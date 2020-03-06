2020-03-06T13:58:47+03:00
Политика

Визит Владимира Путина в Иваново: прямая видеотрансляция

Президент России посетит городскую детскую поликлинику и парашютный завод "Полет" [прямая онлайн-трансляция]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Президент России Владимир Путин.Президент России Владимир Путин.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу, 6 марта, президент России Владимир Путин посетит Ивановскую область. В графике у главы государства значится посещение детской поликлиники города и местного парашютного завода "Полет", который ведет свою историю с 20-х годов прошлого года.

Сотрудники предприятия покажут гостю красочные парашютные ранцы "Цветы Гжели" и "Сказки Палеха". Также у рабочих будет возможность задать президенту интересующие их вопросы. На встрече будут присутствовать и другие представители общественности.

Встреча Путина с общественностью в Иваново.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Депутаты Госдумы приняли законопроект ЕР о "народном бюджете"
В Госдуме в первом чтении принят законопроект «Единой России» о народном бюджетировании, который позволит гражданам более активно влиять на принимаемые решения, как на муниципальном, так и на региональном уровнях
Депутат Михаил Дегтярев – о конкурсе «Лидеры России. Политика»: Вкладывать убеждения в головы участникам не будем. Дадим знания!
Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев рассказал, почему согласился стать наставником проекта
Новости 24
В России хотят запретить высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет
В Греции уверены, что Турция отправляет в ЕС мигрантов, а не беженцев
Минтруд объяснил порядок оплаты больничных гражданам на карантине
Курс евро поднялся выше 77 рублей
МИД требует от Испании отказать США в экстрадиции россиянки
МИД России обвинил Нидерланды в грубом давлении на суд по делу MH17
Украинские войска вернулись в зону разведения сил у Петровского
В Москве тренера по каратэ задержали за насилие над ученицами
Сын Высоцкого назвал свинством использование фото его отца в рекламе ФБР
Ходили по квартирам и предлагали замену труб: В Москве задержали крупную банду мошенников
Тысячи букетов мимозы: РЕН ТВ поздравил женщин с 8 марта
Ученые: женщины-начальники старше сорока умнее мужчин
В России не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
Худрука Московского театра иллюзии обокрали на 100 тысяч рублей
Капитан круизного лайнера Diamond Princess получил прозвище "бесстрашный"
Курс евро превысил отметку в 76 рублей впервые с января 2019 года
Минфин предложил изымать незаконно выведенную за границу валюту
Что будет дальше с курсом рубля: Экономист дал прогноз
В Москве откопали старинный сейф "Меллер" со следами взлома