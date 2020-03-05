2020-03-05T20:00:42+03:00
Здоровье

Сезон аллергии уже стартовал из-за аномально теплой погоды

Этой весной раньше срока зацвели орешник и ольха. На подходе мощный аллерген - береза
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Если симптомы уже начались, обязательно обращайтесь к врачу аллергологу. Будьте внимательны к себеЕсли симптомы уже начались, обязательно обращайтесь к врачу аллергологу. Будьте внимательны к себеФото: Shutterstock
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Зима 2019-2020 поставила в России новый рекорд - она оказалась самой теплой за всю историю наблюдений. Но погодная аномалия привела к сдвигу в цветении растений. Уже активно цветут орех и ольха, скоро зацветет один из мощных аллергенов – береза. Ждет ли нас весеннее обострение аллергии и как обезопасить себя, «КП» рассказала врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры клинической иммунологии и аллергологии Университета имени Сеченова Асель Нуртазина.

Какой будет эта весна? Сценариев два: благоприятный и не очень

- Ситуация с цветением растений этой весной нестандартная. Намного раньше положенного времени зацвели орешник и ольха, причем орешник уже вошел в среднюю силу своего цветения, - говорит Асель Нуртазина. - Береза пока не цветет, но если температура в ближайшее время перейдет отметку в +10 градусов, то к двум первым аллергенам добавится и этот мощный источник раздражения. Возможны два варианта развития событий. Неблагоприятный наступит в случае жаркой и быстрой весны. В таком случае цветение будет обильным и ситуация станет сложной, примерно такой, которая была в 2010-м году. Тогда зеленая пыльца собиралась у бордюров, оседала на машинах, покрывала весь город и больные с аллергией очень плохо себя чувствовали. Дождливая весна – лучший сценарий для подверженных сезонной аллергии, тогда пыльца будет быстро смываться водой.

7 простых шагов, чтобы обезопасить себя от острой аллергии

1. Использовать фильтры для носа. Они действительно помогают. Пусть не устраняют все симптомы, но облегчают точно.

2. Перед тем, как выйти на улицу, можно воспользоваться препаратами, которые обволакивают слизистую оболочку носа, не дают аллергенам оседать на ней.

3. Если вы страдаете аллергией, то приходя домой, обязательно снимайте с себя уличную одежду, стирайте ее, принимайте душ.

4. Не открывайте окна во время сезона цветения, даже если вы живете на верхних этажах. Пыльца разносится на очень большие расстояния, в том числе высоко поднимается в воздух.

5. Не стоит выходить на прогулки в парки, скверы, ехать в лес. Надо понимать, что за городом концентрация пыльцы будет во много раз больше, ведь там больше деревьев, злаковых и сорных трав.

6, Помните, что если кто-то пришел к вам домой, то он пришел весь в пыльце. Пусть это будет не та концентрация, как на улице, но все-таки пыльца будет. Поэтому будьте внимательны, принимая дома гостей.

7. Если говорить про медицинские препараты, то самостоятельно можно начать с обыкновенных неседативных антигистаминных препаратов, второго поколения. Ну и самый эффективный способ – это аллерген-специфическая иммунотерапия.

Аллергия началась, что делать

Если симптомы уже начались, обязательно обращайтесь к врачу аллергологу. Будьте внимательны к себе, ведь симптомами может быть не только ринит, но и конъюнктивит, поражение глаз и астма. Иногда аллергия может вызывать пыльцевой дерматит. Принимайте антигистаминные препараты, и, конечно же, ту терапию, которую посоветует доктор, у которого вы наблюдаетесь, ведь препараты назначаются разные, в зависимости от тяжести симптомов. Это могут быть антигистаминные препараты в таблетках, могут быть интраназальные антигистаминные препараты, гормональные средства.

Важно!

В некоторых случаях аллергия на цветение растений сопровождается реакцией на отдельные продукты. Это так называемая перекрестная аллергия. Например, некоторые люди, страдающие пыльцевой аллергией, не могут есть в сезон цветения березы яблоки. Надо наблюдать за своей индивидуальной реакцией, сообщать о ней врачу-аллергологу. В такой ситуации поможет аллерген-специфическая иммунотерапия, потому что, как правило, если основной аллерген устранен, то и перекрестная реакция проходит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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