над коллаборационистами, из Ржева и окрестностей в немецкое рабство было угнано порядка половины населения. Некоторые историки утверждают, что к моменту освобождения в Ржеве осталось не более полутора сотен выживших, город был превращён в прах. И не только город. Вот что пишет в книге «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» Мы умирали, чтобы победить» участник сражения Пётр Михин:

«Мы наступали на Ржев по трупным полям. В ходе ржевских боев появилось много «долин смерти» и «рощ смерти». Не побывавшему там трудно вообразить, что такое смердящее под летним солнцем месиво, состоящее из покрытых червями тысяч человеческих тел».

Сколько солдатских жизней унесла Ржевская битва? «Википедия» называет такие цифры: безвозвратные потери — 392 554 человек; санитарные — 768 233, в итоге, с учетом пленных, боевые потери Красной Армии составили 605 тыс. 984 человека, вместе с санитарными - 1 млн 374 тыс. 217 человек. Город-миллионник.

«Потери казахстанцев составили 80 процентов от личного состава»

Как уже говорилось, в ходе поездки в Ржев представители посольства Казахстана возложили венок к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам, на плитах которого высечены фамилии павших. Имам Московской Соборной мечети прочитал заупокойную молитву.

Делегация казахстанского посольства отдала дань памяти солдатам, похороненным в Братской могиле в деревне Трубино, где покоится тело погибшего на подступах к Ржеву дяди действующего президента республики Касыма-Жомарта Токаева. Стоит отметить, что глава Казахстана принял предложение Владимира Путина об участии в параде на Красной площади 9 мая.

Кроме того сотрудники дипломатического представительства Казахстана побеседовали с властями города и региона, с представителями ветеранских и исторических организаций, строителями Мемориала советскому солдату у деревни Хорошево. Открытие этого монумента, чей проект уже несколько месяцев обсуждается в социальных сетях, ожидается в мае.

Выступая на городском митинге, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в РФ Ермек Кошербаев сказал:

«Воины-казахстанцы, как и все защитники Родины, проявили массовый героизм, мужество и стойкость. Их девиз был: «Стоять насмерть и не пропустить врага к Москве», эта возвышенная и благородная цель была главным источником их героических подвигов. Всего за годы Великой Отечественной войны в Казахстане было сформировано 12 стрелковых, 4 кавалерийских дивизии, 7 бригад, 50 полков. В общей сложности из Казахстана было мобилизовано 1 млн 196 тыс. 164 жителя, это около 20 процентов всего населения. Из них на фронтах погибли 601 тыс. 939 человек, это 12 процентов от общего населения республики».

Сформированные в Казахстане 100-я и 101-я стрелковые бригады дрались насмерть в ходе операции «Марс» и потеряли 80 процентов личного состава. «Стойкость наших солдат не позволила фашистам перебросить группы армии «Центр» на помощь группировке Паулюса, окружённой под Сталинградом. Ржевский рубеж также сыграл исключительную роль в битве за Москву, сковав вражеские войска на подступах к столице. Но очень важно, что мы Победу не делим, война была одна на всех», - сказал Кошербаев.

«Дорогие ветераны! Низкий поклон всем вам – фронтовикам, труженикам тыла, всем тем, кто возрождал страну в послевоенное время. Сегодняшней нашей мирной жизнью мы обязаны вам!» - заключил посол Казахстана.