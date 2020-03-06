2020-03-06T15:32:03+03:00
Общество

Российское вино получает оценки «Превосходно» в рейтинге Роберта Паркера

С 1 января в России вступил в силу подписанный Президентом России закон об установлении с 2020 года единой ставки акциза на российское и импортное вино и о введении акцизов на виноград
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Как заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, эти меры позволят поддержать винодельческую отрасль, а потребителям — получить качественную отечественную продукцию, которая полностью произведена в России. Принятые изменения уравнивают ставки на российские и импортные вина, что приводит российское законодательство в соответствие с нормами ВТО, ранее указывал Минфин. Одновременно поправки позволяют поддержать российских виноделов, так как производители напитков при использовании собственного винограда смогут получать налоговые вычеты по акцизу. В связи со всем вышеперечисленным в стране уделяется повышенное внимание продукции отечественных винодельческих хозяйств.

Одно из крупнейших отечественных винодельческих предприятий полного цикла, «Фанагория» производит вина, различные винодельческие продукты и виноградный сок. Именно виноградный сок с Таманского полуострова пили спортсмены-участники московской Олимпиады в 1980 году и участники Фестиваля молодежи и студентов в 1985 году. На предприятии – единственном среди виноделен страны – есть собственный бондарный цех, где производят бочки емкостью от 30 до 600 л. Общая площадь виноградников (молодых, плодоносящих, маточников и питомника) составляет 3419 га.

Рейтинг Роберта Паркера вот уже 40 лет определяет судьбу большинства вин во всем мире. В 1975 году он внедрил шкалу, где 100 баллов является показателем непревзойденного шедевра, а 50 баллов – вино с кошмарными вкусовыми качествами, которое пить просто нельзя. Тот факт, что сразу два вина компании попали в категорию «превосходных», говорит о многом. «Вино, оцененное от 85 до 89 баллов – это очень хорошее, превосходное вино, рекомендованное к покупке. Многие вина, попавшие в эту категорию, представляют большую ценность, а некоторые из них имеются и в моем личном погребе». – Роберт Паркер, «Винный гид покупателя». Фанагорийские вина из сортов винограда «Шардоне» и «Саперави» урожая 2016 года получили по шкале Паркера 89 и 87 баллов соответственно. Эти оценки выставил Марк Сквирз, отвечающий в команде Паркера за несколько регионов, в том числе и Восточную Европу.

По словам главного инженера-винодела предприятия Юрия Узунова и главного «красного» винодела Романа Ткачука, награды – не самое главное: «Конечно, мы надеемся, что все вина, которые мы делаем, достойны самых высоких наград. Но важно подчеркнуть, что мы не готовим вина специально для конкурсов. Мы отдаем на суд экспертов вина из наших постоянных линеек. То есть вина, которые получили столь высокие оценки – это не единичные «конкурсные» экземпляры. Вы можете купить их в магазинах».

Занимаясь искусством виноделия, компания не забывает об искусстве живописи. На состоявшейся в конце февраля художественной выставке в Гостином дворе была представлена работа Дамира Кривенко – картина «12 месяцев», над которой российский живописец трудился 12 лет. Она объединила 12 фрагментов, передающих восприятие и настроение художника, соответствующие определенному месяцу и времени года. А таманские виноделы предложили свое видение каждого месяца – сорт вина, наиболее точно передающий с точки зрения винодела «вкус» месяца. Создание этикеток для соответствующих сортов из фрагментов картины стало логичным продолжением проекта. Заместитель генерального директора компании по маркетингу Елена Меркулова рассказала о том, как родилась идея совместного проекта: «Многие бренды заказывают у художников этикетки для бутылок, вступая в коллаборации. У нас вышло наоборот: мы обсудили картину, узнали, что Дамир писал ее 12 лет, и мы видим, что выдержка для живописи так же важна, как и для виноделия».

Напоследок хотелось бы отметить, что российские вина год за годом меняют психологию рестораторов и сомелье, ранее относившихся к ним скептически. Сейчас всё чаще внимание специалистов отрасли привлекают продукты отечественных винодельческих предприятий. И это не может не радовать.

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