«У обоих на головах были пакеты»: В Москве нашли тела известного шахматиста и 18-летней студентки МГУ

Московские следователи разбираются в обстоятельствах гибели двух молодых людей - их тела нашли 5 марта в съемной квартире на Кастанаевской улице на западе Москвы. 27-летний Станислав Богданович - известный шахматист, гроссмейстер, чемпион Украины по быстрым шахматам. 18-летняя Александра Вернигора тоже занималась шахматами, училась на первом курсе Факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ.

Погибших обнаружила мама девушки. Работающая в Москве украинка Наталья Вернидуб накануне ездила домой в Одессу, приехала в квартиру, которую снимала с дочерью-студенткой, а там...

- Во время осмотра признаков насильственной смерти не обнаружено, - сообщают в московском управлении Следственного комитета.

Тогда от чего же они умерли?

- У Богдановича и Вернигоры на головах были надеты полиэтиленовые пакеты, рядом обнаружен баллон с «веселящим газом» - оксидом азота, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - По предварительному заключению экспертов, мужчина и женщина умерли от асфиксии.

Станислав Богданович был известным гроссмейстером, чемпионом Украины по быстрым шахматам.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По словам Натальи Вернигоры, со Станиславом Богдановичем она была давно знакома - с ним ее дочь начала встречаться ещё в Одессе. Женщина уверяет: об увлечениями молодых общей «стимуляторами» она ничего не знала.

Друзья Богдановича рассказывают, что шахматист переехал в Москву несколько месяцев назад - после того, как Александра поступила в МГУ.

- Все знали, что Стас и Саша пара, - говорит один из приятелей Станислава. - Подробности их отношений не знаю, но у Стаса иногда в соцсетях проскальзывали какие-то реплики о непростых отношениях мужчин и женщин. Но в подробности он не вдавался.

- На что он жил в Москве? Где работал?

- Он продолжал играть в шахматы, участвовал в турнирах, в том числе международных. Знаю, что иногда бывали какие-то небольшие призовые.

Отметим, что на днях гражданин Украины Станислав Богданович стал объектом травли - он сыграл за Россию в онлайн-матче против украинских шахматистов. Мужчину немедленно внесли в базу «Миротворец», а в соцсетях появились обвинения в предательстве своей страны. Богданович опубликовал на своей страничке комментарий, где объяснил, что получил за этот матч гонорар и хотел проявить уважение к стране, где он сейчас гостит. «Считаю, что таким образом я внёс свой скромный вклад в мир между нашими странами».

Позже этот пост был удален.

По факту обнаружения тел двух молодых людей СК проводит доследственную проверку.