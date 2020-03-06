Арестованы бизнесмены по делу о хищении 3 млрд рублей

Сотрудники ФСБ России распространили видео кадры, на которых можно увидеть задержание и обыски подозреваемых по делу о мошенничестве на 3 миллиарда рублей.

- Пресечена противоправная деятельность группы лиц, осуществившей хищение бюджетных денежных средств в размере более 3 миллиарда рублей, выделенных в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы», путем их вывода на счета аффилированных юридических лиц при заключении фиктивных контрактов, - сообщили в ФСБ России.

По данным следствия в состав группы входили: генеральный директор ООО СК «Строй Групп» П.В. Бабаев и советник генерального директора ООО СК «Строй Групп» К.К. Лобода.

- В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), - отметили в СК России.