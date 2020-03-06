Ответы на пять главных вопросов о медицинских масках для защиты от коронавируса

Судя по спросу на медицинские маски, многим они кажутся едва ли не самым главным средством защиты от коронавируса. А заодно от гриппа и простуд, сезон которых сейчас в разгаре. Насколько оправданно гоняться за этим дефицитным товаром, расстраиваться и переживать, если не удалось запастись упаковками масок? Всемирная организация здравоохранения выпустила разъяснения, исходя из последних научно-медицинских данных.

1. Нужно ли носить маску всем здоровым людям, чтобы избежать заражения?

ВОЗ отвечает однозначно: нет. «На данный момент нет свидетельств того, что систематическое использование медицинских масок здоровыми людьми позволяет предотвратить передачу вируса 2019-nCoV».

2. В каких случаях повязка пригодится?

Есть три ситуации, когда она действительно нужна, поясняют эксперты:

- Людям, у которых есть симптомы болезни: повышенная температура, кашель, насморк. ВОЗ подчеркивает: таким больным нужно надевать маску, если они не госпитализированы. В больничных палатах ношение маски излишне.

- Здоровым лицам, которые ухаживают за больными (дома или во время визитов в больницу).

- Медперсоналу, который оказывает помощь больным с подозрением на инфекцию или подтвержденной болезнью COVID-2019.

Во всем мире срочно наращивают объемы выпуска медицинских масок.Фото: REUTERS

3. Если носишь маску для профилактики в общественных помещениях и на улице - хуже не будет?

Надевать маску на улице - большая ошибка. На открытом воздухе вирусы и так быстро гибнут. А маска при ходьбе ограничивает доступ кислорода, могут начаться головокружение, одышка.

4. Сколько в ней можно ходить?

Не более двух часов. После этого под маской образуется среда, благоприятная для размножения вредных бактерий.

Если чувствуете, что маска стала влажной из-за дыхания и капель слюны - это тоже сигнал, что пора менять.

5. Можно ли постирать (прогладить, обработать антисептиками) и использовать маску повторно?

Категорически нет, подчеркивают эксперты ВОЗ. Повторное использование масок - как обычных плиссированных (плоских), так и респираторов (типа N95) не допускается ни при каких условиях.

Маски считаются одноразовым средством защиты, их повторное использование не предполагается.Фото: REUTERS

- Если вы находились в тесном контакте с человеком, зараженным новым коронавирусом или другой респираторной инфекцией, лицевая поверхность маски считается инфицированной. Поэтому маску нужно осторожно снять за повязки, не прикасаясь к ее передней части, и сразу же выбросить в закрывающийся контейнер для отходов. После этого обязательно обработайте руки спиртосодержащим средством или тщательно помойте с мылом, - рекомендует ВОЗ.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА-ИНФЕКЦИОНИСТА

- Здоровым людям маска может быть более-менее полезна, если надевать ее в тесном помещении, когда вокруг много народу, - считает врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. - При этом маска не спасает от вируса, как такового, не способна задержать каждую микроскопическую вирусную частицу. Но повязка на лице задержит мелкие капли слюны и слизи, в которых содержатся вирусные единицы (если рядом кашляет или чихает больной. - Ред.). За счет этого снизится вирусная нагрузка на организм здорового человека, и ему будет проще справиться с возбудителем болезни. Выше шансы, что заболевание будет протекать в более легкой форме или иммунитет вообще не даст запустить процесс.

На улице маски, конечно, бесполезны.