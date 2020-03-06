Валентина Терешкова, Герой Советского Союза - в свой день рождения: Всех женщин - с наступающим 8 марта! Да не оскудеют наши сердца!
- Валентина Владимировна, «Комсомольская правда» поздравляет вас с днем рождения.
- Спасибо большое «Комсомолке».
- Когда я вам в этот день обычно звоню, вы всегда говорите: «Я еду в Ярославль». А сейчас вы где?
- Я пока в Москве, но уже еду в Ярославль. (смеётся) Я не могу без Ярославля, без нашей Волги, которую надо спасать. Саша, давай сделаем хорошую статью по Волге. Надо всех поднять на ноги и спасать Волгу.
- Поднимем, Валентина Владимировна! Вот накануне дня рождения Валентины Терешковой - знаменитой Чайки - ярославские школьники писали сочинения по вашему бортовому журналу. И все ответили на все вопросы, которые перед вами стояли - тогда, в космосе. Почему такие космические дети в Ярославской области, чем вы это объясните?
- А потому что - ярославцы, а они всегда были на передовой. Очень толковые ребята. Я хочу, чтобы ты приехал, и мы съездим в мою школу 32-ю.
- Обязательно.
- Поздравь, пожалуйста, всех женщин - читателей «Комсомольской правды». Хотя мы уже очень взрослые, но мы с «Комсомолкой» росли, работали, трудились. Я хочу, чтобы не оскудели наши сердца.
- А вы сейчас сами можете это сделать. Обращайтесь прямо к читателям и слушателям.
- Дорогие, милые женщины, девушки, бабушки! Хочу вас всех поздравить с нашим весенним праздником 8 Марта. Хочу пожелать вам здоровья, терпения. Я думаю, что когда-нибудь мы поставим памятник Матери.
- Валентина Владимировна, у вас день рождения рядом с гагаринским...
- А мы всегда отмечали вместе с его семьей (мы же дружили семьями). И еще у нас был такой очень кудрявый человек, который Леша Леонов. И мы всегда праздновали - вначале 6 марта, потом 9 марта (день рождения Гагарина), а потом 16 марта (день рождения Володи Комарова). Так что мы все мартовские.
- Обычно вас внуки поздравляют. Как они в этот раз?
- Да вот только что проводила на экзамен младшего в Центральную музыкальную школу. Он сегодня сдает, и мы все за него переживаем.
- И у старшенького тоже все хорошо?
- Сегодня экзамен у младшего, поэтому мы за него переживаем. У нас все нормально!
- Будем кулачки держать.
- Да. Сашенька, поздравь женскую часть своих коллег.
- Уже поздравляю вот. Спасибо вам!
ИСТОЧНИК KP.RU
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