Визит Владимира Путина в Иваново: прямая видеотрансляция

В пятницу, 6 марта, президент России Владимир Путин посетит Ивановскую область. В графике у главы государства значится посещение детской поликлиники города и местного парашютного завода "Полет", который ведет свою историю с 20-х годов прошлого года.

Сотрудники предприятия покажут гостю красочные парашютные ранцы "Цветы Гжели" и "Сказки Палеха". Также у рабочих будет возможность задать президенту интересующие их вопросы. На встрече будут присутствовать и другие представители общественности.