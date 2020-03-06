Приоритеты кадровой политики в современной фарминдустрии

Вот и кадровая политика во многих отраслях, в том числе в фармацевтической, вышла на новый формат внедрения современных внутрикорпоративных систем образования и формирования кадрового резерва.

Компания «ПРОМОМЕД», занимающая прочные позиции на фармацевтическом рынке и реализующая ряд инновационных разработок на своей производственной площадке АО «Биохимик», активно участвует в реализации национальных проектов – «Наука», «Производительность труда и поддержка занятости», «Демография». За один только 2019 год компания переобучила 216 своих сотрудников в самых престижных учебных заведениях страны.

Одним из первых шагов «ПРОМОМЕД» на пути выполнения кадровых задач стало открытие совместной с МГУ им. Огарева кафедры профессиональной подготовки по направлению «Химическая технология синтетических и биологических активных веществ», учебно-научная лаборатория которой была оснащена новейшей аппаратурой. Здесь компания, обучает студентов в течение четырех лет по системе бакалавриата, а также осуществляет профессиональную переподготовку студентов старших курсов.

В результате предприятие получает специалистов, обученных с учетом требований профессиональных стандартов (ФГОС), и в которых действительно нуждается. В 2019 году на производственную площадку «ПРОМОМЕД» - АО «Биохимик» (г. Саранск) - пришли работать первые выпускники этой кафедры. Все это стало частью реализации компанией в Республике Мордовия национального проекта «Наука»

- Подготовка специалистов для нового производства – важная задача, и мы с ней успешно справляемся, - комментирует кадровую политику компании исполнительный директор АО «Биохимик» Дмитрий Земсков. - Пришедшие на предприятие студенты, завершившие обучение по программе профессиональной переподготовки, органично влились в наш дружный коллектив. Ребята работают технологами, химиками, инженерами-хроматографистами. Мы возлагаем на них большие надежды в области синтеза новых отечественных антибиотиков. Для этого в нашей компании созданы все условия в соответствии с современными международными стандартами.

- Это очень интересный формат, позволяющий в оперативные сроки подготовить востребованных предприятием специалистов,- оценивает проект ректор МГУ им. Н. П. Огарева Сергей Вдовин. - Наряду с традиционными компетенциями, которые получают наши первокурсники и студенты старших курсов, они получают и те компетенции, которые сегодня востребованы реальным сектором экономики. Предприятие проявило большую заинтересованность в подготовке специалистов: руководство выплачивало студентам дополнительную заводскую стипендию. Для учебы были представлены модернизированные производственные площадки, современные лаборатории…

Карьерный скачок, которые делают в компании выпускники университета, можно определить одним словом – реактивный. Пример – Екатерина Рогожина – вчерашняя краснодипломница МГУ им. Огарева, которая за два года работы на АО «Биохимик» доросла до должности начальника лаборатории разработки технологий и трансфера активных фармацевтических субстанций, и теперь уже будет передавать свой опыт студентам кафедры в качестве преподавателя.

- Это невероятно интересно – участвовать в историческом процессе - создании первых отечественных субстанций и выпуске антибиотиков полного цикла,- отмечает Екатерина. - Наше предприятие вошло в историю страны как первый производитель советского пенициллина, и сейчас мы снова в авангарде отечественной фарминдустрии!

С марта 2020-го «ПРОМОМЕД» начнёт новый набор на кафедру подготовки профильных специалистов в области химической технологии. Теперь уже сотрудники, работающие на производственной площадке компании, отправятся на переподготовку, чтобы получить актуальные для сегодняшнего дня знания и умения. Отбор учащихся производится на конкурсной основе – тестируются не только профессиональный уровень будущих студентов, но и их амбиции, лидерские качества. На кафедру попадут самые перспективные сотрудники. По сути это элита завода, на предприятии уверены, что в глобальном смысле таким образом готовят будущих крупных руководителей. Возрастных ограничений не существует. Есть в компании работники, которые в свои «за 50» проходят все возможные обучающие программы – это для них вопрос саморазвития и реализации.

Кстати, отвечая на запросы времени и национального проекта «Демография», предприятие поддерживает и другую категорию своих сотрудников – женщин, вышедших из декрета. Здесь разрабатывается обучающая программа по плавному погружению мам в трудовой процесс.

