Свыше трех тысяч концессионных соглашений заключено в России. По данным Минэкономразвития, общий объем инвестиций по ним составил более 1,7 триллиона рублей, львиная доля из которых – средства частных компаний. Одним из крупнейших проектов в сфере государственно-частного партнерства названо строительство железнодорожной ветки Элегест-Кызыл-Курагино в рамках освоения угольного месторождения, осуществляемого структурами известного предпринимателя чеченского происхождения Руслана Байсарова. Идет проектирование дороги – в середине февраля на конкурсе подрядных организаций выбрана компания «Институт «Стройпроект».

Здесь будут ходить поезда

Эксперты говорят, что у Республики Тыва, на территории которой основанная Русланом Байсаровым компания АО «ТЭПК "Кызыл - Курагино"» реализует транспортный проект – большое будущее. В регионе уже разработана программа ускоренного развития. Она состоит из более чем 370 мероприятий, которые напрямую согласуются с целями, поставленными в национальных проектах. Главными из них станут как раз инвестпроекты, связанные с развитием транспортной инфраструктуры и добывающих производств. А это именно те направления, по которым сегодня активно работает Руслан Байсаров.

Кроме того, в республике много внимания уделяется помощи малому и среднему бизнесу. Также обновляется инженерная, коммунальная и социальная инфраструктура. Все эти меры делают регион более привлекательным для проживания: Тува со столицей в городе Кызыле уже вошла в число лидеров в своем федеральном округе по приросту населения. Важной новостью прошлого года стала информация, согласно которой на 8 тысяч человек, покинувших республику в январе-сентябре, пришлось почти 9 тысяч, кто приехал сюда на ПМЖ.

Один из важных факторов миграции – доступные рабочие места и потенциал роста заработной платы на 30% к 2025 году. Свой вклад в это важное для благополучия граждан дело вносит компания Руслана Байсарова ОАО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» (ТЭПК), которое, по прогнозам, станет одним из основных работодателей республики. Помимо строительства первой в республике железной дороги, группа компаний занимается разработкой Элегестского угольного месторождения, богатого, по информации «Википедии», запасами коксующегося угля дефицитной марки «Ж».

Даешь угля!

В Туве уверяют – «под нами запасов угля на 20 миллиардов тонн». Около 15 миллионов тонн ежегодно собирается добывать предприятие Байсарова – структура, входящая в ТЭПК. Горно-обогатительный комбинат будет строиться рядом с поселком Усть-Элегест и обещает стать крупнейшим в стране. Кураторы проекта в российском правительстве не сомневаются, что промышленное освоение местности придаст этой агломерации импульс к развитию. Обсуждалась возможность размещения здесь же вахтового поселка для комфортного проживания рабочих. Планируется, что будет действовать одновременно 20 забоев. Всего же благодаря проекту Руслана Байсарова работой будут обеспечены 5 тысяч человек.

Компания бизнесмена продумывает все до мелочей, в том числе обеспечение экологической безопасности производства. Для этого был досконально изучен опыт коллег – лучшие практики во всем мире. Известно, например, что ГОК и другие предприятия ТЭПК Байсарова будут оборудованы системами пылеподавления и пылезащитными экранами.

Из Тувы уголь особо ценной марки, отличающийся низким содержанием различных примесей – серы, фосфора и других – будет вывозиться потребителям, как в России, так и за рубежом. Помимо дороги, структуры Байсарова Руслана Сулимовича занимаются возведением терминала в районе мыса Бурный в Хабаровском крае. Отсюда топливо пойдет на экспорт в другие страны по морю. Железнодорожная ветка от Элегеста непосредственно соединится с Транссибом. Кроме того, еще в прошлом году РЖД вели переговоры с Монголией и Китаем о возможности продления дороги в эти государства.

Тандем профессионалов

Для успешной реализации намеченного очень важно было привлечь опытного проектировщика. Перед подрядчиком стоят весьма сложные задачи. В максимально сжатый срок – к августу следующего года – инженерам предстоит пройти 410 километров (такова длина ветки) и определить места возведения всех искусственных сооружений, включая станции, тоннели, мосты, разъезды и ответвление к месторождению.

Победу, одержанную на конкурсе «Стройпроектом», который теперь будет работать в тандеме Байсаров Руслан, эксперты оценивают как эффективный шаг. Институт специализируется на проектировании дорожных сооружений и строительном контроле, имеет репутацию одной из лучших инженерных групп в мире. В частности, на его счету участие в возведении таких знаковых объектов как:

- Бугринский мост через Обь в Новосибирске;

- кольцевая автодорога, западный скоростной диаметр и комплекс защитных сооружений от наводнений в Санкт-Петербурге;

- мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке (возведенный ГК СК Мост Руслана Байсарова) и многих других.

Очень важно и то, что «Стройпроект» имеет богатый опыт участия в концессионных проектах реконструкции и возведения дорог, мостов и тоннелей. По этой схеме, например, организация проектировала многие федеральные автомобильные трассы, занималась модернизацией мостов Северной столицы.

В биографии достижений Руслана Байсарова так же немало успешных проектов федерального масштаба. Его строительная группа компаний СК Мост работает над крупнейшими инфраструктурными объектами – прокладывает тоннели столичной подземки, модернизирует БАМ, возводит трансграничные мосты с Китаем. Заслуга компании – системообразующие объекты для арктического порт Сабетта – важная составляющая развития района вечной мерзлоты. На Сахалине сегодня структура Байсарова участвует в перешивке железнодорожного полотна с японского на федеральный стандарт. Будущую ветку в Туве уже сейчас можно смело отнести к значимым проектам в копилке предпринимателя.