2020-03-05T19:14:29+03:00
В мире

В Польше продали альбом в обложке из человеческой кожи

Жуткой поделкой из нацистского лагеря смерти торговали на краковском блошином рынке
Ника ИВАНОВА
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Один из чудовищных "сувениров", которые нацисты изготавливали из кожи погибших узников концлагерейОдин из чудовищных "сувениров", которые нацисты изготавливали из кожи погибших узников концлагерей
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Коллекционера, купившешго старый фотоальбом, привлек красивый узор на обложке из тисненой кожи. Но, рассматривая потом свое приобретение, любитель раритетов с ужасом увидел, что кое-где сквозь узор проступают еле заметные следы татуировки. Сомнений не оставалось: в его руки попал один из чудовищных "сувениров", которые нацисты изготавливали из кожи погибших узников концлагерей.

Как сообщает газета "Дейли мэйл", мужчина немедленно обратился в мемориальный музей Освенцима и передал альбом туда. Эксперты выяснили, что сделан он был из кожи одного из заключенных, погибших в концлагере Бухенвальд. Убедиться в этом помогла хранящаяся в музее записная книжка из Бухенвальда тоже с обложкой из тисненой человеческой кожи со схожим рисунком. Более того, анализ показал, что обе вещи были переплетены в одной мастерской!

Самое ужасное, что в альбоме сохранилось более сотни старых фото - в основном красивые пейзажи. Удалось выяснить, что раньше он принадлежал семье, которая во время Второй мировой войны управляла гостевым домом в одном из курортных городов в Баварии. Скорее всего, леденящий кровь подарок владельцам сделали охранники из Бухенвальда. Как альбом оказался в Польше - неизвестно, но вряд ли те, кто продавали его, не знали, с чем имеют дело.

Бухенвальд был первым нацистским лагерем, созданным еще в 1937 году. Над его воротами "красовался" издевательский лозунг "Каждому свое". Через эти ворота прошли более 250 тысяч узников.

Одним из самых безжалостных палачей Бухенвальда была, как ни странно, женщина. Жена коменданта лагеря Илзе Кох, которую заключенные прозвали «Бухенвальдской сукой», испытывала слабость к татуированным мужчинам. Вернее, к их коже. Она лично убивала тех, чьи татуировки ей приглянулись, а затем из кожи несчастных жертв делали абажуры, книжные обложки, кошельки и настольные декоративные салфетки, к которым садистска питала особое пристрастие. «Вершиной» ее извращенного вкуса были выключатели, сделанные из человеческих пальцев.

После войны Кох посадили в тюрьму, однако вскоре военный комендант американской оккупационной зоны в Германии генерал Люциус Клей освободил "Бухнвальдскую суку". Мол, обвинения против нее недостаточно доказаны. Но это решение возмутило общественность, и в 1951 году садистку все-таки приговорили к пожизненному заключению. Отсидев шестнадцать лет, она повесилась в камере тюрьмы в Баварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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