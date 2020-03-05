Тело мужа аптечного блогера Екатерины Диденко, который погиб от сухого льда, отдали на кремацию

4 марта прошло прощание с Валентином Диденко. 32-летний мужчина погиб на вечеринке по случаю дня рождения жены Екатерины. Она популярный инстаграм-блогер, именуют себя «аптечным ревизорро». К празднику Валентин приготовил супруге сюрприз: 25 кило сухого льда вывалил в теплый бассейн. Вещество моментально превратилось в газ — люди потеряли сознание. Те, кто был в воде захлебнулись.

БОЛЬ СМЕНИЛАСЬ ЗЛОСТЬЮ

Вдова в своем инстаграме рассказала, что накануне прошло прощание с Валентином. Ранее в своих сториз она говорила, что отдаст тело на кремацию. Якобы Валентин сам при жизни неоднократно просил не хоронить его. Прах Диденко хочет развеять над полем.

— Навсегда в моем сердце, навсегда со мной рядом. Невозможно это осознать, половинка меня ушла. В високосный год Валечка родился, в високосный год мы поженились, в високосный год он ушел из этого мира, — сопроводила подписью фото траурного портрета мужа Екатерина.

Кроме того, блогер поделилась, что у нее заболели дети — двухлетний сын и четырехлетняя дочь.

— Боль сменилась на пустоту и появилась злость. Засыпаю я под таблетками, но из-за болезни детей ночами долго не сплю. Если раньше я была в шоке и не верила в происходящее, сейчас я все осознала. Но не понимаю, как жить дальше.

didenko.katerina Навсегда в моем сердце Навсегда со мной рядом Невозможно это осознать Половинка меня ушла Ради детей продолжать жить Вечная память... . 1988-2020 В високосный год Валечка родился В високосный год мы поженились В високосный год он ушёл из этого мира

ИНСТАГРАМ ПОМОГАЕТ ПЕРЕЖИТЬ УТРАТУ

В своих сториз блогер просит не осуждать ее за эти сообщения. Настаивает, что ей так легче справиться с утратой. Кстати, сайт kp.ru просил психологов объяснить поведение Екатерины и они подтвердили: ведение блога это способ пережить стресс. Накануне же Диденко писала, что призовет к ответу всех, кто устроил ей травлю.

На фоне этого продолжается заочный конфликт Диденко и фитнес-блогера Елены Санжаровской. Последняя оставила комментарий под снимком траурного портрета и реплика набрала за сутки 28 тысяч лайков.

— Сил вам, Екатерина, впереди еще не одно шоу, ипотеку, уверена, закроете, и вообще — все у вас будет хорошо, я в этом даже не сомневаюсь. Вы так стойко все невзгоды перенесли — ничего не понимали, но подписали на следующий день после смерти Валечки договор и расписку о неразглашении. До похорон — на три шоу успели сходить. Очень надеюсь, что на «Давай поженимся» мы вас на 40 дней увидим, — написала Санжаровская.