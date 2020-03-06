Друзья фигуранта «американского дела о русских хакерах» Никиты Кислицина: Он лишь сражался с киберугрозами, доказательств его вины у США нет

9 марта в Сан-Франциско стартуют предварительные слушания по очередному «делу русских хакеров». Нашего соотечественника Евгения Никулина обвиняют во взломе популярных американских веб-ресурсов LinkedIn, Dropbox и Formspring. Постойте, скажет любой, кто хоть как-то следит за новостями из Сети, но ведь последний сервис, Formspring (портал с возможностью анонимно отвечать на вопросы подписчиков), закрыт ещё в 2013 году!

Вот именно, так называемых «русских хакеров» судят за преступления, совершённые около 8 лет назад. Сами представьте, что стало за истекшее время с уликами. И это не единственные вопросы к делу (оно, если что, носит номер CR 16-00440 «USA v. Yevgeniy Nikulin»).

В документах обвинения фигурирует ещё один наш соотечественник — Никита Кислицин, сотрудник российской фирмы Group-IB (помогает бизнесу и частным лицам решать вопросы с кибербезопасностью). Якобы 8-10 лет назад он тоже взламывал давно не работающие веб-сайты. При этом американцы, пришивая Кислицина к делу, игнорируют собственные нормы правосудия:

— Ни наша компания, ни ее сотрудник Никита Кислицин не получали официальных повесток, уведомлений или приглашений на предстоящие судебное заседание, — сообщили «КП» сотрудники Group-IB.

Да и на «злобного русского киберхулигана», какими их любят рисовать американские СМИ, Кислицин походит мало. Чтобы вы понимали, в мире электронных преступлений у человека может быть две роли. «Парень в чёрной шляпе» — так, на интернет-сленге, называют настоящего хакера-злодея, вора и преступника. А есть «парни в белых шляпах» — те, кто с ними сражаются. Например, находят уязвимости на известных сайтах — и немедленно сообщают владельцам, чтобы не пострадали простые пользователи.

Так вот, Кислицын — классический «парень в белом». До 2012 года он был журналистом и редактором российского журнала «Хакер». Несмотря на «страшное» название, на первой странице каждого выпуска этот издания было написано: «Наши статьи предназначены исключительно для того, чтобы обратить внимание владельцев интернет-сайтов на проблемы кибербезопасности». Затем Кислицин перешёл работать в Group-IB.

— Представители нашей фирмы и Кислицин в 2013 году по личной инициативе встречались с сотрудниками Министерства юстиции США для информирования их об исследовательской работе, связанной с компьютерным андеграундом, которую проводил Кислицин в 2012 году (то есть примерно тогда, когда и имели место «преступления», в которых его сейчас обвиняют — ред.). После того общения с представителями американских властей — в адрес компании Group-IB, равно как и Кислицина, не было официально направлено никаких дополнительных вопросов, — сообщили нам сотрудники фирмы.

Почему стародавнее «дело русских хакеров» всплывает именно сейчас — понятно.

— В ноябре в США — президентские выборы, на которых, как и четыре года назад, имеет все шансы победить республиканец Трамп. Его конкурентам-«демократам» выгодно раскручивать тему русских хакеров: ведь тогда получается, что это не избиратель в нас разочаровался, а некие «тёмные силы» вмешались и отняли победу. Ту же самую истерию мы, кстати, наблюдали и в 2016 году, всё повторяется. Например, до дня голосования ещё довольно далеко, а статья в англоязычной Википедии о «русском вмешательстве в выборы в США» уже появилась. И, кстати, Сан-Франциско, где слушается это судебное дело, — одна из вотчин «демократов», как и вся Калифорния, — говорит эксперт по американским спецслужбам, кандидат исторических наук Ярослав Левин.