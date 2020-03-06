Визит Владимира Путина в Иваново: прямая видеотрансляция
Президент России посетит городскую детскую поликлинику и парашютный завод "Полет" [прямая онлайн-трансляция]
Президент России Владимир Путин.Фото: REUTERS
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В пятницу, 6 марта, президент России Владимир Путин посетит Ивановскую область. В графике у главы государства значится посещение детской поликлиники города и местного парашютного завода "Полет", который ведет свою историю с 20-х годов прошлого года.
Сотрудники предприятия покажут гостю красочные парашютные ранцы "Цветы Гжели" и "Сказки Палеха". Также у рабочих будет возможность задать президенту интересующие их вопросы. На встрече будут присутствовать и другие представители общественности.
Встреча Путина с общественностью в Иваново.
ИСТОЧНИК KP.RU