Однако обладать теоретическими знаниями мало, необходимо уметь эффективно применять их на практике – важно обладать информацией о происходящем в отрасли в мировом контексте, важно быть готовыми к масштабным производственным преобразованиям, внедрению организационных и технологических инноваций, оптимизации бизнес-процессов, создании единой стратегии развития.

Именно для формирования управленческих навыков и в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» компания «ПРОМОМЕД» реализует вместе со Всероссийской академией внешней торговли программу «Лидеры производительности», нацеленную на профессиональную переподготовку сотрудников, занимающих крупные руководящие посты. Лучшие слушатели программы по итогам получат возможность пройти зарубежные стажировки на ведущих предприятиях Германии, Южной Кореи и др.

Что касается руководителей среднего звена, то для них «ПРОМОМЕД» в рамках нацпроекта разработал программу в коллаборации с саранским филиалом Российской Академии Народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В прошлом году в Академии прошли обучение 50 сотрудников компании из числа ведущих специалистов и начальников отделов. Несмотря на то, что обучение велось без отрыва от производства – по вечерам, после рабочих смен, класс был полон.

- Мы отбирали для обучения людей, которым оно действительно необходимо – они ежедневно применяют полученные знания в своей работе, -поясняет ведущий тренинг-менеджер завода Наталья Полутина. - Это «универсальные солдаты» – начальники участков, ведущие технологи, которые по сути и двигают предприятие вперед – активные люди с горящими глазами. В сфере их ответственности - разработка документации, умение донести до руководства важность проекта и воплотить его в жизнь. Обучающая программа «Управление качеством продукции промышленных предприятий» вызвала у них большой интерес. Преподаватели Академии дали им в руки инструментарий, ведь на заводе появляется новое оборудование, современные методики производства, происходят изменения в законодательстве и нормах GMP – нужно уметь с этим работать, оперативно реагировать на малейшие изменения. Учат в Академии и стилю делового общения, выступлениям на публике, умению удерживать аудиторию и выходить из конфликтов. Эта программа, так сказать, «на вырост», с прицелом на карьерное продвижение специалистов. Но также она является и прекрасной психологической поддержкой – наши сотрудники ощущают себя «на волне», в эпицентре важных для отрасли событий.

Что касается обучения по программе «Производительность труда», то здесь представители компании получают необходимые знания о тайм-менеджменте, бережливом производстве, о том, как избавиться от промышленных потерь, сбалансировать процессы, оптимизировать потоки, привить персоналу культуру производства, повысить безопасность и эффективность рабочих мест. Речь идет о том, чтобы научить сотрудников завода создавать систему, позволяющую постоянно выявлять и сокращать затраты всех видов.

Шаги по реализации этого нацпроекта предпринимаются компанией с декабря 2018 года. По мнению исполнительного директора АО «Биохимик» Дмитрия Земскова, участие в нацпроекте - это отличная возможность стать более конкурентоспособными в современных условиях меняющегося рынка, что в свою очередь является залогом стабильности для каждого сотрудника. Кстати, экономия ресурсов всех видов и сокращение брака отвечает задачам еще одного нацпроекта - «Экология».

- Понятие «производительность труда» имеет отношение не только к людям рабочих профессий, чью результативность можно оценить по росту выпускаемой продукции. «Эффективность труда» управленца – понятие не менее важное,- комментирует сотрудничество с компанией «ПРОМОМЕД» директор саранского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Иван Капитонов. - У нас двадцатилетний опыт обучения государственных и муниципальных служащих региона самого высокого уровня. В рамках преподавания дисциплины «производительность труда» мы проводили обучение как «генералитета» промышленных предприятий, так и руководителей среднего звена. Отзывы исключительно положительные.

Наша задача – показать руководителю, что ему всегда есть куда расти, и помогать ему в этом росте. В этом плане сотрудничество с саранским заводом было не только полезным и продуктивным, но и, надеюсь, взаимовыгодным…

Возможность обучать молодых людей, только выбирающих свой путь, в лучших учебных заведениях, возможность состоявшимся специалистам расти и развиваться на одном из лучших предприятий, - это еще и уникальный шанс участвовать в исторических процессах, определяющих судьбу страны. Компания «ПРОМОМЕД» дарит этот шанс всем своим специалистам.

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