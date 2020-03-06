Доктор Леонид Рошаль о фейках про коронавирус: Тот, кто моим голосом в интернете советует глотать головку чеснока - не Рошаль. Успокойтесь.

- Леонид Михайлович, в Москве введен режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. Как вы оцениваете этот шаг столичных властей?

- Отвечаю. Правильно сделали.

- Китай пошел по пути жестких казарменных мер - техника, солдаты на улицах. На ваш взгляд, насколько этот путь результативен?

- Китайский опыт показывает: в их условиях он работает.

Леонид Рошаль - о коронавирусе: «Тот, кто голосом Рошаля в интернете советует глотать головку чеснока - не Рошаль. Рошаль - тот, кто с вами говорит. Успокойтесь. И все будет хорошо» 00:00 00:00

- Применим ли он у нас в случае, не дай Бог, развития ситуации с коронавирусом…

- Сейчас - нет. Не хочу даже об этом думать.

- Возвращаясь к событиям недавних дней... Почему некоторые россияне повелись на эту фальшивку - насчёт 20 тысяч заболевших коронавирусом, а большинство все-таки нет? Полки магазинов не опустошили...

- Это свойственно человеку. Некоторая часть человечества, которая падка на такие сообщения, все же поддаётся панике.

- И все же... А почему большинство россиян все-таки не поверили?

- Значит, в России много умных.

- Вы сталкивались в жизни с подобными ситуациями, Леонид Михайлович?

- С коронавирусом - первый раз.

- Нет, не с коронавирусом. Может быть, были какие-то эпидемии?

- Да и вы сталкивались. И птичий грипп там всякий и все другое - все это было. Ну и что?

- То есть - мы это пережили. А как - сейчас? Надо соблюдать гигиену, какие-то меры предпринимать?

- Мне даже неудобно об этом говорить. Я детский доктор, детский хирург и не являюсь инфекционистом. Просто надо постараться поменьше общаться, особенно с теми, у кого из носа течет, кто кашляет, поменьше стараться контактировать с народом в больших компаниях. И, в общем, - гигиена. Мыть руки - это нормально.

- Лично доктор Рошаль…

- …моет руки.

- А еще что-то - какие-то меры предосторожности?

- Нет, абсолютно ничего. И продолжаю при встрече целоваться.

- С женщинами?

- Кто попадётся.

- Вы детский хирург. Слава Богу, к ребятишкам этот вирус не пристает, видимо, они успевают от него убежать. А если 50+, то чаще, свыше 70 лет - 15-20% заболевает и, к сожалению, уходят из жизни, свыше 80 лет - 25%. На ваш взгляд, чем это объяснимо? И ваши рекомендации.

- Я думаю, это с иммунной системой связано. Это первое. И потом, чем старее, тем человек слабее - в принципе. Но мне уже 87-й, я уже должен был, наверное, лежать с коронавирусом. Но пока я с вами говорю и здоров.

- И дай Бог. Но вы человек особенный, поэтому… Ваши прогнозы?

- Все пройдет, как все в жизни проходит.

- Россия выстоит?

- Выживет. Я думаю, человечество выживет всё, и Россия в том числе.

- Выводы какие мы должны сделать - я, вы? Мы, журналисты, много напортачили, посвящая этой теме целые развороты в газетах, большие разговоры на радио, телевидении? Или мы всё правильно делаем?

- Только не надо глупости распространять, а так все нормально.

Сейчас по интернету ходит байка, когда мужчина голосом Рошаля как будто, - говорит, что каждое утро надо головку чеснока глотать и пить горячую воду - и не будет никакого коронавируса.

Но это не Рошаль. Рошаль - тот, который говорит с вами.

- Тогда можете голосом Рошаля сделать обращение к россиянам?

- Успокойтесь. Это не самое страшное, что есть в жизни. И все будет хорошо.

- Чеснок не обязательно есть. И горячую воду пить.

- Да ладно, глупости… Самое главное не в том, что чеснок не есть. Дело в том, что эти рекомендации идут от доктора Рошаля. Человек говорит голосом, и говорит, что это говорит Рошаль.

- А я записал сейчас голос настоящего Рошаля, и сейчас мы его дадим по Радио «Комсомольская правда» с большим охватом слушателй, и на сайте kp.ru, где в сутки - 5 миллионов посетителей.

- Здоровья вам.

- И вам - здоровья, удачи!