2020-03-06T15:32:03+03:00
Общество

Валентина Терешкова, Герой Советского Союза - в свой день рождения: Всех женщин - с наступающим 8 марта! Да не оскудеют наши сердца!

6 марта - День Рождения первой в мире женщины-космонавта
Александр ГАМОВ@gamov1
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Лётчик-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова.Лётчик-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова.Фото: Евгения ГУСЕВА
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- Валентина Владимировна, «Комсомольская правда» поздравляет вас с днем рождения.

- Спасибо большое «Комсомолке».

- Когда я вам в этот день обычно звоню, вы всегда говорите: «Я еду в Ярославль». А сейчас вы где?

- Я пока в Москве, но уже еду в Ярославль. (смеётся) Я не могу без Ярославля, без нашей Волги, которую надо спасать. Саша, давай сделаем хорошую статью по Волге. Надо всех поднять на ноги и спасать Волгу.

- Поднимем, Валентина Владимировна! Вот накануне дня рождения Валентины Терешковой - знаменитой Чайки - ярославские школьники писали сочинения по вашему бортовому журналу. И все ответили на все вопросы, которые перед вами стояли - тогда, в космосе. Почему такие космические дети в Ярославской области, чем вы это объясните?

- А потому что - ярославцы, а они всегда были на передовой. Очень толковые ребята. Я хочу, чтобы ты приехал, и мы съездим в мою школу 32-ю.

- Обязательно.

- Поздравь, пожалуйста, всех женщин - читателей «Комсомольской правды». Хотя мы уже очень взрослые, но мы с «Комсомолкой» росли, работали, трудились. Я хочу, чтобы не оскудели наши сердца.

- А вы сейчас сами можете это сделать. Обращайтесь прямо к читателям и слушателям.

- Дорогие, милые женщины, девушки, бабушки! Хочу вас всех поздравить с нашим весенним праздником 8 Марта. Хочу пожелать вам здоровья, терпения. Я думаю, что когда-нибудь мы поставим памятник Матери.

- Валентина Владимировна, у вас день рождения рядом с гагаринским...

- А мы всегда отмечали вместе с его семьей (мы же дружили семьями). И еще у нас был такой очень кудрявый человек, который Леша Леонов. И мы всегда праздновали - вначале 6 марта, потом 9 марта (день рождения Гагарина), а потом 16 марта (день рождения Володи Комарова). Так что мы все мартовские.

- Обычно вас внуки поздравляют. Как они в этот раз?

- Да вот только что проводила на экзамен младшего в Центральную музыкальную школу. Он сегодня сдает, и мы все за него переживаем.

- И у старшенького тоже все хорошо?

- Сегодня экзамен у младшего, поэтому мы за него переживаем. У нас все нормально!

- Будем кулачки держать.

- Да. Сашенька, поздравь женскую часть своих коллег.

- Уже поздравляю вот. Спасибо вам!

ИСТОЧНИК KP.RU

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